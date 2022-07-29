Переживаем развод, стратегия поведения

Пережить развод очень и очень нелегко. Это событие осложняется тем, что так или иначе оно затрагивает всех членов семьи. Развод, как и любую потерю, нужно не столько пережить, сколько прожить.

Безусловно, развод разводу рознь: бывают ситуации, при которых этот шаг — эмоциональное и не всегда взвешенное решение. Может быть, временное. Есть пары, которые дважды разводились и три раза женились. Друг на друге.

Случается, что развод — не что иное, как предательство, удар ножом в спину, когда боль резкая, сильная и неожиданная. Для иных пар развод — лучшее, что можно сделать на данном этапе отношений, и они дружно идут в ЗАГС подписывать документы.

Иногда распад семьи начинается чуть ли не вместе с заключением брака, и законное завершение отношений переживается почти как праздник. А бывает, что подать на развод — это самый настоящий подвиг…

Как бы то ни было, такие решения не бывают лёгкими. Потому что с психологической точки зрения развод — это всегда утрата. Каждый участник что-то теряет: любимого человека, мечту о семье, дом, идеалы, привычный образ жизни, а может, надоевшего неблагодарного человека, но всегда — супруга. Поэтому при разводе в психике происходят те же процессы, что и при переживании горя.

Ответ на вопрос «Как пережить развод?», конечно, сильно зависит от обстоятельств: кто принял это решение, как вы планируете решить вопрос с жильём и/или детьми, с чего отношения начинались, сколько лет длились и т. д. Но есть моменты, общие для большинства людей, попавших в эту трудную ситуацию.

1. Я — первая буква бракоразводного алфавита

Первое, что нужно сделать — это позаботиться о себе. Не важно, уходите вы, уходят от вас, или вы оба пришли к решению о разрыве. Сейчас ничего важнее вашего эмоционального состояния нет и быть не может! Мы можем пережить любое горе, если у нас есть поддержка. Вот именно это вам и нужно себе организовать.

Поставьте в известность (или даже на уши) всех знакомых, друзей и родственников, которые могут вас поддержать. Скажите им, что сейчас вы не сможете воспринять их советы или осуждения, что вам и без того плохо, и лучшее, что они могут сделать — просто быть чуткими к вашему состоянию. Только не забудьте очень тщательно выбрать именно тех, кто может быть деликатным и поддерживающим. Остальных — в лес, потом с ними поговорите.

Поддержку можно и нужно оказывать себе ещё и самостоятельно. Кому-то помогает церковь, кому-то природа, кому-то кино, кому-то смена обстановки. Последнее особенно важно, если после развода вы остаётесь в общей квартире: срочно поменяйте постельное бельё (ведь там запах любимого человека, а именно запахи навевают наибольшее количество воспоминаний), переставьте мебель. Измените всё, что можно изменить.

Если есть такая возможность — в неотложном порядке уезжайте в отпуск, желательно с близким другом или подругой. Сейчас это будет наилучшим вложением. Худшее, что можно сделать на этом этапе — это лишить себя поддержки. К сожалению, многие люди стыдятся развода, чем здорово усложняют себе этот и без того непростой период. Пожалуйста, берегите себя! Всё равно все узнают, да и постыдного в этом ничего нет. Не всегда брак нужно сохранять, и уж тем более не любой ценой.

2. Ограничьте общение и дайте волю эмоциям

В зависимости от того, как именно проходил так называемый «эмоциональный развод» и насколько раньше развода юридического он наступил, процесс работы горя может идти разными путями.

Стадии переживания развода могут смешиваться друг с другом, идти в разном порядке, сильно отставать — словом, это уже истории индивидуальные. Общее правило звучит так: вы на эмоциях ничего хорошего не нарешаете, основной задачей будет отомстить или вернуть брак любой ценой, а не развестись максимально цивилизованно и безопасно для всех членов семьи. Поэтому, что бы с вами ни происходило, как бы ни шёл процесс развода — дайте себе и партнёру время «остыть».

Когда пора возобновить общение? Когда окажется, что помимо развода и личной жизни с конкретным человеком есть в мире ещё что-то очень ценное и интересное. Когда пройдёт обида/злость и ощущение острой горечи от того, что с вами поступили несправедливо.

Это — про общее. А теперь немного о частностях

Бывает, что кто-то из пары «застревает» на одном из этапов горевания. Например, на стадии торга. В таком случае формальная сторона вопроса всё сильнее откладывается, ведь этот партнёр всеми правдами и неправдами пытается найти какой-то способ сохранить брак. Это могут быть и манипуляции детьми, и демонстрация своей «хорошести», и обращение к «благородным» чувствам (давит на жалость, просит помочь и поддержать), и затягивание, и попытки показать, как много тот теряет. Словом, человек всеми силами пытается справиться с ситуацией, подчинить её своему контролю, сбежать от страшного бессилия.

А случается, что почти бывший супруг «застревает» на стадии гнева. Тогда он придумывает планы мести, угрожает, преследует, распускает сплетни. Это тоже часть процесса расставания. Суть её в том, чтобы человек смог отпустить ситуацию и бывшего супруга. Злость здорово помогает нам обесценить то, что было важно и ценно, а вдобавок придаёт много сил, чтобы порвать связи.

В других ситуациях агрессия направляется не на партнёра, а на себя, и тогда человек «тонет» в чувстве вины, в переживании собственного несовершенства. Иногда доходит и до различных форм самонаказания, как сознательных, так и бессознательных (саморазрушающее поведение, телесные и душевные болезни, склонность к риску и пр.).

Если ваш почти бывший партнёр застрял на какой-то из стадий, то сделать с ним вы можете… ровным счётом ничего. Сейчас он неадекватен, примите этот как факт. Его эмоции затмевают разум, потому что ему очень больно. Прекратите с ним всякие контакты хотя бы на несколько месяцев. В противном случае ваше общение (любое!) будет только усиливать его состояние.

Что не делать?

Развод, как и любую потерю, нужно не столько пережить, сколько прожить. Да, быть в этом — неприятно, больно, мучительно, порой просто невыносимо. И есть огромный соблазн сбежать от этих чувств. Например, в новые отношения. Это самая любимая нами ловушка — заткнуть свои переживания, сделать вид, что их нет.

И на помощь приходит такой феномен: отношения-пластырь. Это те отношения, которые возникают сразу после разрыва с предыдущим партнёром. Как правило, долго они не длятся (пластырь годами не держится), ведь их функция — закрыть рану, пока та не затянется. Это способ справиться с расставанием, втянув в свое горе ещё одного человека, отвлечь себя новыми впечатлениями. Проблема в том, что невозможно быть в новых отношениях, пока душа ваша привязана к предыдущему партнёру. Не важно, чем именно она привязана — любовью, злостью или горечью обиды.

Но если вас всё ещё задевает жизнь вашего теперь уже бывшего супруга, если вы следите за его (её) жизнью — значит, вы ещё там. Конечно, чужим этот человек никогда не будет, но если какие-то воспоминания или события из его новой жизни вас сильно волнуют, то процесс расставания ещё не завершён.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2530728931310438943/

А вы знали об этом?

В Японии верят, что если не спрятать большие пальцы во время прогулки мимо кладбища, то вы не сможете попрощаться со своими родителями на их смертном одре. Довольно странно, не правда ли? Возможно, все дело в том, что в японском языке слово «большой палец» буквально переводится как «родительский палец».

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