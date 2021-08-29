Женские портреты в три мазка, за которые на аукционах платят тысячи дол.: «Лаконизм» Рене Грюо

Однажды классик русской литературы обронил крылатую фразу: «Краткость – сестра таланта». Она то и стала определением виртуозности в творчестве не только писателей и поэтов, но и художников. Сегодня в публикации галерея невероятно лаконичных работ от гениального иллюстратора французской моды Рене Грюо, мастерски "излагающего" суть дела, без лишних деталей и штрихов.





Настоящее имя художника при рождении звучало — Ренато де Дзавальи Риччарделли Каминате граф Делла Каминате. И вполне логично, что мастер, стремящийся во всем к минимализму, еще в молодые годы "укоротил" свое полное имя, взяв девичью фамилию матери, и в историю искусства вошел как Рене Грюо (1909-2004). Именно эта фамилия красовалась на тысячах эскизов, в виде изящного вензеля, выполненного черной тушью.

Рене Грюо - иллюстратор французской моды.





Рене Грюо обладал редким даром создавать цельные, законченные образы из нескольких штрихов и двух-трех оттенков, концентрируясь на главном и отметая второстепенное, и при этом, соблюдая безупречность формы и содержания.

Женские образы из нескольких штрихов.





Забегая наперед, хотелось бы отметить, что гений минимализма прожил без малого целый век, создавая прекрасные образы для рекламных компаний Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent и других модных домов Европы.

По страницам биографии знаменитого иллюстратора

Его творческие изыскания - не просто рисунки и наброски, а настоящие произведения искусства, "верх французского шарма и элегантности", которые сегодня продаются на аукционных торгах за весьма солидные деньги - от 10 долларов до 7 тысяч. Правда, иногда на арт-рынке появляются работы, написанные мастером в масляной технике. Вот их цены уже превышают $200 тысяч. А если учесть, что наследие иллюстратора составляет — более 80 тысяч рисунков, иллюстраций, плакатов и афиш, то это уже целое состояние.



Сын итальянского аристократа и французской графини родился, что называется, с золотой ложкой во рту и с карандашом в руке. Его детство прошло в атмосфере любви и роскоши. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. После развода родителей 15 летний Рене переехал с матерью в Париж и буквально влюбился в этот необыкновенный город.

Рене Грюо в молодые годы.





В двадцать лет он уже работал модельером в одном из модных домов Парижа. Однако тяга к рисованию взяла верх и Рене решил посвятить себя искусству иллюстрации. И нужно сказать, что на этом поприще он весьма быстро добился успеха.



В 1947 году пробил для Грюо звездный час. Его работы наперебой публиковали журналы и газеты. Да, что там пресса! Кутюрье, рекламисты, режиссеры, потрясенные его неординарным минималистическим стилем, - буквально все пытались заключить контракты с художником.

Большой удачей оказалось для Рене Грюо сотрудничество с Кристианом Диором.





Большой удачей оказалось для Рене Грюо сотрудничество с Кристианом Диором, который доверил иллюстратору рекламу своих фирменных парфюмов, весьма обогатив не только творческий опыт художника, но и его кошелек.



Именно с того времени духи Miss Dior стал символизировать лебедь с жемчужными нитями на грациозной длинной шее, рука на лапе хищника, а также черный веер в руке, обтянутой белой перчаткой. И именно в тот период художник создал рекламу помады Rouge Baiser, восхитив мир таинственной улыбкой девушки в маске...

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Вот так, целиком погрузившись в любимое дело, Рене работал в Париже до того времени, пока вначале 1960-х Европу не охватило движение хиппи, которое напрочь отвергало гламур, элегантность, утонченную красоту. Именно тогда Грюо покидает Париж и перебирается в Италию, где начинает работать с дизайнером Валентино, известным своим пристрастием к красоте и роскоши.



В 70–80-х Рене Грюо вновь возвращается в рекламный бизнес, его модные иллюстрации успешно рекламируют дома моды, ювелирные и парфюмерные компании и другие известные бренды. Параллельно художник активно сотрудничает с американскими издательствами глянцевых журналов, создает афиши для спектаклей.

