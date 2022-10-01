Французский аристократ "застукал" жену с ловчим и обоих прибил. Суд в "цивилизованной" Европе оказался гуманен

Английские лорды и французские аристократы всегда считали Россию «варварской». Жестокие цари, жуткое правление, то ли дело цивилизованная Европа. Все отточено и по полочкам разложено.

Смешные они однако, как говорится, «в чужом глазу соринку видят, в своем бревно не замечают».

Французские аристократы

А вот вам и пример из жизни «цивилизованной» Франции

Один благородный французский господин Жак де Брезе, занимавший при дворе короля не последнюю должность и имеющий в родственниках влиятельных людей, решил жениться. Понятно, что при таком статусе ни о какой простой аристократке речи и быть не могло.

Подыскали ему невесту, которая оказалась незаконнорожденной сводной сестрой тогдашнего короля Людовика XI, занимавшего престол. Надо отметить, что в те далекие средние века бастарды практически ничем не отличались от официальных детей. Те же почести, деньги и слава.

В общем женился господин де Бризе на особе королевских кровей, привлекательной и очаровательной девушке Шарлотте.

Может это и не Шарлотта, но знатная дама

Стали жить поживать да добра наживать. Но вот натура у некоторых мужиков такая, что иногда кроме хлебца им булочки подавай. Жак входил в число таких ловеласов.

Стал тайком от жены «на лево» поглядывать, да ночами пропадать.

Шарлотта далеко не дура была, решила муженьку тем же самым отплатить, а чтобы «палева» не было, выпустила стрелу Амура в своего ловчего. Он, естественно, был не против.

И в очередной раз, возвратившийся раньше после неудачного похождения Жак их вместе и «застукал».

Что творилось у него на сердце, доподлинно неизвестно, но размышлять аристократ не стал - взял и прикончил обоих.

Не буду рассказывать, как поступили бы в этом случае в «варварской» России, а во Франции Людовик XI был гуманистом. Четыре года пока велось следствие (мне просто интересно, что они там расследовали) Жака продержали под замком.

Французский король Людовик XI

Думаете в тюрьме? А вот и не угадали. Он находился под домашним арестом в своем огромном прекрасном замке. И только через 4 года, когда сыщики поставили точку в этом вопросе, господину де Брезе вынесли приговор – оштрафовать на 100 тысяч экю.

Серьезные деньги для того времени даже для аристократа такого ранга. Понятно, что у Жака такой суммы сразу не оказалось, и французский король вновь поступил гуманно. Он приказал в счет этой суммы конфисковать поместья де Брезе и отдать их…пятерым детям Жака и Шарлотты.

Европейская знать,А самое интересное, что эта история имела продолжение

После кончины короля Людовика XI Жак решил восстановить свое доброе имя и отправился на поклон к вступившему на трон Карлу. Поплакался ему, о своей горькой долюшке поведал. И король вновь возобновил следствие.

Правда на этот раз ограничились годом. Зато вердикт был прекрасен – вернуть Жаку де Брезе все конфискованное и дело завершить.

Вот так и жила «цивилизованная» Европа. Куда ж нам до неё русским «варварам» (сарказм).

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А вы знали об этом?

Выдающийся каббалист, раввин доктор Фальк, родился в Германии, но движимый страхом смертной казни был вынужден бежать в Лондон. Отсюда и появилось это странное прозвище (Бааль Шем – «Владеющий Именем»). Его магические навыки были впечатляющими. Он занимался целительством, причем принимал не только представителей еврейской нации, но и иноверцев.В расцвете своей славы доктор Фальк был приближен к королевскому двору. Он подарил волшебное кольцо герцогу Орлеанскому, который впоследствии стал французским королем Луи Филиппом I. Говорят, что раввин мог двигать предметы с помощью силы мыслей и однажды даже спас синагогу в Лондоне от пожара.

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