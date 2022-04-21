Почему Авиценна постоянно переезжал с места на место?

Великий медик, химик, математик, ученый и философ Авиценна был человеком вне времени. Он родился в 10 веке, но слава о нем сохранялась еще долгие столетия.

Он родился в семье сборщика податей в небольшом поселке близ Бухары. Детство его был счастливым, отец души не чаял в сыне и обеспечивал его всем, включая лучшее по тем временам образование. В школу мальчик пошел в 5 лет, а в 10 уже ее закончил. Далее его обучал, специально приглашенный отцом, известный ученый Патолли.

Авиценна очень много читал и к 16-ти годам, как он сам пишет в своих работах, освоил полностью медицину. Причем настолько, что его для медицинской консультации позвал сам эмир Бухары. В награду за излечение эмир позволил ему пользоваться своей великолепной библиотекой.

Слава о талантливом молодом человеке быстро распространилась по всему Востоку. И в возрасте 20 лет Авиценну приглашает к себе на службу сам хорезмшах Мамун II.

Мамун был просвещенным правителем — он окружил себя умнейшими людьми своего времени, и Авиценна стал бриллиантом в этой коллекции.

Но все испортила зависть. Султан Махмуд из Газневийского султаната захотел, чтобы именно при его дворе жили эти мудрецы, и приказал перевезти их из Бухары в свою столицу. Не желая быть обезьянками на показ при дворе деспотичного правителя, все, включая Авиценну, дали деру.

Приютил его у себя эмир Кабус, выделив дом и назначив содержание. Но Авиценна и здесь не пробыл долго. По непонятным причинам он уходит.

Фото из ru.wikipedia.org

Следующей его остановкой становится Хамадан, где за излечение эмира ему дают пост советника, но из-за интриг придворных его арестовывают и сажают в тюрьму на целых 4 месяца. Выходит же из нее он только из-за смерти эмира и желания его сына держать Авиценну при себе.

Но тот опять сбегает. И на этот раз в Исфахан — крупный город в Персии. Здесь он останется уже надолго. Правда умрет, все равно вне дома — во время военного похода своего покровителя эмира Исфахана.

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