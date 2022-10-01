А вы знали об этом?(Статья 66)

1.

В Сенегале предметом роскоши считаются овцы. Простые люди занимают немыслимые для Африки суммы, чтобы купить ладумского барашка и тем самым повысить свой статус в обществе. Потому как наличие даже одного такого зверя сразу делает тебя человеком важным и знаменитым. Почему? Во-первых, это значит, что у тебя есть как минимум 2500 долларов на приобретение самой захудалой овечки. А за лучших производителей придётся выложить все 70000 долларов! Но ради чего вся эта свистопляска вокруг зверюг? Вкусное молоко или тонны шерсти? Вовсе нет! Это короткошёрстная порода, то бишь руна не будет. Высокоудойностью ладумцы тоже не отличаются. Эта порода создана лишь для того, чтобы ею восхищались! Самые крупные и красивые представители используются для дальнейшего разведения и улучшения других пород. Их показывают на выставках и шоу красоты, продают звёздам и знаменитостям. Среднячков держат как домашних любимцев с целью сбыта потомства. А вот захудалых и мелких приносят в жертву во время религиозных праздников или других торжеств.

2.

Кажется странным почему наши предки не употребляли в пищу арбузы. Вернее употребляли, арбузное масло изготовленное из семян арбуза. Правда если верить учёным было это приблизительно 6-8 тысяч лет назад.

3.

В настоящее время арбузное масло используется при изготовлении косметических средств. В свободной продаже арбузное масло не встречается, хотя возмозно заказать через интернет магазины. В пищу арбузное масло можно употреблять как заправка для салатов, не более.Вероятно, наши предки и именно для заправки салатов и использовали арбузное масло, ведь ведь железный век ещё не наступил и металлической посуды для жарки у них ещё не было. Это только гипотеза, поэтому не нужно близко принимать к сердцу))).

В начале второй половины 20 века треугольные бутылки можно было найти в любом продуктовом магазине. Бутылка такой формы использовалась как аптечная, а не как ёмкость для еды. Треугольные были предназначены для уксусной кислоты. Дело в том, что уксусная кислота может быть слабым реагентом, но она опасна для человека. В концентрированном виде жидкость выходит жгучей, и если вы случайно выпьете её, то можете отравиться и даже умереть. Фактически, из-за потенциальной опасности жидкость была помещена в легко узнаваемую визуально и тактильно ёмкость. Даже в темноте человек легко может сделать вывод, что пить из такой бутылки не стоит.

Ещё одним отличием этих бутылок является наличие определённых распределений по размерам. Они были необходимы для превращения уксусного экстракта в столовый уксус.Каждая маленькая полоска на ободе - 0,1 литра, каждая большая - 0,5 литра.Чтобы получить столовый уксус, необходимо было вылить объем эссенции в небольшую перегородку и разбавить водой. Дело в том, что уксусная кислота может быть слабым реагентом, но она опасна для человека. В концентрированном виде жидкость выходит жгучей, и если вы случайно выпьете её, то можете отравиться и даже умереть.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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