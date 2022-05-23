Александр Панкратов и его фамилии: почему актёр стал Чёрным                                                                                                                                                            

Актёра Александра Панкратова-Чёрного невозможно представить без усов. Однако было время, когда он выходил на сцену без них. Знакомый нам образ артиста сформировался в конце 1960-х, когда у Саши появились первые «усатые» роли.

Как актёру запретили сбривать усы

Панкратов-Чёрный: ещё без усов, фото из открытых источников.

Дело было в провинциальном театре, где будущему кумиру строго-настрого запретили расставаться с его «главным украшением».

Панкратов строго следовал запрету — сохранил усы даже во время службы в армии. Единственное — Александр Васильевич в разные годы лишь экспериментировал с внешним видом: пробовал носить усы «как у Сталина» и «как у Ворошилова», подкрашивал в рыжий цвет. Хотя любые эксперименты заканчивались тем, что Александр возвращался к первоначальному варианту.

Почему Саша Гузеев стал Панкратовым

В фильме "Мы из джаза", фото из открытых источников.

Вторая «визитная карточка» актёра — его двойная фамилия. Между тем, он не всегда был Чёрным, и даже Панкратовым был не всегда.

Настоящая фамилия артиста — казацкая: Гузеев. Артист рассказывает, что многие из Гузеевых-предков служили в охране российских царей. Например, дед Александра Васильевича — Яков Трофимович Гузеев - был личным охранником императора Николая Второго и не раз защищал правителя в опасных ситуациях.

Александр Панкратов-Чёрный, фото из открытых источников.

Во времена СССР артист старался не делиться ни с кем этой информацией, резонно опасаясь, что это может навредить его карьере.

Фамилия Панкратов появилась в паспорте юноши именно для того, чтобы скрыть его происхождение. Панкратовым, кстати, был второй муж мамы артиста.

Почему Панкратов — Чёрный?

Александр Панкратов-Чёрный, фото из открытых источников.

Вторая часть актёрской фамилии появилась уже в студенческие годы Александра. Это случилось, когда артисту стали предлагать первые роли в кино. Приставка «Чёрный» понадобилась, чтобы отличаться от другого Александра Панкратова — ровесника и однокурсника Саши по актёрскому вузу. Тезка и однофамилец артиста на тот момент начинал очень уверенно и был более известен в киношных кругах — успел подготовить несколько сценариев и даже начинал работу над своим первым фильмом.

В шутку (и немного всерьёз) он тоже некоторое время носил двойную фамилию — Александр Панкратов-Белый. Впрочем, со временем остался просто Панкратовым. Как режиссёр мужчина выпустил девять картин. В том числе и достаточно известную - «Портрет жены художника». В перестройку проекты Панкратова-Белого оказались приостановлены, денег на съёмки не хватало. Режиссёру пришлось кардинально менять свою жизнь — уйти из кино, какое-то время таксовать, а затем открыть собственный небольшой бизнес.

И какая фамилия значится в паспорте актёра

Александр Панкратов-Чёрный, фото из открытых источников.



Что касается Александра Панкратова-Чёрного, то ему удалось относительно благополучно пережить перестроечные времена. В конце 1980-х и начале 1990-х он сыграл в большом количестве фильмов (пусть даже часть из них до зрителей так и не дошла).

Артист по паспорту оставался просто «Панкратовым» (без приставки), но в творческой жизни был верен двойной фамилии. Причём, она фигурировала не только в титрах кинолент, но и... в стихотворных сборниках. Немногие в курсе, что Александр Васильевич в течение долгого времени «писал в стол». В 1990-х вышли первые публикации гражданской лирики от актёра.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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