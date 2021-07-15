6 изобретений викингов, которыми мы пользуемся по сей день

Викингам принято приписывать репутацию грубых немытых варваров в рогатых шлемах, вооружённых ржавыми топорами. Они умелые мореходы, безжалостные захватчики и отважные воины, приносящие кровавые жертвы своему богу Одину. Несмотря на такую дурную славу, на самом деле история викингов — это наследие всевозможных достижений. Они навсегда изменили то, как современные люди говорят, занимаются спортом, путешествуют и даже ухаживают за собой.



Благодаря последним исследованиям учёных, удалось развеять популярное заблуждение о том, что викинги — это этнос. Общественное мнение всегда рисовало этот «северный» народ, как нацию бесстрашных воинов, проживающих в окружении прекрасных гор и романтичных скандинавских фьордов. Как оказалось, викинг — это не национальность, а профессия, можно сказать даже, что викинг — это судьба.





Само слово «викинг» в переводе со старонорвежского значит «человек, участвующий в морском походе». Сама Скандинавия — это тоже не отдельная страна, а большой историко-культурный регион. Он охватывает территории современных Норвегии, Швеции и Дании. Также в него часто принято включать другие северные страны — Исландию, Финляндию и земли Северной Атлантики.

Викинги были носителями всего нового: языка, технологий, навыков, верований, культурных привычек.

1. Судостроение и мореплавание

Они весьма охотно создавали на всех землях, куда прибывали, новые социо-политические структуры.



Инновационная для тех времён технология судостроения была, возможно, самым ярким достижением викингов. Благодаря своим фирменным судам они могли преодолевать гораздо большие расстояния, чем кто-либо до них. Изобретение викингов — гладкие неглубокие деревянные суда с рядами вёсел вдоль борта. Эти корабли были очень быстрыми, лёгкими, гибкими и невероятно маневренными. Они превосходили во много раз любые другие суда того времени.





Также викинги имеют заслуженную славу первооткрывателей. Они действительно были очень умелыми мореходами. В морском деле они использовали на первый взгляд простые, но невероятно высокоточные приборы, такие как солнечный компас. В нём были кристаллы кальцита, известные как «солнечные камни». Это позволяло определять положение главного небесного светила даже после его захода или в пасмурные дни. Такие ноу-хау давали викингам абсолютное преимущество при путешествиях на дальние расстояния к чужим неизведанным землям. В период своего расцвета викинги успели побывать одновременно на четырёх континентах.

2. Английский язык

Спустя века после первого своего прибытия на английскую землю в 793 году нашей эры, викинги всё ещё вели войны на Британских островах. Они совершали постоянные набеги, основывали поселения. Безусловно, всё это оказало в конечном итоге неизгладимое влияние на местную культуру и язык. По мере того как викинги вступали во всё более тесные взаимоотношения со своими английскими соседями, два языка, древнескандинавский и древнеанглийский, окончательно смешались.

Всё происходило постепенно и совершенно естественным образом. Люди возделывали земли, торговали друг с другом, женились и выходили замуж. Особенно хорошо виден этот процесс в топонимах.Красноречиво свидетельствуют о влиянии викингов такие названия, как Дерби, Торнби, Гримсби. Ведь суффикс «-by» был скандинавским словом, которое значило «усадьба» или «деревня». Кроме того, масса других слов прочно вошли в английский язык, как общеупотребительные. Также многие приобрели своё современное значение благодаря влиянию викингов.

Спустя века Спустя века

3. Дублин



Прекрасной столицей Изумрудного острова, под названием Дублин, мы полностью обязаны викингам. Именно они основали в 841 году на этом месте, на южном берегу реки Лиффи. Викинги дали ему имя Дубх Линн или «Чёрный бассейн». Название было дано в честь озера, где древние скандинавы пришвартовывали свои лодки. В центре современного Дублина был возведён деревянно-земляной форт. Вокруг этого строения и было сосредоточено поселение. В те давние времена здесь находился один из крупнейших в Европе невольничьих рынков.

Дублин находился под полным и абсолютным контролем викингов более трёхсот лет. Это было до тех пор, пока властитель Ирландии, Брайан Бору, не победил их в битве при Клонтарфе в 1014 году. Викинги оставили на ирландской земле свой след в виде нескольких норвежских топонимов. Кроме того, такие известные города в Ирландии, как Корк, Лимерик, Уэксфорд и Уотерфорд тоже были основаны в своё время именно викингами.

4. Лыжи



Самые древние из найденных археологами лыж датируются 8-7 веками до нашей эры и обнаружены они были в России. Впервые в исторических документах лыжный спорт упоминается в период 206-220 годов до нашей эры. Эти письменные свидетельства относятся к Китаю эпохи династии Хань. В западном мире именно викинги положили начало традиции катания на лыжах. Даже само слово «лыжи» происходит от древнескандинавского «skío». У древних скандинавских племён было в обычае пользоваться лыжами как для передвижения по своему заснеженному ландшафту, так и просто для развлечения. Даже их языческая богиня Скаой и бог Уллр часто изображались на лыжах или снегоступах.

5. Расчёски



Враги викингов любили считать их неопрятными, немытыми варварами. На самом же деле викинги купались гораздо чаще, чем другие европейцы того времени. Обычно делали они это в горячих источниках, минимум раз в неделю. Гребни для расчёсывания волос викинги делали из рогов животных. Эти предметы являются одними из наиболее часто встречающихся в могилах викингов. Конечно, гребни были у многих народов по всему миру. Но именно в том привычном для всех виде, расчёски считают изобретением скандинавов.

Пинцет, бритва и ложечки для чистки ушей являются теми предметами, которые учёные находят при раскопках захоронений викингов. Это лишний раз служит доказательством того, что даже грозные длинноволосые бородатые воины-викинги весьма серьёзно относились к своей личной гигиене.

6. Саги



Одним из основных источников информации о жизни викингов служат их саги. Конечно, историки считают этот источник весьма сомнительным. Но никто не станет спорить с тем, насколько эти тексты интересны и безумно увлекательны.

Исландские саги, написанные неизвестными авторами в XII, XIII и XIV веках, очень красочно описывают жизнь в эпоху викингов. Там подробно описано поклонение их языческим богам. Потом то, как древние норманны со временем оставили язычество и обратились в христианство. Учёные викторианской эпохи принимали эти саги как истинную историческую летопись.





Современные историки, в большинстве своём, согласны с тем, что это очень ненадёжный источник информации о викингах. Эти жизнеописания более походят на легенды, столь изрядно приправлены они мифами и фантазиями. Несмотря на это, эти тексты очень ценны. В любом случае, можно поблагодарить викингов и тех, кто писал об их подвигах за то, что они дали мощный толчок развитию такого литературного жанра, как фэнтэзи. Можно сказать, что это была его ранняя форма проявления.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2256365693566716542/

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