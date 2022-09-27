Никакой романтики: 7 продуктов, которые нельзя есть до и во время свидания — вечер будет испорчен

Мы то, что мы едим. Эта древнюю мудрость стоит вспоминать, когда собираетесь на свидание, а также уже во время встречи, если собрались перекусить.

Ведь не все продукты одинаково полезны для знакомства, некоторые могут отпугнуть своим запахом и определенными последствиями для организма.

Про лук и чеснок наслышаны все, про экзотические продукты и блюда, которые никогда не пробовали, тоже. Но, помимо этих «остряков» и «незнакомцев», есть достаточно известных и привычных 7 продуктов, которые стоит исключить, пока не узнаете человека поближе.

Острые блюда и приправы

Перец чили, кайенский перец, пряные и острые приправы, несомненно, разнообразят нашу жизнь. Но они настолько остры, что переключают внимание исключительно на свой вкус и заставляют срочно искать чем это все запить. Однако во время первого свидания лучше сосредоточиться на собеседнике, постараться почувствовать его, узнать о нем как можно больше. Когда у вас горит рот, а на глаза наворачиваются слезы, вам явно не до потенциального партнера. И уж вряд ли ваш спутник оценит внезапный поход в аптеку за средством от изжоги.

Продукты, меняющие запах

Не только лук и чеснок меняют ваш запах. На это способны также капусты (цветная, брокколи и белокочанная), определенные сорта рыбы, овечья брынза и приправы — карри и тмин.

Устрицы и прочие афродизиаки

Так что аккуратнее с употреблением блюд из этих продуктов, они могут скрыть ваш естественный запах. Ученые доказали, что, несмотря на оценку внешности, и мужчины, и женщины в итоге выбирают партнера по запаху. Крепкие отношения возникают в той паре, где оба в восторге от естественных ароматов друг друга. Но вышеперечисленные убийцы запаха точно помешают сделать правильный выбор.

Спору нет, устрицы — настоящий афродизиак, который вызывает у мужчины желание. Покорить девушку таким дорогим блюдом достаточно легко, впрочем, так же просто и оттолкнуть. Особенно если она не знает, а как вообще доставать эти склизкие комочки из раковины. Еще один минус устриц: некоторые люди могут заработать несварение желудка от этого продукта. Также следует быть осторожнее и с другими афродизиаками, например, орехами. Если употреблять их в большом количестве, то они тяжелым комом осядут в желудке и кишечнике.

Молочные продукты

Никто не ждет подвоха от молочных коктейлей, а он есть. Такой напиток, а также некоторые другие молочные и молокосодержащие продукты могут вызвать колики, вздутие живота и даже внезапную атаку прыщиков. Впрочем, если раньше ничего подобного от молока вы не испытывали, то вряд ли эти неприятности внезапно вас настигнут. Но проявление подобного хотя бы раз, вплоть до резких позывов в туалет после стакана молока, намекает: откажитесь от этой белой жидкости перед первым свиданием.

Бобовые и соя

Бобовые в шутку называют «музыкальными продуктами». Но в каждой шутке есть доля истины. Действительно, бобовые влияют на газообразование, контролировать которое практически нереально. Так что воздержитесь от горохового супа на косточке, салатов с фасолью и зеленого горошка с яичницей. Соя тоже ставит в подобное неловкое положение, но еще влияет и на гормональный баланс, вызывая приступы апатии и хандры. Кстати, за образование газов может отвечать и консервированная кукуруза. Впрочем, с нею все индивидуально, она или сработает, или нет. Но лучше не рисковать.

Газировка

Точно так же, как и бобы с соей, действует на организм газировка. И не только она! Квас, шампанское, обычная вода с газом могут дать подобный эффект, плюс наградить вас выпуклым животиком, которого в реальности никогда не было. И, увы, отрыжка от газиков редко когда бывает благородной, потому что не украшает ни леди, ни джентльменов. Так что отдайте предпочтение другим напиткам, памятуя о том, что важно не только количество, но еще и качество.

Спагетти и паста с красным соусом

Спагетти и паста — неплохой выбор для первого свидания. Только не с красным соусом! Не все умеют виртуозно орудовать вилкой и не оставлять ярких пятен на скатерти и одежде. Приберегите эти блюда для домашних вечеров, когда капельки томатов на белой футболке не вызовут раздражения. К этой же категории можно отнести и те блюда, которые легко оставляют свои жирные следы — бургеры с капающим соусом, крылышки и ребрышки, пончики.

Но что же тогда заказать в ресторане, если многое так опасно?

Отдайте предпочтение куриной грудке в сливочном соусе, ризотто, легким десертам с шоколадом и кофе. Они не перебьют запах и не создадут внезапных проблем с желудком. Белое мясо птицы легко режется, вызывает чувство сытости, но при этом не дает тяжести в желудке. Ризотто лучше выбрать без бобовых. Очень часто к этому блюду добавляют горошек, так что заранее поинтересуйтесь у официанта составом. Но не бойтесь лука в рисе, его количество там не так уж велико, так что на запах точно не повлияет. Кофе, ставший привычным напитком в России, не отвлекает от разговоров. А шоколад — тот самый афродизиак, который, во-первых, много не съешь, а, во-вторых, его влияние, особенно на прекрасный пол, весьма положительно.

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А вы знали об этом?

Мать Тереза была канонизирована.Однако, как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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