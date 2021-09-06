Как жить с тревожным человеком

Он старается все предугадать, беспокоится по любому поводу и всегда готовится к худшему… Как помочь такому человеку и не поддаться влиянию его тревог, если живешь с ним под одной крышей? Об этом говорит семейный психотерапевт Анна Варга.

Тревожный человек уверен в том, что мир полон реальных угроз и выжить в нем без специальных предосторожностей просто невозможно. «Он постоянно ожидает проблем, поэтому волнуется, — говорит Анна Варга. — В то же время, устав от непрерывного напряжения, он стремится защитить себя от собственной тревожности, для чего выбирает одну из трех распространенных стратегий поведения.

Кто-то делает свою жизнь максимально предсказуемой: старается все предвидеть, проверить и просчитать. Обычно он еще пытается контролировать окружающих людей, особенно близких.

Другой защищает себя с помощью ритуалов: например, навязчиво наступает или не наступает на трещины в тротуаре, верит во всевозможные приметы, окружает себя разного рода оберегами.

А кто-то старается избегать, насколько возможно, встреч с людьми, новых отношений, проектов — всего, что может стать причиной беспокойства. И тогда его жизнь сводится к полному однообразию».

Но все тревожные люди искренне верят в то, что в любой ситуации можно и нужно стремиться обезопасить себя на 100%.

«Я старался соглашаться, но она волновалась все больше»

Со стороны очевидно, что подобные усилия отнимают у таких людей массу сил и здоровья — и почти ни к чему не приводят. Но как объяснить это тому, кто привык обо всем волноваться? Как помочь ему, не задев его чувств?

Владимир, 37 лет

Иногда я очень сержусь на жену. Мне кажется, что она портит жизнь нам обоим и при этом сама же первая и страдает от своих страхов. Мало того что она видит все в черном цвете — пообщавшись с ней, я сам начинаю нервничать.

Года три назад, когда мы только начали жить вместе, я стал подыгрывать, чтобы успокоить ее. Я звонил, прежде чем ехать домой и подходя к подъезду, сдавал анализ крови после любой царапины. Но в один прекрасный день я понял, что так не может продолжаться, и решил переломить ситуацию, провести эксперимент.

Я улетел в командировку, намереваясь отзвониться Нине только после того, как приеду из аэропорта в гостиницу, приведу себя в порядок и позавтракаю. Но мой план полностью провалился: теща оставила на моем мобильном десяток сообщений.

Оказывается, что Нину буквально парализовало от страха, и им даже пришлось вызвать врача. Я и жалел ее, и злился, конечно. Несколько месяцев назад она все же обратилась к психотерапевту. Надеюсь, что это поможет: мы собираемся завести ребенка, и я не хочу, чтобы этот ребенок рос в постоянной тревоге».

Логика эмоций

Понять тревожного человека непросто, да и ему самому многие люди кажутся неадекватными. Может быть, поэтому так редко встречаются семейные пары, в которых один из двоих был бы по-настоящему тревожен, а другой — беспечен. Хотя именно таких людей часто объединяет многолетняя дружба.

«Любовь возникает между людьми со схожим уровнем тревоги. Беспокойные люди — «одной крови», при том что зоны их тревог могут не совпадать, — объясняет Анна Варга. — Они беспокоятся по разным поводам и часто не воспринимают переживания другого всерьез.

Например, мать волнуется за сына-школьника: классная руководительница явно «точит на него зуб». Муж уверяет ее, что поводов для беспокойства нет, а она просто неадекватна. При этом он сам тревожится, к примеру, из-за того, что неудачно припарковал машину: ее могут поцарапать и т. д.»

«Моя сестра во всем видит угрозу и отовсюду ожидает подвоха. А когда действительно происходит что-то серьезное, она просто теряет голову, — рассказывает 32-летняя Ирина. — Когда моя 10-летняя племянница Саша упала с велосипеда, сестра буквально рыдала: «Как я могла это допустить!» И потом несколько дней не отпускала дочь от себя ни на шаг.

Все попытки ободрить ее, доказать, что ничего страшного не произошло — легкий ушиб руки, а могло быть хуже, — обижали и раздражали ее. Ей казалось, что мы совершенно не понимаем всей серьезности ситуации».

«Когда человек тревожится, он находится в мире эмоций, — поясняет Анна Варга. — Рассказывая о своих переживаниях, он нередко подкрепляет их демонстративным поведением — и все для того, чтобы его ощущения не подвергли сомнению, чтобы его пожалели, посочувствовали, поддержали.

Оказываясь рядом с ним, близкие, как правило, пытаются остудить его эмоции и говорят с ним с точки зрения логики, с позиции рационального мира. Он кричит: «Мне плохо!» — и слышит, как ему кажется, холодный ответ: «В чем дело, что такого случилось? Давай разберемся». Конструктивного диалога не получается, ведь люди говорят на разных языках. В результате обижаются друг на друга, замыкаются и непонимание усиливается».

