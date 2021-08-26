Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"?

Именно они, прямо или косвенно, вместе со своими помощниками повинны в нарушении законности и выросли на этом в своем партийном и должностном положении.

Суть же переворота в том, что партия, точнее, партийный аппарат, в последнее десятилетие всё больше отодвигаемый Сталиным от штурвала, насильственным образом узурпировал власть. С этого момента авторитарное государство, все более дрейфующее к демократии, каким был СССР начиная с середины 30 годов, сменилось диктатурой партийной олигархии. × 0 Палачи и жертвы. Всякий революционер кончает, как палач или как еретик. С лёгкой руки всё того же Хрущёва принято думать, что руководители партийных комитетов усердствовали в проведении чистки, потому что сами боялись попасть под жернова. Естественно, Хрущёв не замечает, каким дерьмом он выставляет тех, кого оплакивает, – людьми, которые покупали свое существование ценой десятков и сотен человеческих жизней. Умри ты сегодня, а я завтра! Если страна двадцать лет жила с таким руководством, стоит ли удивляться тому беспределу, который творился в ней все эти двадцать лет?

С чего вдруг первые лица государства кинулись обливать себя и свою страну дерьмом на виду у всего мира? Притом, что и до, и после того никогда партия коммунистов не предавалась публичному самобичеванию, наоборот, все нехорошее тщательно скрывалось. Так какая муха их укусила? Всё вышесказанное приводит к выводу, что 26 июня 1953 года в стране состоялся военно-политический переворот. Не верхушечная разборка в борьбе за власть, а полноценный государственный переворот, в ходе которого был убит Берия – второй (а де-факто – первый) человек в государстве.

В общем, рядом с ним голливудские исторические фильмы достоверны, как машина времени. Насквозь пропитанная ложью речь Хрущёва на XX съезде партии дала отсчёт новой эпохе, той эпохе, которая в конечном итоге и привела к крушению Советского Союза. В этой речи впервые на весь мир партия устами её руководителя заговорила о “кровавой сталинской тирании”, о необоснованных репрессиях, унесших множество жизней. Ну и за каким, простите... им это понадобилось? Кто их за язык тянул?

При жестоком дефиците реальной информации его положения цитировались и переписывались столько раз, что стали аксиомами, которые “все знают”. Раз Хрущёв говорит об этом – значит, не просто так говорит, какой-то смысл в этом есть. Образно выражаясь, если волк надевает овечью шкуру, он собирается в овчарню, если телячью то, в коровник, а ошейник – стало быть, решил притвориться псом и навестить избу. Можете сколько угодно на меня обижаться, но пользоваться докладом Хрущёва, как историческим источником нельзя. Раньше я пыталась как-то использовать свидетельства Хрущёва, но когда начинаешь проверять то, что он говорил и писал, является подлейшей клеветой...

Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и будут, склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины... Солги посильней, и что-нибудь от твоей лжи да останется. 0 Хрущёвский доклад полностью врос в историю, подменив собой то, что было на самом деле в бывшей великой стране.

Это кажется невероятным, но именно Хрущёв был одним из творцов террора, после прихода к власти обвинившим в своих собственных преступлениях Сталина! А вот почему многие советские люди , которые под руководством именно Сталина создали за короткие исторические сроки уникальное государство с развитой промышленность, передовой наукой и победили фашистскую Германию поверили в ложь Хрущёва, хорошо однажды объяснил И.Геббельс: ...“Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову.

Репрессии, без сомнения, были и еще какие! И были намного масштабнее, чем живописал их Хрущёв, и по числу жертв, и по жестокости и по цинизму. Вот только это были совсем другие репрессии, и инициировали их совсем другие люди, а не Сталин. Весь этот “большой террор” оказался всего лишь схваткой за власть “революционеров” ленинцев – Н.Бухарина, Л.Каменева, Г.Зиновьева и “государственников” во главе со Сталиным. И если бы сталинская команда не миндальничала с “ленинской гвардией”, а вовремя с ней расправилась, ничего этого бы не было в нашей истории.

