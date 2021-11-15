Какие правила дуэли нарушил Дантес - потому и убил Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин вызвал на дуэль Жоржа Дантеса из-за распространившихся в обществе слухов о том, что этот французский подданный соблазнил жену поэта, урождённую Наталью Гончарову. В тот момент, в ноябре 1836 года, противников удалось примирить. Более того, в знак примирения Дантес женился на сестре Натальи, Екатерине Гончаровой, которая принесла ему потом четверых детей.

Но в январе стало известно, что Дантес не прекратил своих ухаживаний за женой Пушкина. Тогда поэт вышел из себя и, по-видимому, намекнул Дантесу на его гомосексуализм, имея в виду «усыновление» Дантеса голландским посланником Геккерном. Этого Дантес не стерпел и поставил своей задачей во что бы то ни стало отомстить обидчику. Дуэль состоялась 27 января 1837 года.

Дуэли были тогда в порядке вещей. Но также в порядке вещей было и примирение сторон ещё перед дуэлью. До ссоры с Дантесом Пушкин 27 раз получал или посылал сам вызовы на дуэль. Из этих дуэлей дело дошло до выстрелов только в четырёх случаях, в том числе с декабристами Кондратием Рылеевым и Вильгельмом Кюхельбекером. И опять же, только в двух случаях соперники Пушкина были настроены серьёзно. Последний раз это произошло в 1823 году.

Прапорщик Генерального штаба Александр Зубов, которого Пушкин уличил в нечестной карточной игре, целился в поэта, но промахнулся.

Пушкин при этом демонстрировал пренебрежение к противнику и во время дуэли ел черешню, смачно выплёвывая косточки. После промаха Зубова Пушкин отказался от своего выстрела.

Между 1829 и 1836 годами у Пушкина был странно мирный период – у него совсем не было дуэлей. Казалось, поэт остепенился. Но это было только затишье перед бурей. В год, предшествовавший роковой дуэли, у Пушкина уже произошло три ссоры, и все – из-за ревности поэта по поводу своей красавицы-жены. Правда, до выстрелов дело ни разу не дошло.

Историки уверяют, что Пушкин был отменным стрелком. С двадцати шагов он попадал пулей в пулю. Но он никогда не хотел проливать кровь и не стрелял первым.

Но как давно Пушкин не тренировался в стрельбе перед той самой дуэлью с Дантесом? Ведь последний поединок со стрельбой состоялся у него 14 лет назад, а до схватки с Дантесом был семилетний период совсем без дуэлей. Кроме того, надо учесть, что офицер Дантес также был неплохим стрелком.

Многие склоняются к тому, что Дантес и его секундант нарушили дуэльный кодекс того времени, а Пушкин был настолько разъярён причиной дуэли, что не посмотрел на это. Кроме того, избранный им в секунданты Константин Данзас был мало сведущ в таких делах.

Историки ссылаются на свидетельства, что Дантес мог заранее пристрелять свой пистолет, а Пушкин не имел такой возможности. Не соответствовало общепринятым правилам дуэли и то, что Дантес повернулся к своему противнику боком. Впрочем, это произошло уже после рокового выстрела, ранившего поэта. Но, кажется, - при том, каким был отменным стрелком Пушкин, - без жульничества со стороны французского подданного дело не обошлось.

Ну, мы же с вами уже привыкли к их жульничеству - всегда и во всем. Этих супердемократичных, толернантных и правдивых европейцев.

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