Рассказывая о своих переживаниях, он подкрепляет их демонстративным поведением, чтобы его ощущения не подвергли сомнению

Когда человек кричит о том, что ему плохо, а его не слышат, он начинает кричать еще громче, но, как правило, добивается лишь того, что близкие еще упорнее уходят в свой рациональный мир, пытаясь спрятаться, абстрагироваться от его тревожности.

«В результате к психотерапевтам приходят пары, где один из супругов давно разучился чувствовать, а другой — думать. Один думает за всех, другой чувствует за всех, и оба страдают от того, что они потеряли контакт», — комментирует Анна Варга.

Начать диалог

Мы сочувствуем окружающим: близким, коллегам по работе, друзьям, соседям или просто случайным попутчикам. Но сочувствовать, не заражаясь тревогой, не повышая свой собственный уровень тревожности, очень трудно.

Для тревожных людей проблемы и опасности всегда реальны. Они не придумывают их, но преувеличивают реальные трудности и начинают их бояться. Они уверены, что окружающие просто не догадываются о том, насколько опасен мир.

«Люди, склонные к беспокойству, очень рассудительны, — уточняет Анна Варга. — В разговорах они приводят логические доводы и жестко отстаивают свой взгляд на события. Не стоит заводить с ними разговор «по горячим следам», то есть когда они возбуждены чем-то и безапелляционны. Лучше поговорить позже, когда близкий вам человек немного «остынет».

Человеку нужно время, чтобы измениться, так что ваши усилия — это долгосрочная инвестиция

Не подвергайте сомнениям его тревоги и не пытайтесь переубедить. Выслушайте, успокойте, согласитесь: да, тревожно, я понимаю, что тебя это так беспокоит, и постарайтесь переключить его мысли на что-то иное. И всегда обращайте его внимание на позитивные стороны конкретной ситуации. Проявите терпение и понимание: человеку нужно время, чтобы измениться, так что ваши усилия — это долгосрочная инвестиция.

Скажите это вежливо

Человечество давно разработало систему поведения, призванную снижать тревогу и тесно связанное с ней агрессивное поведение. Речь идет об общепринятых ритуалах вежливости. Их миссия состоит в том, чтобы сообщить нашему собеседнику: я не несу в себе опасности, а потому беспокоиться не стоит.

Рукопожатие или приветствие открытой ладонью можно рассматривать как демонстрацию руки без оружия, улыбку — как знак приязни, вежливое обращение — как выражение уверенности в милосердии собеседника или даже завуалированную просьбу о снисхождении.

Понять свои мотивы

Спросите себя: почему я хочу помочь тревожному человеку перестать волноваться? Возможно, я не хочу, чтобы он усложнял мою жизнь? А может быть, наоборот, я веду себя как альтруист, не позволяя близкому увязнуть в страхах и тревогах? Или мне важно и то, и другое: я хочу помочь ему, сохранить себя и наши отношения? Отвечая честно на эти вопросы, вы сможете лучше понять себя.

«Нередко о тревожных родственниках говорят: «Он просто замучил своими попытками все контролировать!» Как же противостоять этому контролю? — продолжает Анна Варга. — Подумаем, а надо ли? Например, тревожные мамы нередко говорят взрослым, отдельно живущим детям: «Приедешь домой — обязательно позвони». А те в ответ возмущаются, что их контролируют, принуждают отчитываться.

Конечно, материнские страхи можно воспринимать по-разному. Но самый простой способ помочь, успокоить ее — просто позвонить. И ведь сделать это совсем не сложно! Если можно не противостоять контролю такого рода, лучше не делать этого. Просто успокойте родственников обычными действиями, в которых они нуждаются».

Терпение и терпимость

Человечество выработало разные способы снижения уровня тревоги. Лучший — вежливая, корректная речь. Шутки, которыми мы хотели бы снизить накал ситуации, могут быть восприняты тревожным человеком как ирония и даже издевательство.

«Говорите корректно, вежливо, негромким голосом, в медленном темпе, — говорит Анна Варга. — Улыбкой демонстрируйте собеседнику свою открытость и доброжелательность. Наблюдая, пытайтесь понять, что действует на него наиболее успокаивающе. Старайтесь мягко переключить его внимание на более простые и «безопасные» сюжеты жизни. Общее правило такое: сначала успокаивающее взаимодействие, а потом уже — содержательное общение».

Не стоит пытаться «окончательно исправить» тревожных людей.

Кстати, именно в этом и заключается задача психотерапии — не устранить тревогу, а научиться ее контролировать. В таком случае иногда наши переживания могут даже оказаться полезны: в конце концов, они позволяют нам сосредоточиться на проблеме и немедленно начать действовать, чтобы ее решить.

Но затем тревога должна утихнуть, чтобы дать нам возможность воспринимать жизнь такой, какая она есть, — непредсказуемой и потому прекрасной.

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