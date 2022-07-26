Чтение утренних и вечерних молитв на церковнославянском языке по молитвослову

Со слов автора. Я ежедневно возношу утренние и вечерние молитвы.

Всем я советую читать их на оригинальном церковнославянском языке.

Сегодня я расскажу об этих молитвах подробно, опишу правила их чтения.

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ

Наверняка каждый праведный христианин знает о том, что каждое свое утро он должен начинать с молитвы. Точно так же, как и заканчивать свой день обращением к Господу. Это очень важные ритуалы для верующего человека, ведь что может быть лучше, чем с самого утра получить благословение всех святых и заручиться поддержкой Господа во всех ваших делах и начинаниях.

А вечерние молитвы позволят очистить душу от всего негатива, который накопился за день, и, наверное, каждый подтвердит, что молитва на сон грядущий сделает его крепким и сладостным. Тем, кто регулярно занимается утренними и вечерними духовными практиками, наверняка со временем захочется развиваться дальше и постигать новые грани нашей религии. Для этого можно начать изучение священного церковнославянского языка, на котором и написаны оригиналы большинства священных текстов.

Очень благоприятно утренние молитвы читать на церковнославянском, ведь этот язык лучше всего передаёт нам скрытые духовные знания и погружает в особую благостную атмосферу, просто необходимую для правильного общения с Всевышним.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК ПРИ ЧТЕНИИ МОЛИТВ

Не поленитесь и потратьте время на то, чтобы в совершенстве овладеть этим языком. Это повысит духовность, покажет ваше усердие и, что немаловажно, позволит читать молитвословы и другие богоугодные книги в оригинале.

Перед тем как начать учить старославянский язык, вам важно понять, для чего это нужно, ведь многие люди спокойно читают молитвы и на современном русском языке. Итак, самым важным аспектом здесь является тот факт, что именно на церковнославянском священные тексты читались святыми угодниками и великомучениками в течение многих тысячелетий. Это, конечно, не могло не повлиять на силу этих слов. Строки на этом древнем языке зачитываются во время церковного богослужения, что тоже даёт молитве особую мощь.

Церковнославянский язык позволит отправить христианина к самым истокам нашей веры и прикоснуться к той благодати, которую эти строки принесли многим людям на протяжении всего периода существования языка.

Также немаловажным моментом является то, что, произнося молитву на новом языке, вы полностью концентрируетесь на ней и стараетесь произносить каждое слово из молитвослова максимально вдумчиво и правильно. Это позволит избежать того, чтобы мысли отвлекались на другие проблемы, а внимание рассеивалось. Поэтому, если во время общения с Господом вам не хватает усидчивости и сосредоточенности, то изучение нового языка сможет помочь это исправить. Чтение на церковнославянском всегда будет поражать красотой и глубиной этой речи.

В этом языке не существует никаких скверных слов, поэтому он абсолютно чист и не может быть использован во вред и передать негатив. Сохранение и передача церковнославянского языка следующим поколениям позволит поддерживать святость нашей культуры и индивидуальность религии, а это имеет очень важное значение.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА, КАК НАУЧИТЬСЯ ЕГО ЧИТАТЬ

Церковнославянский язык, в отличие от других наречий, никогда не был языком какого-либо народа или племени. Он был создан «искусственным путём» для определенных целей. Его основателем является святой Кириил, который хотел создать такой язык, на котором бы произносились только религиозные церковные и богоугодные слова. Он хотел создать отдушину для христиан, где они могли бы полностью погрузиться в мысли о Боге, мироздании и своей духовности. Именно церковнославянский язык стал этим «оазисом» для исцеления душ праведных православных людей.

Этот язык создавался в процессе переводов Слова Божьего, Библии и других священных писаний. Рождение этого наречения произошло в девятом веке нашей эры, а после этого бережно передавалось последователями православия. Основой для создания церковнославянского языка стал диалект южнославянских народов, однако филологи утверждают, что в этом наречии четко прослеживается влияние языка самой могучей в те времена империи – Византии. Этот священный язык никогда не использовался для повседневных разговоров и пустых рутинных бесед, поэтому даже невозможно представить себе мощь, которую хранит в себе каждое слово, сказанное и написанное на церковнославянском.

Для того чтобы начать изучать этот язык, вам стоит найти себе учителя, который уже давно им владеет. Если пока такой возможности нет, то вы можете приступить к изучению церковнославянского алфавита. Некоторые буквы покажутся вам знакомыми, а над запоминанием других придется постараться.