Среди публикаций о мифах “сталинских репрессий” и их родоначальнике Н.Хрущёве, особое место занимает книга “Хрущёв. Творцы террора” Е.Прудниковой. Это очень интересное исследование, в котором автор приводит большое количество документальных фактов, давно уже признано многими авторитетными историками в России и за рубежом. Уже только одно содержание авторского к публикации предисловия вызывает у читателя большой интерес: “Сталинское время оболгано и все еще не понято. Хрущёвский доклад на XX съезде партии – не более чем хватающий за душу рассказ о колоссальных необоснованных репрессиях, в ходе которых по указке злодея Сталина хватали невинных людей, пытали, и расстреливали без суда. Позднее официальные и “демократические” историки и журналисты, “ища себе чести, а князю славы”, довели их число до многих десятков миллионов, а советский человек, привыкший доверять печатному слову и ученой степени, не сомневаясь, всё это проглотил.

Мошенники начинают с того, что цифра округляется до 40 тысяч. Затем все уволенные объявляются репрессированным, “цветом армии” и, наконец, репрессированные превращаются в расстрелянных офицеров Красной армии. В действительности же к 1 января 1940 года более 13 тысяч офицеров, уволенных по политическим мотивам, были восстановлены в рядах армии. Из числа уволенных около 6 тысяч были приговорены к различным срокам заключения за различные преступления и около 2 тысяч, а не 40 тысяч, были расстреляны.

Во все времена, любое государство осуществляло репрессии против тех людей, которые путём насилия пытались его уничтожить. Так вот, что написали в своей публикации "Правда и ложь о “сталинских репрессиях” военные историки Ю.Ткаченко и Н.Зазулин в Военно-исторический журнале N 2 за 1993 год: “Цифра об уничтожении Сталиным 40 тысяч офицеров, была взята в искаженном виде людьми Хрущёва из докладной записки заместителя наркома обороны Щаденко Сталину от 19 сентября 1938 года и 5 мая 1940 года. В последней записке отмечалось, что из армии по политическим и другим мотивам (возрасту, болезням, служебному несоответствию, пьянство и т.д.) было уволено 36 898 человек.

Так если в выступлении на февральско-мартовском пленуме в 1937 году, нарком обороны К.Ворошилов сообщил, что армия располагает по штату 206 000 человек, то к 15 июня 1941 года общая численность командного и начальствующего состава (без политсостава, ВМС, и ВВС) составляла по списку 439 143 человек, или 85,% к штату. Представляется, что если бы “репрессии” 30 годов были бы столь многочисленными, как об этом врут фальсификаторы, и несправедливыми, то никогда советский народ не совершил бы сначала трудового, а затем и боевого подвигов, которыми отмечен сталинский период руководства страной, особенно с 1935 по 1945 годы ”.

Откуда же взялась нехватка командных кадров перед войной, на которую так любят ссылаться обличители Сталина. Задаёт себе вопрос в своей книге Пыхалов, спрашивает и сразу отвечает: “Дело в том, что в это время по понятным причинам численность Красной армии резко увеличилась. При этом создавались десятки тысяч новых офицерских должностей, которые было необходимо заполнить.

Тот факт, что перед войной было расстреляно 40 тысяч командиров РККА, опровергается даже тем, что комиссия Щаденко рассмотрела 30 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений, чтобы иметь возможность подать жалобу, надо оставаться живым. Если не считать тех, кто умер, был уволен – по болезни, инвалидности, за пьянство, моральное разложение, а был арестован (9 579 человек) в 1937-1939 годах, 1 457 человек были восстановлены в кадрах РККА. Из оставшихся не реабилитированными 8 122 человек – 3891 человек за свою шпионскую и контрреволюционную деятельность были расстреляны, остальные отбывали за совершённые преступления срок. Из уволенных в те же годы по политическим причинам 19 106 человек, 9 247 человек были в армии восстановлены. После окончания работы комиссии Щаденко, окончательно были уволены из армии 9 859 человек”...

Комиссией было рассмотрено 30 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений… Из уволенных командиров в 1937-1939 годы восстановлено в кадрах РККА – 11 178 человек, отказано в восстановлении 2 889 бывшим командирам… В результате проделанной большой работы, армия в значительной мере очистилась от шпионов, диверсантов, заговорщиков, не внушающих политического доверия иностранцев, от пьяниц и тунеядцев, а несправедливо уволенные возвращены в армию”.

