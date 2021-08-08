Красная площадь: из-за каких событий она считается «нехорошим местом»

В наше время Красная площадь — главное место народных гуляний и туристический центр. Но так было не всегда. Драматичные события, произошедшие на главной площади страны, оставили след в народной памяти.

Московские казни

Обычно в Москве казни проходили на Болотной площади – там, к примеру, казнили Степана Разина и Емельяна Пугачева. Но так бывало не всегда. Самой масштабной экзекуцией на Красной площади стали стрелецкие казни в октябре 1698 г. Стрельцы, обиженные на клан Нарышкиных (родственников будущего императора Петра), устроили бунт (около 2,2 тыс. человек) и попытались (как предполагали некоторые) поставить на престол царевну Софью (из клана Милославских).

Стрельцы хотели избавиться от свалившихся на них новых тягот военной службы и улучшить свое материальное положение. Причем сделать все это они желали как в былые времена: ворваться в Кремль с матюгами и саблями, убить несколько опостылевших бояр, напиться и еще получить денег в качестве умиротворяющей выплаты. Но как раньше не вышло. Петр стрельцов недолюбливал, все это знали, и на выступление власть отреагировала жестко. Солдатский полк Патрика Гордона подавил бунт (было убито 22 стрельца), а зачинщиков схватили. Казнили 56 человек, еще 140 пороли кнутом, сотни сослали.

Когда Петр вернулся, казни продолжились – были умерщвлены еще 1182 человека. Царь боялся, что заговор еще тлеет, что его власть все еще оспаривается. Первых 200 осужденных привели на Красную площадь 10 октября. Всем отрубили головы. Еще 144 стрельца обезглавили 21 октября. На следующий день – еще 205. На следующий – 141. Потом – еще. Почти каждый день до 29 октября, когда было казнено 106 человек. Пятерым стрельцам царь Петр отрубил головы лично. Потом еще несколько стрельцов повесили. Пожалуй, ничего страшнее Красная площадь никогда не видела.

Московских стрельцов лишили имущества, семей и даже права на милостыню. Через несколько лет остатки стрелецкого войска перестали существовать.

Кровавое Лобное место

Изначально возведенное в конце 16 в. Лобное место на Красной площади было площадкой для глашатаев и даже царя, с которой народу объявлялись самые важные указы, а также новости о ключевых событиях политической и религиозной жизни – о наследниках престола, о патриархах, войнах, прибытии святых мощей и т.п. Здесь, например, объявлял в 1612 г. о победе над иноземцами князь Дмитрий Пожарский. А за 6 лет до этого у Лобного места был вывешен растерзанный труп Лжедмитрия I. В 1610 г. на Лобном месте едва не вынесли смертный приговор еще одному царю Смутного времени – Василию Шуйскому. Но ему повезло – после свержения Шуйского лишь постригли в монахи. Здесь же, судя по всему, в 1682 г. отрубили голову Никите Пустосвяту, старообрядцу. После этого на Лобном месте смертных казней не было, хотя тут и проводились другие наказания. Здесь к позорному столбу привязали Салтычиху (помещицу Дарью Салтыкову), зверски убившую 139 крепостных крестьян.

В 19 в. Красная площадь стала прогулочным пространством, без рынка – лавки снесли, положили каменную мостовую, строили новые здания, в конце века провели электричество, установили фонари, в начале ХХ в. пустили трамвай. В 1917 г. Красной площади суждено было последний раз в истории стать ареной кровавых и трагических событий. С 26 октября по 3 ноября в Москве шли первые бои Гражданской войны – за город дрались большевики и рожденная в этих боях белая гвардия. Как указывают историки (например, П.С. Мельгунов), красногвардейцы вели с Красной площади артиллерийский обстрел Кремля.

Погибших белых (юнкеров, кадетов, студентов, гимназистов, офицеров), проигравших «московскую войну», хоронили отдельно от их врагов – отпевали. Красногвардейцев без отпевания положили в 238 красных гробов и опустили их в могилах на Красной площади, у Сенатской башни. Много еще было исторически важных или просто интересных событий на Красной площади (парад 1941 г., приземление Матиаса Руста в 1987 г.) , но, к счастью, все они уже не были столь трагическими.

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