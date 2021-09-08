Как Эдгар Дега бросил вызов миру искусства: Недооценённые монотипии с изящными линиями и гротескными движениями

Увлечение Дега техническими изобретениями, пожалуй, наиболее ярко проявляется в его гравюре. В своих монотипиях Эдгар отражает дух городской жизни, освобождает рисунок от традиций, изображает тело смелыми способами и использует возможности абстракции в уникальных пейзажах, стремясь к изящным линиям и гротескным движениям, достигая странной новой красоты, привлекающей взгляд своими неординарными работами.

Краткая биография

Эдгар Дега.



Эдгар, старший сын парижского банкира, родился в 1834 году. Он получил классическое образование, включая латынь, греческий и древнюю историю, в лицее Людовика Великого в Париже. Отец мальчика рано распознал художественные способности сына и поощрял его рисование, часто водя его в музеи Парижа. Эдгар усилил своё формальное академическое художественное образование, копируя картины старых мастеров в Италии (1856-1859) и Лувре.



Он также тренировался в студии Луи Ламота, где его обучали традиционному академическому стилю, который подчёркивал линию и настаивал на решающей важности мастерства рисования. Эдгар выработал строгий стиль рисования и уважение к линии, которую он будет поддерживать на протяжении всей своей карьеры.

Автопортрет в библиотеке, Эдгар Дега, 1895 год.



Несмотря на свою давнюю связь с импрессионистами, он, похоже, так и не примирился с ярлыком «Импрессионист», предпочитая называть себя «Реалистом» или «Независимым». Тем не менее, он был одним из основателей импрессионизма и одним из его наиболее важных представителей, приняв участие в шести выставках импрессионистов в период с 1874 по 1886 год. Но его сосредоточенность на городских сюжетах, искусственном освещении и тщательном рисовании отличали его от других импрессионистов, таких как Клод Моне, которые работали на открытом воздухе, рисуя непосредственно со своих сюжетов.

Балет в Парижской опере, пастель поверх монотипии на кремовой бумаге, Эдгар Дега, 1877 год.





Эдгар, как наблюдатель повседневных сцен, последовательно анализировал позы, движения и жесты. Он разработал отличительные композиционные приёмы, рассматривая сцены с неожиданных ракурсов и обрамляя их нетрадиционно. Художник экспериментировал с различными стилями и техниками, включая пастель, фотографию и монотипии. К концу 1880-х годов Эдгар был признан значительной фигурой в парижском мире искусства.



Подавленный ограничениями своего слабеющего зрения, возможно, в результате травмы, полученной во время его службы при защите Парижа во время франко-прусской войны 1870-71 годов, он ничего не создавал после 1912 года, когда был вынужден покинуть студию на Монмартре, в которой он работал более двадцати лет. Он умер пять лет спустя, в 1917 году, в возрасте восьмидесяти трёх лет.

Монотипия и Дега

Головы мужчины и женщины, монотипия в тёмном поле, Эдгар Дега, 1877-80 гг.



Процесс монотипии был известен с XVII века и получил новый интерес во времена Эдгара, когда офорт пережил возрождение. В ответ на новые технологии, такие как фотография, художники-гравёры подчеркивали уникальность своего выражения, печатая на разных пластинах, чтобы создать уникальные впечатления или выпускать свои работы небольшими тиражами.



Монотипия расширила возможности Эдгара для представления разнообразных предметов: балерин в движении или сияния электрического света. Чернила на пластинке позволяли ему скручивать и искажать тела в необычных позах и создавать драматические отношения между тьмой и светом, изобретая совершенно новые режимы рисования.

На сцене, пастель и эссенция поверх монотипии на кремовой бумаге, уложенной на доску, Эдгар Дега, 1876-77 гг.





Эдгар узнал об этом процессе в середине 1870-х годов от своего друга-художника Людовика-Наполеона Лепика. Он погрузился в него с огромным энтузиазмом, сделав более четырёхсот пятидесяти работ в течение двух отдельных периодов. Первый длился с середины 1870-х до середины 1880-х годов, десятилетие, в течение которого он работал с чёрными печатными чернилами и писал современные городские сюжеты; второй был более короткой кампанией в начале 1890-х годов, когда он использовал пигментированную масляную краску для изображения реальных и воображаемых пейзажей в изображениях, граничащих с абстракцией.



Когда Эдгар описывал эти работы, он использовал фразу «рисунки, сделанные жирными чернилами и пропущенные через пресс», которая подчёркивает процесс и материалы. Принцип его монотипий отражён в его собственных словах: «не то же самое, что форма, способ видеть форму».

Портрет Виконта Людовика-Наполеона Лепика, Десбутен Марселин-Жильбер, 1876 год.