Но полную картину армейской чистки даёт документ, подписанный начальником Управления кадров РККА по командному и начальственному составу РККА Е.Щаденко. Самоё главное в этом документе были цифры, приведенные Щаденко и выводы, которые им были сделаны: “В общем количестве уволенных лиц начальствующего состава за 1936-1939 годы, было большое количество арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступало жалоб в Наркомат обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя Сталина. Мною в августе 1939 года была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы увольнения путём личного вызова их, выезда на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД.

После этого вступления, Пыхалов привёл в своей книге таблицы из государственного архива, из которых ясно видно, что с учётом центрального аппарата Наркомата обороны, военно-учебных и тыловых учреждений, разведывательных органов и командного состава, находящегося в резерве, всего 1937 года из РККА были уволены 18 658 лиц начальствующего состава. Что составило 13,6% к списочной численности, из них: 1.По политическим мотивам (исключение из партии, связь с врагами народа) – 11 104 человек. 2.Арестованных – 4 474 человека. 3. За пьянство и моральное разложение – 1 139 человек. 4.По болезни, инвалидности, за смертью – 1 941 человек. В 1938 году из РККА были уволены 16 362 человек, что составило 11,3% к списочной численности, из них: 1. По политическим мотивам – исключённые из ВКП(б) согласно директив ЦК ВКП(б) подлежали увольнению из РККА и за связь с заговорщиками – 3 580 человек. 2. Иностранцы, уроженцы заграницы и связанные с ней, были уволены исходя из директив Наркома обороны – 4 138 человек. 3.Арестованных – 5 032 человека. 4. За пьянство, растраты, хищения, моральное разложение – 2 671 человек. 5.По болезни, инвалидности, за смертью – 941 человек”.

Наконец историк В.Коваль уверял нас, будто был уничтожен весь советский офицерский корпус: “Без войны в застенках и лагерях НКВД погиб почти весь великолепный офицерский корпус – становой хребет Красной армии”/

…Бывший главный идеолог ЦК КПСС А.Яковлев вёл речь уже о 70 тысячах, причём утверждал, что все они были уничтожены: “Более 70 тысяч командиров Красной армии были уничтожены Сталиным ещё до войны”. Ещё большую цифру (фантастическую цифру) привели в своих умозрительных выкладках обличители “антиармейского террора” В.Раппопорт и Ю.Геллер: “Поэтому мы вынуждены считать, что убыль кадрового за два года чистки составила приблизительно 100 тысяч человек”.

Рассуждающие о масштабах “чистки”, которая постигла Красную армию, чаще всего говорят о 40 тысячах репрессированных офицерах. Эта цифра была введена в широкий оборот заслуженным политработником генерал-полковником Д.Волкогоновым, который однажды самоуверенно произнёс: По имеющимся данным, с мая 1937 года по сентябрь 1938 года, то есть в течение полутора лет, в армии подверглись репрессиям 38 761 человек, а на флоте – более 3 тысяч. Впрочем, названная Волкогоновым цифра, стали лишь отправной точкой для полёта фантазии разоблачителей “сталинских преступлений”

Миф об “обезглавленной” Красной армии состоит из двух базовых утверждений: 0 1.В ходе репрессий был пущен в “расход” едва ли не весь офицерский корпус страны, в результате чего армия к 1943 году осталась без опытных командиров. 2. Тухачевский, Уборевич, Якир и другие “невиновные жертвы” были гениальными полководцами, устранение которых явилось невосполнимой утратой…

Воистину прав был римский император Домициан сказавший: “Правителям живётся хуже всех: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, пока их не убьют”.

Вспомним, например, известный эпизод русской истории – заговор против императора Павла I, который заведомо имел место и, более того, увенчался успехом. При этом вся “документация” свелась к листочку бумаги со списком заговорщиков, который организатор заговора петербургский военный губернатор граф Пален, носил в своём кармане и, можно не сомневаться, в случае провала сумел бы уничтожить.

Обличители сталинизма уверяют, будто все обвинения против участников военного заговора строились якобы исключительно на выбитых пытками личных признаниях, при отсутствии каких-либо вещественных доказательств. Во-первых, а откуда, собственно говоря, это известно? А главное, какого рода доказательств, ждут господа “реабилитаторы”? Или они полагают, что заговорщики должны вести протоколы своих собраний, а шпионы – составлять регулярные отчёты о своей шпионской деятельности?

