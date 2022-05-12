Языки любви: 10 неочевидных способов, которыми мужчины выражают свои чувства (а вы не замечаете)

Она встречает его, а он — ее. Поначалу все идет хорошо, но через пару месяцев ей начинает не хватать романтики: «Почему он такой черствый и скучный… Может, стоит с ним расстаться?». Подруги понимающе кивают. И ни одна не скажет: «Подожди, ты просто не понимаешь мужской язык любви». А зря!

Мужчины и женщины действительно по-разному выражают чувства. Девушки более эмоциональные и любят обсудить все на свете, недаром же говорят, что они любят ушами. А еще им постоянно требуется подтверждение в виде фразы «Я люблю тебя!» И, разумеется, больше, еще больше романтики! Цветы, шоколад, комплименты, светские мероприятия, где можно блистать на пару с любимым — это распространенное женское представление об идеальных отношениях.

Мужчины любят иначе. Их язык любви гораздо проще и часто не включает сентиментальных нежностей. Зато содержит действия и поступки. Очень много действий и поступков. Вот к ним и стоит присмотреться внимательнее, чтобы не делать поспешных выводов. Вот 10 способов выражения чувств противоположным полом, которые гарантируют, что мужчина влюблен по уши.

1. Прикосновения заботы

Поцелуи и кувырки в спальне — не всегда гарантия любви в случае с мужчиной. А вот прикосновения заботы скажут о мужских чувствах в разы больше.

Только обращайте внимание не на жесты с сексуальным подтекстом (приобнял за талию, коснулся бедер, прижался к груди, провел пальцем по шее), а общее поведение. Если ваш мужчина подает пальто, поправляет шапочку или игривый локон, открывает дверь автомобиля или подъезда, он явно настроен серьезно. Именно таким образом мужчина заботится о понравившейся девушке.

Девушки не замечают таких проявлений любви, потому что принимают их за вежливость. Но, давайте честно, как часто вы видите подобное от незнакомых людей? К тому же, когда мужчина считает женщину просто другом, он не будет он ней заботиться, потому что знает: друг, неважно какого пола, сам справится с водой на асфальте, дверной ручкой или тяжелой сумкой.

2. Хорошая память

Как правило, мужчины очень редко выдергивают какие-то фрагменты из женских монологов. При условии, что девушка ему не очень приглянулась. Но если мужчина испытывает достаточно глубокие чувства, он запомнит что угодно — от вашего дня рождения до года вручения диплома вуза. Он не будет ссылаться на провалы в памяти и зафиксирует доступным ему способом, какие цветы вы любите, что предпочитаете на обед и даже как зовут всех ваших кошек. Ведь именно эта ценная информация поможет ему позже грамотно выбрать подарок и помочь ( читайте также: «15 фактов, которые помогут лучше понять мужчину и его желания»).

3. Подарки без повода

Речь не о цветах на 8 марта или день рождения, а милых мелочах и крупных подарках без повода. Это может быть что угодно. Подготовка спонтанного путешествия, милые презенты, чашка супа или мешок апельсинов, если заболеете, флакон духов, которые вы отложили из-за нехватки средств. Все это просто кричит: «Он влюблен!» Мужчина, который вкладывает душу и средства в отношения, явно делает это не из благодарности. Он хочет очаровать, угодить, порадовать, увидеть улыбку на лице любимой.

4. Пожалеть и посоветовать

Влюбленный мужчина умеет слушать женщину. Если вы понимаете, что можете в любое время поделиться проблемой с партнером и получить поддержку, значит, для него все серьезно. Как правило, сильный пол достаточно равнодушен к женским вопросам и словам, но не потому, что парни жестокие. Просто они не совсем понимают, как можно рыдать из-за сломанного каблука или странных взглядов коллег и перешептываний за спиной. В мужском мире все решается просто и резко. Узлы моментально разрубаются, проблемы отсекают. Никаких интриг, скандалов и расследований.

Но все это не касается возлюбленной. Ее проблемы — его проблемы. Мужчина, чьи чувства к избраннице глубоки и крепки, всегда сумеет утешить. Он подберет слова, которые успокоят. А при необходимости еще и посоветует, что делать в непростой ситуации. Либо сам возьмет решение вопроса в свои руки.

