Загадки с подвохом

Машина времени

Некому ученому удалось изобрести машину времени. Случилось это в 1994 году.

Разумеется, он сразу решил ее испытать. Поэтому тем же вечером нажал на рычаг. Через секунду на табло аппарата появилось значение 1858. Еще через секунду 1859. А затем неожиданно 1900.

Какая следующая цифра покажется на мониторе машины времени?

Ответ:

Следующей цифрой на дисплее будет 1901, а точнее - 19:01

Закономерность

Среднестатистический дошкольник справляется с этой задачей за 5 – 10 минут. Математики и программисты тратят на нее около часа, но многие так и не находят ответа. А сколько времени понадобится вам?

Ответ:

На самом деле задача предельно проста. Дошкольники решают ее т. к. еще не умеют считать большие числа. Поэтому они быстро замечают, что решение зависит от количества кружочков в каждой цифре левой части равенства. То есть для 0, 6, 9 – это 1, для 8 – 2.

Соответственно в последнем примере решением будет цифра 2.

Задача с подвохом

Эта задачка очень популярна. Она собрала почти полмиллиона лайков уже в первые недели после появления в сети интернет. В чем же подвох?

Ответ:

У задачки существуют два решения:

Первый вариант

Если к сумме каждого примера добавить результат предыдущего, то получится следующий набор уравнений:

1 + 4 = 5

5 + 2 + 5 = 12

12 + 3 + 6 = 21

В результате 21 + 8 + 11 = 40

Второй вариант

Перемножим второе и третье число в уравнении:

1 + (4 × 1) = 5

2 + (5 × 2) = 12

3 + (6 × 3) = 21

Тогда решением будет 8 + (8 × 11) = 96.

Может ли такое быть

Одну, еще не слишком старую женщину, спросили: «Сколько вам лет».

«Да прилично набежало, я старше некоторых моих родственников в шестьсот раз», - гордо ответила она.

Возможно ли такое?

Ответ:

Да, возможно. У этой женщины есть внук, родившийся месяц назад. А самой ей – 50 лет.

Источник

А вы знали об этом?

Греческий философ Платон в четвёртом веке до нашей эры рассказал о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и будто бы завоевала большую часть Европы и Африки, ещё в доисторические времена. Согласно истории афиняне нанесли ответный удар по Атлантиде и всё закончилось тем, что Атлантида скрылась под волнами.Пока нет твёрдых доказательств буквальности этой истории, но в основе наверняка лежит настоящие события.Минойская цивилизация, к примеру, которая была на острове Крит до 1400 года до нашей эры, а потом исчезла. Она могла послужить вдохновением для греков на историю об Атлантиде. Крит, конечно, находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения пострадали во время извержения вулкана Санторин. И некоторые греческие города, впрочем, что были у побережья также уходили под воду во время всяческих природных катаклизмов.

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