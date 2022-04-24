Снежный человек тропического леса Букит Тимах

Во время Второй мировой войны японские солдаты, дислоцированные в Сингапуре, увидели там странную версию снежного человека. Многие сообщали, что в тропическом лесу Букит Тимах (Bukit Timah) видели похожее на примата существо, покрытое серой шерстью, рост которого достигал 2 метров.

Число наблюдений достигло своего пика во время войны, но есть также несколько современных случаев наблюдений, о которых иногда сообщают. Сегодня район Букит Тимах является природным заповедником с биологическим разнообразием, в котором не так давно жили разные виды животных, в том числе тигры.



Хотя до сих пор остается загадкой, что именно видели здесь солдаты и другие наблюдатели, некоторые люди считают, что они могли перепутать приматов с макаками. Однако, по мнению большинства экспертов, это маловероятно, поскольку макаки в Сингапуре похожи на тех, которые обитают в Японии, и солдаты должны были бы их узнать.

Последние наблюдения относятся к 2007 году, когда посетители заповедника рассказывали истории о том, как обезьяноподобное существо попало под колеса такси, а другое рылось в мусорных баках.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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