Однако серьёзный разговор на эту тему был возможен лишь после того, как станут доступными материалы следственных дел репрессированных военачальников. Пока же они оставались засекреченными граждане страны верили на слово идеологу перестройки и главному обвинителю “злодеяний” Сталина А.Яковлеву.

Как и многие другие, этот тезис был впервые введён в арсенал антисталинской пропаганды в известном докладе Хрущёва “О культе личности” после закрытия ХХ съезда. Не будем сейчас качаться вопроса об обоснованности армейской “чистки”. Разумеется, согласно незыблемому постулату обличителей “сталинского произвола” никакого военного заговора не могло быть в принципе, а все без исключения, осуждённые и расстрелянные военные, стали “невиновными жертвами незаконных репрессий”.

Продолжается компания по продолжению этой клеветы в российских и украинских СМИ все годы после развала Союза. 0 Хрущев на 20 съезде КПСС Открываем главу книги “Была ли “обезглавлена” Красная армия”? и читаем мысли историка И.Пыхалова по поводу этой дикой клеветы: “Одной из причин неудач советских вооружённых сил в начале принято считать репрессии, которым подвергся их командный состав в 1937-1939 годах.

А "историк" И.Бунич в одной из своих лживых книг, написал о том, что канун войны (года за три) Сталин приказал расстрелять 650 генералов и адмиралов. И втрое больше сгноил в ГУЛАГе. В течение семи лет при правлении Хрущёва, в СМИ постоянно рассказывалось о том, что Сталин перед войной уничтожил самые лучшие офицерские кадры страны. Эта клевета многократно усилилась в конце перестройки, когда нечестные люди, преследуя личные цели, а так же преследуя цель развалить Советский Союз, возвели эту клевету, в один из важнейших разделов в своей преступной политики дискредитации Сталина перед населением СССР.

Все эти виды вооружения, принесшие СССР победу в войне, были разработаны и внедрены только благодаря устранению из армии Тухачевского и его единомышленников! Не говоря уж о том, что если бы Сталин не ликвидировал бы в конце 30 годов правоцентристский блок и заговор военных, то страна не смогла бы одержать победу в Великой Отечественной войне. Хрущёв, в своей подлой речи после окончания работы ХХ съезда объявил на весь мир о том, что “Армия перед началом войны бала обезглавлена репрессиями и поэтому в первые месяцы войны терпела жестокие поражения оот германского Вермахта. Таким образом, после этого подлого заявления по всему миру разошлась брехня о 40 тысячах якобы уничтоженных Сталиным офицеров Красной Армии.

Только один факт – никто еще официально не опровергнул тех фактов, которые доказало следствие, выводов сделанными современниками и историками, признания сделанного Тухачевским, что он будучи главой военных заговорщиков нанёс огромный вред Красной Армии. Ведь именно он стремился упразднить тяжёлую артиллерию, вёл борьбу против разработки минометов, толстоброневых танков, фронтовых бомбардировщиков, противотанковых орудий и пистолетов-пулеметов, как массового оружия советской пехоты.

Если бы эти люди не были убраны с дороги, им на смену никогда бы не пришла блестящая когорта сталинских маршалов. Можно представить себе, как обернулись бы события в 1941-1942 года, если бы в самые критические моменты войны вместо одного генерала, изменившего Родине – Власова – их оказалось бы несколько десятков да еще на куда более влиятельных постах.

Накануне самого грандиозного в своей истории военного столкновения руководство наших Вооруженных Сил было очищено от чужеродных элементов, не внушающих политического доверия. Красная Армия от этого только усилилась. Ведь репрессированные военные не отличались выдающимися полководческими достоинствами ещё в гражданскую войну, а межвоенное десятилетие сделало их, по словам маршала Конева, людьми без будущего, то есть не готовыми к современной войне. К тому же военные таланты Уборевича, Егорова, Блюхера и др. были, мягко говоря, крайне преувеличены, а Тухачевский и Якир вообще не были, как показывают новейшие исследования, полководцами.