После того как все буквы стали известны и вас не пугают непонятные закорючки, можно начинать попытки чтения. Для этого откройте молитвослов и постарайтесь разобраться в написанном. Этот язык нам близок, поэтому смысл многих слов вы уловите на интуитивном уровне.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТЕКСТ ЛЮБОЙ МОЛИТВЫ НА СВЯЩЕННОМ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Возможно, для вас сейчас это станет открытием, но существует очень много богоугодной литературы, которая написана именно на церковнославянском. Для того чтобы её приобрести, достаточно прийти в церковную лавку и выбрать то издание, которое по душе.

Все книги, которые используют священники во время богослужения, написаны именно на этом языке. Многие молитвословы также содержат в себе молитвы на священном наречии.

На самом начальном этапе знакомства со старославянским самым лучшим вариантом будет молитвослов, где священный текст на церковнославянском языке затем дублируется на русском. Это позволит расширять свой словарный запас не просто зубрежкой, а мгновенным применением на практике, а, как известно, такой метод запоминания информации считается самым эффективным.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ МОЛИТВ И ОБРАЩЕНИЯ К СВЯТЫМ И ГОСПОДУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ

При чтении молитв на старославянском языке нужно соблюдать определённые правила, которые помогут сделать духовную практику наиболее эффективной и правильной.

Итак, вот основные моменты, которые вы должны учитывать при обращении к Господу Вседержителю и святым:

Если вы еще недостаточно хорошо изучили язык, то не переживайте, что некоторые слова пока для вас не совсем понятны. Продолжайте своё моление и не зацикливайтесь на этом.

Читайте священный текст максимально осмысленно, не превращайте это в механический процесс повторения заученных слов. За каждым произносимым словом должны стоять определённые образы, эмоции и осознание.

Для утренних и вечерних духовных практик существуют специальные молитвы, которые можно найти в молитвослове. Со временем вы их запомните и сможете проговаривать по памяти.

Проговаривайте всё очень внятно и четко, не спешите. Не нужно гнаться за скоростью, если, к примеру, у вас с утра нет времени качественно прочитать все обычные молитвы, то лучше сократите их количество, а не бубните их в спешке.

Делайте смысловые остановки в тексте. Это очень важно для того, чтобы в сознании зачитываемые слова хорошо усваивались.

Если проговариваете священные слова вслух, не делайте это слишком громко. Ваш голос должен быть максимально естественным.

О ЧЁМ НУЖНО ПРОСИТЬ В УТРЕННИХ МОЛИТВАХ, НА ЧЕМ НУЖНО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ

Утренние молитвы – это то, на что у вас всегда должно находиться время. Не поддавайтесь лени и не пропускайте ни одного дня. Обращаясь к Господу в утреннее время, сразу после пробуждения, вы должны попросить о следующих вещах:

Просите о благословении на все начинания и дела, которые сегодня у вас запланированы.

Попросите, чтобы ваше здоровье и здоровье родных всегда было крепким, а болезни никогда не приходили в семью.

Взмолитесь о том, чтобы в течение дня вы справились со всеми искушениями и уловками лукавого.

И, конечно, не забудьте поблагодарить Всевышнего за то, что он подарил вам еще один день этой прекрасной жизни и вы можете дышать, любить, общаться с родными и близкими людьми.

ЧТО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ В СЕБЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Вечером вы должны поблагодарить Господа за всё хорошее и плохое, что было в этом дне. Также покажите своё смирение и сообщите о том, что принимаете все уроки, которые преподала жизнь сегодня. Попросите о хорошем сне и отдыхе. Также именно перед сном благоприятнее всего проговаривать самые сокровенные желания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начните изучение священного языка с запоминания алфавита.

Приобретите в церковной лавке нужную богоугодную литературу, как можно чаще практикуйтесь в чтении на старославянском.

Проговаривайте все слова с четким осмыслением и максимально сконцентрируйтесь на процессе моления.

Не торопитесь и читайте священный текст медленно.

Не читайте молитву монотонно, делайте паузы там, где они нужны по смыслу. Это позволит еще лучше осмыслить произносимые слова.

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В Норвегии у родителей отобрали ребенка только за то, что он сам ходил на горшок. По понятием потомков грязных варваров это насилие,поскольку ребенок должен ходить в памперсах!Вот она – пресловутая западная демократия, дошедшая до маразма и абсурда!

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