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Пиком популярности для художника стала большая ретроспектива его произведений в музее Галльера в 1989 году, на которую собрался весь парижский бомонд. Однако в последние годы жизни современная мода постепенно перестала его вдохновлять - ему совершенно не нравились модные направления последних лет. Рене испытывал полное разочарование в современной моде, лишенной женственности и утонченности. Художник, искренне печалясь по этому поводу, говорил: «И зачем женщины так себя уродуют?».

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





В 90-х утешением мастеру стала живопись. Он создал проект и расписал замок Лауры Бьяджотти Laura Biagiotti, с которой обыл дружен более тридцати лет. Вскоре после этого, в возрасте 95 лет, Рене Грюо умер в своем залитом солнцем доме-гнезде на вершине острова Сент-Онора. Согласно последнему пожеланию гениального мастера, о его смерти объявили лишь после погребения.

Невероятное умение быть кратким



Художник, будучи аристократом от рождения, и в своем творчестве оставался таковым. Стремясь к графической простоте, он всегда был уверен в гибкости и утонченности всех своих штрихов и линий, которые наносил на бумагу. Вдохновение он черпал в образах женщин 50-х годов, а в особенности в образе своей матери. "Я всегда видел перед глазами очень элегантную женщину, которая показывала мне, как дама должна сидеть, изящно скрестив ноги, как она должна опускать руки на бедра. Это была моя мать — первая модель, которая позировала мне для рисунков. И много лет спустя я продолжал узнавать в своих работах именно ее образ", - вспоминал художник.

Роскошна, изысканна, полна достоинства, без тени кокетства и вульгарности...





Видимо поэтому практически все работы Рене - настоящий гимн женщинам, образы которых в работах Грюо - роскошны, элегантны, изысканны, полны достоинства, без тени кокетства, лукавства и вульгарности. Он, как никто из иллюстраторов того времени, мог несколькими мазками передать стиль, характер, целую палитру настроения и психо-эмоционального состояния своих героинь.

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Рисунки Рене Грюо буквально дышат дорогими кварталами и гламуром. От его светских львиц в вечерних платьях и джентльменов в шикарных костюмах, рекламировавших модные товары и роскошный образ жизни, веет успехом и богатством.

Реклама от Рене Грюо.





Стоит отметить, что по тем временам ни один фотоснимок не мог быть таким символичным, как рисунки Рене Грюо. Особенно мастерство художника проявилось в рекламе для торгового дома Кристиана Диора, когда зачастую вместо прекрасных дам, на рекламных плакатах появлялась лишь женская изящная ножка в остроконечной туфельке-лодочке, или же не менее обворожительная ручка в белой перчатке.





Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Художник всегда играл на ассоциациях и намеках, не допуская не то, что лишних деталей, но и штрихов. Остроносая туфелька, заглядывая в приоткрытую дверь, намекала на облегающий костюм Dior, черная юбка на красной лестнице подразумевала белье Scandale...

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Стоит также отметить, что в своих рисунках художник, стремясь к максимальной лаконичности и простоте, даже в цветовой гамме, использовал минимум красок: белый, черный, красный, иногда разбавленные золотистым и в очень редких случаях зеленым.

Иллюстрации от Рене Грюо.





На его "живых" рисунках также видим взлетающие оборки и воланы на платьях, трепещущие перья на шляпках и боа, развевающиеся роскошные волосы. Во всем чувствуется необыкновенная выразительность и динамизм.

Женские образы в иллюстрациях Рене Грюо.





Вот так в течение всей жизни Рене Грюо творил красоту и гламур посредством своих модных иллюстраций, возведших его в ранг гениев. К слову сказать, многие критики и любители искусства склонны считать, что творчество Рене Грюо перекликается с творениями известного французского художника Анри Тулуза-Лотрека, которого близкие считали позором семьи, Ван Гог – другом, а ценители - гением.



Однако сам Грюо всегда пытался "отделить" свое творчество от творчества Лотрека. "В отличие от него, я разделяю страсть и творческий процесс. Для меня творчество не связано со страстью. Я больше ремесленник. И слава меня не интересует — я никогда не относился к себе слишком серьезно". Тем не менее, посмертная слава о знаменитом иллюстраторе останется в веках.



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