Четвертая группа “незаслуженно репрессированных” Сталиным “преданных” партии и государству людей – это высокопоставленные военные. К 1937-38 годам бывшие участники оппозиции и сторонники Троцкого, заняли большинство ключевых военных постов. Заговор военных во главе с Тухачевским начал оформляться после убийства Кирова. Через два с половиной года началась чистка армии и флота. За предвоенное пятилетие было осуждено за контрреволюционные преступления 2218 командиров Красной Армии, а в 1937 году в Красной Армии служило 206 тысяч человек начальствующего состава.

Ошибочно думать, будто государство в результате потеряло особо выдающихся “капитанов промышленности и народного хозяйства”. Ведь руководящие кадры формировались, в основном, из тех, кто выдвинулся в гражданскую войну. Их “умение руководить” сводилось к ругани, разносам, запугиванию и угрозам расстрела. Большинство из них к тому же к 1937 году морально разложилось.

Все эти деятели были активными троцкистами и участниками оппозиционных групп. Наиболее типичными представителями этой группы были Постников, Рудзутак, Яковлев (Эпштейн), Голощекин, Варейкис, Шеболдаев и Эйхе. Третью группу составляли представители советского и хозяйственного руководства, так как наркоматы, особенно промышленные, также были еще одним очагом оппозиции.

Антисоветчики, диссиденты и прочая шелуха вменяют в вину товарищу Сталину гибель чуть ли не 150 млн.человек, в результате массовых репрессий, якобы имевшие место быть во второй половине 30-х годов прошлого века. Ну с цифрами они явно перегнули, а то, что были аресты, это правда, да вот только арестовывали не каждого второго и не простых трудящихся... Кто же были эти страдальцы – пострадавшими в ходе “сталинских репрессий второй половины 30 годов”? Это, во-первых, руководители и идейные вдохновители всякого рода оппозиций 20-30 годов – Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Крестинский, Томский, Серебряков, Раковский, Пятаков, Сокольников, перешедшие после разгрома оппозиции и победы линии Сталина на индустриализацию и коллективизацию к подготовке заговоров против руководства партии и страны. Теперь мы знаем, что это были яростные русофобы, ненавистники России, и её исторического прошлого. По этому признаку первым из них был, без сомнения, Бухарин. Во-вторых, это были представители той части партийного аппарата, которая имела самое непосредственное отношение к насильственному проведению коллективизации в извращенной форме, поиску вредителей и саботажников, применению чрезвычайно жестких мер во время хлебозаготовок, преследованию оппозиции и служителей религиозного культа и к уничтожению русской интеллигенции.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Русская национальная идея-СССР<совесть ...», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму!

Любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о кровавых репрессиях палача народов Сталина !

Автор этой статьи или слабоумный фальсификатор российской истории, или просто провокатор, стремящий оболванить одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян , которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!

Хотелось бы спросить этого фальсификатора российской истории :« Оправдывая сталинские кровавые репрессии и цинично считая их торжеством законности,Вы никогда не задумывались о том, почему у Вашего кумира Сталина оказалось столько недоброжелателей и врагов ( история человечества ,пожалуй, не знает столь массового противостояния народных масс своему правителю , как это произошло в то время в СССР), которых палачу народов пришлось физически уничтожить?»!

Не надеясь получить от Вас правдивый ответ, хочу разъяснить Вам,что столь массовое противостояние и особенно коллаборационизм во время ВОВ является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Именно поэтому кровавый деспот и государственней преступник Сталин устроил геноцид своему народу и уничтожил миллионы непокорных соотечественников, главной «виной» которых было несогласие с проводимой варварской политикой властей!Таким образом , дорогой мой, все вы , фальсификаторы истории, скрываете главные причины невиданного противостояния народных масс политике и деятельности палача народов Сталина , чтобы хоть как-то оправдать кровавые преступления этого людоеда!

Именно поэтому в Россие столько оболваненных Вами людей , которых лживые коммуняки и так развели как обыкновенных лохов! К счастью, на родине тирана, в Грузии, мы, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Видимо, из-за того,что по численности россиян значительно больше, чем грузин, им подобное уничтожение русской интеллигенции не так заметно ?