Самый значительный вызов Эдгара монотипу был направлен на его необычность. Вместо того, чтобы соглашаться на его производство уникальных работ, он использовал его для создания вариаций: после печати оттиска он часто пропускал пластину через пресс во второй раз, снимая другой оттиск. Поскольку большая часть чернил была перенесена на первый лист во время первоначального прогона пластины через пресс, второй оттиск, называемый родственным, был гораздо более легкой версией первого оттиска (светлое поле). Эдгар часто наносил слой пастели (иногда гуашью) поверх этого более светлого изображения, используя его в качестве тональной карты оригинальной композиции, чтобы создать новую работу, которая была как повторением, так и её трансформацией. Он перенёс эту двойственность, присущую процессу монотипии, в новые области множественности и вот, что из этого вышло.

1. Балетмейстер, 1874

Балетмейстер, монотипия (чёрными чернилами), усиленная и исправленная белым мелом или промытая на бумаге, Эдгар Дега и Виконт Людовик Лепик, 1874 год.





Одним из первых монотипов Эдгара был «Балетмейстер», подписанный Эдгаром Дега и Людовиком Лепиком. Монотипия была увеличена и исправлена белым мелом или непрозрачной акварелью. Совместная подпись Лепика и Дега в левом верхнем углу указывает на то, что эта работа была первой попыткой художника создать монотипию, выполненной с Людовиком Лепиком. По замыслу дизайн адаптирован с «Репетиции балета на сцене» (1874), где танцор появляется в составе группы справа. Балетмейстер, ненадёжно расположенный на монотипии между сценой и пустотой под ней, был выведен из исследования Жюля Перро, выполненного углём.



На первой монотипии Эдгара изображён мастер Жюль Перро на сцене, руководящий репетицией балета. Поза была заимствована из двух рисунков Перро, но поскольку Дега нарисовал фигуру на печатной форме точно так, как она была изображена на рисунках, лицом влево, изображение было перевернуто, когда печаталась пластина.

2. Балетмейстер: Репетиция балета, 1875-76

Репетиция балета, гуашь и пастель поверх монотипии на бумаге, Эдгар Дега, 1875-76 гг.





Второй оттиск монотипии тёмного поля «Балетмейстер» был обработан пастелью и гуашью в композицию с несколькими другими фигурами: мужчина, стоящий лицом к картине справа, и танцоры, склонившиеся позади Перро. Слева седовласый балетмейстер, одетый в коричневый пиджак и красный галстук, опирается на трость, указывая на единственную танцовщицу, выступающую справа. Три другие танцовщицы окружают его, одна наклоняется вперёд, спиной к зрителю, чтобы завязать шнурок. В дальнем правом углу стоит мужская фигура, одетая в чёрное, частично отрезанная рамкой картины. Фон тёмный, зеленовато-коричневый, с бликами позади танцора.

Балетмейстер Жюль Перро, масляная краска на коричневой тканой бумаге, Эдгар Дега, 1875 год.





Эдгар использовал рисунок Перро («Танцовщица», 1875) в качестве основы для ретуши монотипии. Жюль Перро был одним из величайших танцоров Парижской оперы. Он провёл много лет в России в качестве танцора и хореографа и в 1861 году навсегда вернулся во Францию. Работа была куплена американским коллекционером в 1875 году. Художник подписал работу в правом верхнем углу, частично скрытую жёлтой пастелью, как Дега.





3. Звезда (Балет), 1876

Звезда (или балет), Эдгар Дега, 1876 год.





«Звезда» - один из первых примеров, в котором Эдгар добавил пастель поверх монотипии. Это также одна из монотипных работ художника, которая, по-видимому, впервые была показана публике на третьей выставке импрессионистов, которая состоялась в Париже в апреле 1877 года. На этой пастели изображена главная балерина, выходящая, кланяясь, в то время как её «промоутер» ждёт на заднем плане, среди декораций, вместе с другими танцорами.



Резкий угол наклона вниз говорит о том, что смотровая площадка находится в одной из верхних лож в театре. Композиция примечательна тем, что остаётся большое пространство пустой сцены, служащее фоном для фигуры балерины, ярко освещённой снизу рампами. Фоновые декорации лишь приблизительно набросаны завитушками пастельного цвета, чтобы избежать отвлечения внимания от центральной сцены.

4. Кафе. Певица, 1877-78

Кафе. Певица, монотипия в тёмном поле на бумаге, Эдгар Дега, 1877-78 гг.





Инновационное освещение было отличительной чертой Парижа XIX века, и монотипии Эдгара «Певец» и «Певцы на сцене» иллюстрируют его связь с передовой печатной техникой. У этих двух монотипов есть общая тема: певцы, окружённые сияющими огнями. В чём их разница? Один из них чёрный (монотипия с тёмным полем), а другой - монотипия со светлым полем с красочными пастельными тонами.



«Café Singer» - это монотипия тёмного поля, датируемая примерно 1877-78 годами. Композиция представлена в концертном пространстве. На заднем плане справа изображена молодая исполнительница с тёмными волосами. Линии дизайна, которые формируются, и фигуры слабы, за исключением руки в перчатке, держащей открытый веер. Центральная фигура, сольный певец - обычная театральная форма: тело и голова освещены снизу. Роль света ясна - он используется для рендеринга пластичности и 3D-рендеринга.



