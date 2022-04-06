Англия отказалась от католицизма, потому что королю отказывали в сексе

Одной из моих любимых книг всегда была Реформация в Англии во время правления Генриха VIII. В отличие от остальной Европы, Англия не отказалась от католицизма в течение длительного периода времени из-за ряда философских споров и военных конфликтов.

Итак, знакомьтесь - это король Генриха VIII и его супруга Екатерина Арагонская.

В 15 веке Генрих был женат на Екатерине Арагонской, которая родила ему одного ребенка — принцессу Марию. Становилось все более очевидным, что у Екатерины больше не будет детей, и Генрих был по понятным причинам расстроен, так как хотел сына.

Входит Анна Болейн. Анна была сестрой Марии Болейн (одной из любовниц короля — не путать с Марией — дочерью Генриха). Один взгляд на Анну, и Генри решил, что он тоже хочет ее в своей королевской постели. Но этому не суждено было случиться — видите ли, Анна была умной дамой и сказала королю, что ему придется жениться на ней, если он хочет переспать с ней.

Это оказалось проблемой, поскольку Англия в то время была католической страной, а католическая церковь запрещала развод. Но, конечно, у Кинга были способы обойти это. Генрих написал Папе с просьбой аннулировать свой брак с Екатериной, чтобы он женился на Анне. Обычно Папа использует свою силу, чтобы помочь королю — в конце концов, король на вашей стороне помогает.

К несчастью для Генриха, Папа оказался в довольно щекотливой ситуации. Карл V - император Священной Римской империи находился в процессе оккупации Рима и удерживания в заложниках Папы (Климента VII). Почему это было проблемой? Потому что милый старый Карл V был племянником Екатерины Арагонской, женщины, с которой Генрих пытался развестись.

Папа Климент VII

Таким образом, папа не хотел помогать.

И теперь у Генри была большая проблема. Он хотел, чтобы его первый брак был аннулирован (Кэтрин на самом деле была замужем за братом Генри ненадолго - до того, как его брат умер. Генри женился на ней на том основании, что ее брак с его братом так и не был заключен) (это означает, что у них никогда не было близости), чтобы он мог жениться на Энн. Папа был единственным, кто имел на это право, и он отказывался.

Анна вместе с другими членами его двора постепенно подтолкнула Генриха к признанию того, что король Англии не должен подчиняться власти Папы в Риме. Генри начал осознавать, что единственный путь вперед — основать собственную церковь в Англии. Англиканская церковь во главе с ним самим.

Короче говоря, он так и сделал, женился на Анне, она произвела на свет одного наследника (Елизавету), а затем сумела оттолкнуть многих членов двора Генриха, то есть конкурентов на престол.

Джейн Сеймур - последняя и самая любимая жена короля



Блуждающий взгляд Генри вскоре нашел другую любовницу (Джейн Сеймур, которая станет третьей женой Генри), и Генри был убежден, что Анна виновна в прелюбодеянии, инцесте и измене. В 1536 году Анну судили, осудили и обезглавили по этим обвинениям.

Очень увлекательная многоходовка получилась у короля Англии, не правда ли?

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