Так или иначе,порой трудно понять, как так получилось, что тиран и палач Средневековья Сталин так просто согнул в три погибели великую нацию и почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, и в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами?

Слушая Вас, порой складывается впечатление, что Вы сами несчастная жертва лживой советской пропаганды или просто провокатор!Неужели, подло и цинично оправдывая кровавые преступления палача народов Сталина, Вам не совестно перед потомками миллионов незаконно репрессированных и убиенных несчастных людей, большинство из которых сегодня реабилитированы из-за отсутствия состава преступлений?!

Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи ! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в Сухановской тюрьме людей расстреливали целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.

Разве не самыми страшными местами на карте России стали спецобъекты «Коммунарка» , находившийся в ведении Центрального аппарата госбезопасности и Бутовский полигон – Московского управления НКВД ?На этих объектах в годы «большого террора» проходили массовые расстрелы. Причем на Бутовском полигоне расстреливали рядовых советских граждан , а вот на «Коммунарке» – представителей партийной и государственной элиты, видных военачальников, а также иностранных граждан. К тому же «расстрельные списки» избранных представителей элиты заверял своей подписью лично товарищ Сталин, поэтому по документам удалось установить количество жертв – до 11,4 тысяч человек.

Самым известным сталинским палачом был Василий Блохин - начальник комендатуры ОГПУ. Он занимал эту должность с 1926 по 1953 год и его жертвами стали от 10 до 50 тысяч человек. Этот сталинский палач мог за день «исполнить» до 200 человек ,предпочитая в «работе» использовать немецкий самозарядный Walter PPK (этот пистолет не так сильно нагревался, а патрон не обладал столь разрушительным действием, чтобы после казни приходилось чистить одежду от брызг крови и мозгов "врагов народа")! Когда же этот садист использовал пистолеты ПМ или ТТ, то после выстрела голова несчастного лопалась как арбуз и останки разлетались во все стороны!

Мало кто знает, что изобретателями газовых душегубок были не немцы, а именно советские сталинские «палачи-рационализаторы». Самым известным из них был любимчик Сталина служащий НКВД Исай Давидович Берг. Именно он, когда общее число осужденных к смерти стало более 300 «врагов народа» в день, чтобы облегчить «тяжелый» труд вверенных ему палачей, которые и так работали «стахановскими» темпами, предложил собственный «гениальный» способ решения этой важной «производственной» задачи. При его участии были созданы автомашины, так называемые газовые душегубки НКВД или «Газенвагены» Сталина, в которых внутрь фургона присоединялась выхлопная труба, в результате чего по пути следования к смертному полигону заключенные травились выхлопными газами . Эти душегубки маскировались под хлебные фургоны, чтобы никто не знал о реальных масштабах репрессий !

И после всего вышесказанного, Вы бессовестно и цинично заявляет всем нам, что ,оказывается ,все эти репрессии и сталинские жертвы торжество законности, а не беззакония!Побойтесь Бога, мадам,неужели Вы окончательно потеряли совесть!

Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей».И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина».

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина .

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!Однозначно все это миф, поскольку ,проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками и с людьми , просто несогласными варварскими деяниями большевиков?

Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово «гавнокомандующий» Сталин .

Любопытно также , что, захватив в 1945 г. Берлин, сотрудники госбезопасности, тщательно изучив захваченные архивные документы германской разведки и допрашивая, попавших в плен высокопоставленных офицеров имперской безопасности и политической разведки SD, выяснили, что предвоенном СССР у немецкой разведки фактически не было ни одного высокопоставленного русского агента.

Выходит, что все высокопоставленные генералы, кто в предвоенные годы был обвинен в работе на германскую разведку, не были виновны! Особенно это касается выдающегося военачальника Тухачевского. Признание же своей вины на сталинских процессах были результатом нечеловеческих пыток и угроз расстрела членов семьи! Немаловажно также, что судебные процессы тех времен были недемократичны и преступны, поскольку в процессах не была допущена защита и опрос свидетелей!

В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

Следует также отметить, что Сталин прибегал не только к репрессиям, но и к голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — урожай продавался в заграницу для скорейшей индустриализации страны и именно поэтому изувер Сталин забирал у крестьян весь урожай , не оставляя шансы на выживание! Вместе с тем палач народов делал это для того, чтобы подчинить и легко управлять голодными и страдающими людьми !

