Был ли СССР причастен к ликвидации президента Кеннеди

История известная. Наверное, нет необходимости её пересказывать – что касается обстоятельств, при которых Кеннеди не стало. 22.11.1963 г. Президент в Далласе. В него стреляет неизвестный. На тот момент – неизвестный. Быстро устанавливают, что стрелял Харви Ли Освальд. Странный человек, который, что подозрительно, до суда не дожил.

Это дает основания полагать, что исполнителя ликвидировали, чтобы он не рассказал лишнего.

Дело давно в архиве, а большая часть документов рассекречена. Официальная позиция США: советского следа в истории нет. Хотя он мог быть.

У авторов издания «Операция «Дракон» - другое мнение. Эту книгу создали два человека. Первый – Роберт Дж. Вулси – который одно время руководил ЦРУ. Второй – Ион Пачепа, который служил в разведке в Румынии и дослужился до генеральского звания.

Авторы обращают внимание на несколько любопытных фактов.

Во-первых, Ли Харви в свое время был служащим морской пехоты. То есть, человек понимал в оружии и не только. Это не был какой-то фанатик, который встал с дивана, пошел в оружейный магазин, а потом ликвидировал Кеннеди.

Во-вторых, Освальд симпатизировал коммунистам. И это только вершина айсберга. В этом деле было всё интереснее. Ли Харви хотел жить в СССР.

Он даже женился на русской – Марине Прусаковой. Очевидно, что у американца было большое желание помогать родине своей супруги и своей новой родине. Но потом он как-то быстро и подозрительно передумал жить в СССР – убыл в свою Америку, где и совершил то, что совершил.

Вулси и Пачепа склоняются к мнению, что это всё было для отвода глаз. Якобы Освальд был завербован еще тогда, когда служил в Японии – в 1957-м. Якобы он «слил» информацию о самолете U-2, на котором над территорией Союза летал Гэри Пауэрс. Но в той истории ничего такого не было, что нужно было сливать. Самолет американского шпиона заметили с земли, когда он довольно далеко продвинулся по территории СССР. Самолеты Союза его достать не могли. Помогли ракеты. Новый комплекс – на тот момент.

Поэтому в этой сфере что-то приписывать Освальду – это не имеет смысла.

В Мексике Ли Харви якобы встречался с агентами КГБ. Но, если официально, американцы не увидели в этих контактах ничего очень уж страшного и относящегося к делу, потому что тот консул В. Костиков, с которым в Мехико Освальд, действительно, виделся, если и был агентом КГБ, то занимался совсем другими вопросами.

В общем, подозрений у Вулси и Пачепы много, но толку мало.

Интересно, что контакт с американцами в Австралии имел некий «польский водитель советского посольства». Он звонил несколько раз. До того момента, как стрелял Освальд. И после. Он поведал, что ликвидация Кеннеди – личная идея Хрущева, от которой Никита Сергеевич под давлением КГБ отказался, но было уже поздно.

Понятно, что в посольстве СССР никаких водителей из Польши не было.

Так что, Ли Харви продолжает оставаться в этой истории фанатиком, который был не в себе немного.

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А вы знали об этом?

По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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