5. Готовность поболтать в Сети

Во время мессенджеров и соцсетей быть на связи можно круглосуточно. Но если мужчина не обменивается с вами контактами, не просит зайти в вотсап, то здесь явно что-то не то. Настоящий влюбленный обязательно подпишется на все ваши соцсети, найдет вас в любом из мессенджеров. И обязательно будет слать вам смайлики и милые сообщения даже во время рабочего дня. Для любимой девушки парень всегда найдет время, чтобы поболтать. И уж точно не станет пропадать из эфира на сутки или двое, не предупредив.

6. Доказательства делами

Вы ждете цветов и умопомрачительных признаний в любви? А он просто приходит и чинит кран или сливной бачок? Это однозначно любовь! Только вот женщины не понимают, что далеко не все мужчины — романтики. Большая часть из них — реалисты и практики. И они искренне не понимают, зачем нужен букет роз, когда розетки не работают, а компьютер вечно хватает вирусы. Для своей возлюбленной такой мужчина готов вкрутить сотни лампочек, прибить полочку, передвинуть мебель и даже поклеить обои в гостиной. Скучно? Возможно. Зато от чистого любящего сердца!

7. Желание накормить

Никто уже и не помнит, откуда это пошло. Может, с доисторических времен, может, из эпохи Людовика XIV. Но если ваш мужчина переживает за то, что вы едите, то это любовь. Неважно, водит ли он вас по ресторанам, готовит сам или молча ставит к рабочему месту тарелки с едой. Желание накормить любимую в любом своем проявлении — верный признак чувств. Прибавьте сюда покупку продуктов за его счет, ну, чем не герой?

8. Система компромиссов

Ради своей девушки влюбленный мужчина всегда готов пойти на компромисс и уступить пальму первенства. Например, вы дико устали, приболели и можете пойти с ним на вечеринку к друзьям. Влюбленный предупредит приятелей, что не сможет подойти, и останется с вами. А, может, вам захотелось провести выходные не на природе, а дома? Что ж, мужчина может согласиться. Но в обмен на то, что следующая суббота пройдет по его плану. Женщины почему-то воспринимают это как должное и не понимают, что со стороны мужчины такие уступки считаются очень серьезным проявлением чувств.

Любящий парень всегда умеет договариваться, не продавливая исключительно свои решения. Он готов изменить распорядок дня ради пассии, но ждет того же и от вас, ведь отношения — это дорога с двусторонним движением.

9. Уважение к вашим друзьям

У каждого из нас есть свои увлечения. Кому-то они могут показаться смешными и нелепыми. Но только не влюбленному мужчине! Он всегда с гордостью будет говорить друзьям о ваших достижениях и победах. Он не постесняется вашего увлечения танцами и обязательно похвастаться уникальной фиалкой, вышивкой или новым рецептом. И уж точно не станет с криком «Фу! Что это?» выключать ваш плейлист в автомобиле. Однако, если он просит не встречаться с подругами, это повод задуматься. А точно ли это тот самый человек? Истинные чувства — это еще и уважение к вашему кругу друзей.

10. Знакомство с близкими людьми

Если вы встречаетесь с мужчиной более года и до сих пор не знакомы с родителями, при условии, что он не сирота… В общем, это повод разобраться, что идет не так. Влюбленный мужчина, напротив, спешит познакомить свою избранницу с родителями и своими друзьями. Ведь это еще один повод похвастаться, какая вы обаятельная, привлекательная умница и талантливый профи. Если знакомства с его близкими не случилось, то либо он держит вас «про запас» и ждет более идеального варианта, либо в его семье имеются огромные проблемы с доверием.

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А вы знали об этом?

Причина, по которой Далай-лама улыбается на всех некоторых фотографиях, имеет отношение к шестизначной зарплате, которую он получил от правительства США в 1960-х годах.Согласно рассекреченным разведывательным документам, он заработал 180 000 долларов в связи с финансированием ЦРУ тибетского сопротивления на сумму 1,7 млн. Идея заключалась в том, чтобы приостановить стремительное развитие инфраструктуры Китая.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43444939302).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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