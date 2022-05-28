Ярчайшая и одна из самых узнаваемых банд постсоветского периода, настоящие хозяева бандитского Петербурга, люди, начавшие крышевать миловидных особ и завозить в болото различные сыпучие субстанции до того, как это стало мейнстримом, неожиданно – Тамбовская ОПГ. Приступим.

«Ночной Губернатор» Петербурга Владимир Кумарин(справа) собственной персоной и какой то мужик, который кажется смутно знакомым…

Традиционно немного о создании банды. Основателями и первыми лидерами Тамбовской ОПГ стали два уроженца Тамбовской области – Владимир Кумарин и Валерий Ледовских. Они познакомились в 1988-м году в тогда ещё Ленинграде и уже тогда начали строить первые планы по созданию своей “бригады”. Кумарин от рождения обладал отличным природным чутьём, поэтому скорое наступление резких перемен в обществе он почувствовал ещё тогда. Рекрутинг будущих членов банды осуществлялся преимущественно по географическому принципу, то есть из своих тамбовских земляков. Провинциальные крепкие парни, не блиставшие особым интеллектом, однако отличавшиеся исполнительностью и бесстрашием – идеальные кандидаты, которых Кумарин и Ледовских методично собирали по всем уголкам своей малой Родины. Таким образом к 1989-му году в состав банды входило уже по меньше мере сотня человек. Тогда же и состоялась первая крупная криминальная разборка с конкурирующей бандой – Малышевской ОПГ. По результатам масштабной перестрелки 72 бойца Тамбовской ОПГ оказались на скамье подсудимых. Однако в один из томных Питерских вечеров незадолго до суда, прокурору, поддерживающему обвинение по этому делу, проломили череп прямо в арке собственного дома. Нужно ли говорить, что приговоры членам банды вынесли весьма лояльные.

Настоящий Аль Капоне, ни дать ни взять

В 1993-м году, после недолгого вояжа в места не столь отдалённые, Кумарин решается на отчаянный шаг – захват единоличной власти в среде криминалитета Санкт Петербурга. Он начинает расширять сферы деятельности своей банды. Таким образом всего спустя год под “крышей“ Тамбовской ОПГ оказывается великое множество различных компаний и предприятий, занимающихся импортом техники и алкоголя, экспортом леса, несколько казино и борделей. Тогда же случается серьёзный конфликт с другой могущественной бандой – Великолукской ОПГ. Причиной войны стал довольно безобидный по тогдашним меркам предлог – Великолукская братва отобрала у бизнесмена, находившегося под покровительством Тамбовских, крупную партию импортного Испанского вина. Результатом разборок стало убийство одного из главарей Великолукской группировки – Николая Гавриленкова. Второй видный лидер этой же банды – Виктор Гавриленков, решил не испытывать судьбу и благоразумно иммигрировал в Испанию. Таким образом представители Тамбовской ОПГ стали неоспоримыми главарями преступного мира в СПБ.

Архивное фото ОПГ

Благодаря близкому знакомству Кумарина с небезызвестным вором в законе Вячеславом Иваньковым (Япончик), Тамбовской ОПГ удалось наладить связи с крупнейшими наркокартелями Колумбии – Кали и Медельинским. Ни для кого не секрет, что, имея нужные связи в порту, можно ввезти в страну практически что угодно в любых необходимых количествах, поэтому колумбийские коллеги незамедлительно начали поставлять заокеанским братьям по ремеслу крупные партии белого порошка, умело упакованного в ящики из-под креветок. В планах картеля была даже покупка старой дизельной субмарину проекта 641 “Фокстрот”, которую даже почти получилось провернуть не без помощи капитана первого ранга, нач.тыла 1-й флотилии подлодок Северного флота ( но об этом, если вам будет интересно, я расскажу отдельно). Кумарин обладал таким авторитетом и связями, что его даже стали называть ночным губернатором Санкт- Петербурга. Крупные бизнесмены были уверены, что он способен решить практически любую их проблему, поэтому охотно организовывали встречи с лидером Тамбовской ОПГ. В конце 90-х банда взяла курс на легализацию своих активов, с чем успешно справилась. Многие члены ОПГ на данный момент являются видными Питерскими бизнесменами.

Япончик во время путешествия в США

Что же касается лично Кумарина, то его правление не могло продолжаться вечно. Разработкой «Тамбовской» ОПГ занялись московские следователи, тщательно скрывая это от своих петербургских коллег. Несмотря на строгую секретность проводимого расследования, произошла утечка информации о нём. Кумарин, однако, не придавал этому должного значения, уповая на крепкие связи. Не придавал вплоть до 2006 года, когда был задержан сотрудниками Генпрокуратуры по обвинению в мошенничестве. Кумарина и несколько людей из его ближайшего окружения сразу же поместили в следственный изолятор Лефортово. По итогам суда, прошедшего в ноябре 2009 года, Кумарина приговорили к 14 годам лишения свободы. Впоследствии к обвинению в мошенничестве присовокупилось ещё и обвинение в организации покушения на видного бизнесмена по фамилии Васильев. Новый приговор оказался суровым. За покушение на Васильева Кумарина приговорили к 23 годам лишения свободы и на сегодня он отбывает срок лишения свободы, из которых он уже отсидел 13 лет.

Кумарин, как ни в чём не бывало разгадывает кроссворд прямо во время судебного заседания

Казалось бы, с посадкой главаря и части его бандитов должна была закончиться и история грозной Тамбовской ОПГ, но не тут-то было. Несмотря на то что их бессменный лидер находится в местах не столь отдаленных, Тамбовские по сей день имеют приличный вес в теневом мире Санкт-Петербурга и надежды на то, что в ближайшее время что-то изменится, пока нет.

Автор - Иван Корнев

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А вы знали об этом?

Возможно, причина, по которой Далай-лама улыбается на всех этих фотографиях, имеет какое-то отношение к шестизначной зарплате, которую он получил от правительства США в 1960-х годах.Согласно рассекреченным разведывательным документам, он заработал 180 000 долларов в связи с финансированием ЦРУ тибетского сопротивления на сумму 1,7 млн. Идея заключалась в том, чтобы приостановить стремительное развитие инфраструктуры Китая.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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