А может напомнить забывчивым сталинистам и ужасы сталинских депортаций, когда народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния, которое, например, произошло с чеченцами и ингушами ,пожалуй, еще не знала история человечества)!И если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Нетрудно догадаться, что массовое противостояние советской власти во время ВОВ со стороны многих народов, особенно же русских, украинцев , белорусов, проибалтов и т. д., объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения в результате репрессий росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против нее!Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

В этом отношении заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной незаконной варварской депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Хотелось бы отдельно коснуться победы в ВОВ ,которую сталинисты в первую очередь связывают с именем бездарного главнокомандующего Сталина!Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны!В этом отношении заслуживают внимания слова царского генерала А.И.Деникина , эмигрировавшего в США, «Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы несчастных красноармейцев лежали в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб!

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями.

Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их за это цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

И разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, в мая 1941 года приказал Жукову и Тимошенко разработать план операции «Гроза», согласно которому СССР первым готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития, что ,собственно, было осуществлено кровавым диктатором после окончания войны!Ведь сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР!

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Однозначно Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как обыкновенного лоха!Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы.

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

И разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть!Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви?Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Разве можно простить «царю Сосо Великому », так называли Сталина в Грузии, как и большевикам в целом, распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи. По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги русских царей.Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес»!

Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !

Разве можно простить Cталину грандиозную аферу века, когда он для зарубежных банковских оплат организовал в Ленинграде тайную чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя? Подобную государственную аферу он совершил из-за неконвертируемости советских золотых червонцев, выпущенных в 1923 г. !

Разве в цивилизованном обществе возможно принятия постановления , когда 15 февраля 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».И что еще более кощунственно , так это дополнительное постановление правительства признать уже давно заключенные браки с иностранцами недействительными, что стало причиной разрушения семей и судеб многих людей! Согласитесь, что подобное позорное деяние не характерно было даже для многих тиранов Средневековья !

И разве можно было назвать образцовым советский социализм, когда в государстве не должно было быть ни одного человека , думающего иначе, чем необразованный вождь, в котором не было ни одной газеты вне партии, откуда простых людей не выпускали за границу и свободно не впускали иностранцев(любопытно также, что в заграничные командировки и туристические поездки не посылали инвалидов и людей с различными увечьями, поскольку , по мнению Сталина, это могло якобы дискредитировать советский строй!). Кто бы ,например, посмел бы перечить кровавому диктатору Сталину, без которого невозможно было что-то изменить даже в русской грамматике (как не парадоксально, но именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности).

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно , все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул. Само собой , сторонники коммуняк однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их выбирал непосредственно советский народ!На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах? По сути, большевизм это страшная месть мировой буржуазии народу России !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим.

Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

Однако историю невозможно скрыть, спрятать, изменить – рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике. В истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться. Сталин был видным государственным деятелем, но одновременно с этим и величайшим преступником современности, который должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни!

К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его зловещее тело со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными и ,безусловно, уничтожение его главного памятника у него на родине, в Грузии!

Так бесславно завершил свой последний путь величайший авантюрист и злодей современности Сталин! Люди же,подобные Вам, которые не изменяют своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина и до сих пор оправдывают его кровавую бойню , безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками этих преступлений!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ?Вообще же, на мой взгляд, обеление кровавого режима палача народов Сталина должно приравниваться к преступлениям против человечности!

В заключение, исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратиться к тем россиянам, которые до сих пор благотворят палача народов Сталина и никак не могут понять, почему русских так недолюбливают во многих странах !Дорогие мои, а не кажется ли вам ,что во многом виноват ваш кровожадный кумир, а не сам великий русский народ ?

И разве ,например,после того, как авторитетные и известные историки из разных стран мира, основательно исследовавшие тему Голодомора 1932-1933 годов, официально признали Голодомор на Украине актом геноцида против украинского народа, можно удивляться «пламенной любви» украинцев к русскому народу?

И разве после того, как вы в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки, обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище ), а ,следовательно, и его национальность по отцу – вас будут уважать и любить?!

Как тут не вспомнить слова Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !