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Детективная головоломка

Детективная головоломка: найдите любимый бюстгальтер этой женщины в захламленной комнате

Детективная головоломка: найдите любимый бюстгальтер этой женщины в захламленной комнате.

Вам когда-нибудь приходилось искать что-то в своей комнате или в шкафу? Любая женщина может подтвердить, что это настоящая пытка!

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Многие из нас настолько наловчились искать нужную вещь среди предметов, разбросанных в полном беспорядке, что могут назвать себя настоящими детективами. Попробуйте проверить свои навыки!

Вы готовы решить эту задачку? Посмотрите, сможете ли вы найти затерявшийся бюстгальтер, скрывающийся где-то здесь.

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Он точно где-то рядом!

Вам удалось найти лифчик этой женщины? Если нет, то показываем правильный ответ!

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Вот он, желтый преступник, скрывающийся под рубашкой! Найти его под силу только настоящим детективам!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2425548655307262768/

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