Особый интерес в этой работе представляет наличие белых дисков/кругов, которые наблюдаются в горизонтальном расположении на воображаемой оси на высоте над головой главного солиста. Это не строительные сбои: они связаны с работой лампочек. От лампы исходят лучи света, в то время как три меньших - газовые шары. Этот проект является одной из наиболее характерных монохромных работ Эдгара, которые касаются живописи различных лампочек, говоря о том, что художник работал с реальными предметами, стараясь передать всю их реалистичность в своих работах.

5. Певцы на сцене, 1877-79

Певцы на сцене, Эдгар Дега, 1877-79 гг.



Родственным монотипом оригинальной работы «Café Singer» является монотип «Певцов на сцене», датируемый примерно 1877-79 годами. Работа была напечатана с той же пластины, но была совершенно другой после размещения/рисования пастелью, изменив тональную градацию и логику по сравнению с первой работой. Также произошли тематические трансформации: центральная фигура, одетая в розовое платье, не смотрит на аудиторию, то есть она не находится в активном состоянии и не реагирует на свою аудиторию. Профилированная фигура позади неё, добавленная к композиции, держащая красный веер - это форма, которая представляет её песню публике в данный момент.



Фигура на заднем плане справа, лицом к зрителям, держит обеими руками синий веер. Но примечательная особенность проекта ещё раз касается иконографического исполнения лампочек. И на этот раз Эдгар решает сменить декорации шоу, превратить его в крытый театр (Опера) и установить освещение с помощью внутренних ламп. Три газовых шара поменьше над солисткой «Café Singer» были заменены бра, расположенным немного левее, в то время как левая лампа с роскошной люстрой с несколькими глобусами (un lustre a gaz) находится прямо над аудиторией.

6. Женщины на террасе кафе вечером, 1877

Женщины на террасе кафе вечером, пастель поверх монотипии на бумаге, Эдгар Дега, 1877 год.





«Женщины на террасе кафе вечером», как известно, была представлена на выставке импрессионистов 1877 года. Первым впечатлением была монотипия в тёмном поле, датированная 1876 годом. Эдгар выбрал характерное зрелище Парижа XIX века - группу молодых женщин, в которых сразу же можно было узнать девиц лёгкого поведения.

Женщины на террасе кафе вечером, монотипия тёмного поля на тканой бумаге, Эдгар Дега, 1876 год.





Отчётливо одетые в яркие наряды, которые привлекли бы внимание потенциальных клиентов, женщины изображены в то время, как опускается вечер и начинается ночная жизнь города. Выбор монотипии для этой работы имеет большое значение. Позы и выражения лиц женщин аналогичным образом нарушают социальную сплоченность, ни одна из которых не смотрит на других, и все они выражают скуку или праздность. Это противоположность буржуазному поведению, а также насмешка над художественной условностью, заменяющая ясность путаницей, а хладнокровие - вульгарностью. Журналисты и критики отметили пугающий реализм работы.

7. Фабричный дым, 1976-79

Фабричный дым, монотипия в тёмном поле чёрными чернилами на белой бумаге, Эдгар Дега, 1976-79 гг.





«Фабричный дым» - единственная работа Эдгара, посвящённая чисто визуальным возможностям дыма в абстрактном, почти лишённом контекста виде. Монотипия как среда идеально подходила для того, чтобы запечатлеть неосязаемое качество предмета. Изображение имеет чувство и, вероятно, должно быть прочитано как эстетическая реакция на воспринимаемое явление, а не как визуальная метафора современности.

8. Пейзаж, 1892

Пейзаж, монотипия в масляных тонах, усиленная пастелью, Эдгар Дега, 1892 год.





В более поздней жизни Эдгар стал замкнутым и печальным, вероятно, из-за своей растущей слепоты. Его монотипный пейзаж - экстраординарная работа этого периода. Это неожиданный пример того, как он представляет сцену на открытом воздухе без фигур, которая демонстрирует творческое и выразительное использование цвета и свободу линий, которые, возможно, возникли, по крайней мере частично, из-за его борьбы за адаптацию к ухудшающемуся зрению.



Художник предпринял серию пейзажных монотипий во время визита в октябре 1890 года в бургундское поместье своего друга Пьера-Жоржа Жаннио. Он назвал эти виды «воображаемыми пейзажами», и в течение следующих двух лет создал около пятидесяти монотипий.



Используя цветные масляные краски, наложенные пастелью, Эдгар создал горный пейзаж, частично скрытый туманом, который граничит с абстракцией. Евгения Парри Дженис, написавшая важную работу о монотипиях, согласна с достигнутой здесь абстракцией. Она отмечает, что самый драматический пространственный эффект заключается не в изображённом виде, а скорее в оптической вибрации, создаваемой между двумя цветовыми слоями.



«Пейзаж» — это сцена весны. Голубые холмы удивительно нежны, небо, кажется, растворяется в белом тумане. Как писал Дуглас Кримп, «монотипии - это пейзажи, в которых Дега вытеснил видимый мир видением».



Отражая дух неустанной изобретательности и глубокое любопытство к поведению материалов, усилия Эдгара в монотипии не только перекидывают мостик через финал, но и предвкушают развитие событий в ХХ веке и за его пределами.



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