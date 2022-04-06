Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Что  версия  о  женщине. что  версия  о  версия  о  казначеи..  говорит  только  о  том  что  Грибоедов  был  профан ...Как и почему на с...
  • ПавелЗзаварзин
    Хватит обсирать нашу историю!Знаменитый осведо...
  • Александр Киевская Русь
    За всю историю человечества было  меньше войн, чем за средневековые походы христианский армий, которые  во имя своей ...9 отвратительных ...

Англия отказалась от католицизма, потому что королю отказывали в сексе

Одной из моих любимых книг всегда была Реформация в Англии во время правления Генриха VIII. В отличие от остальной Европы, Англия не отказалась от католицизма в течение длительного периода времени из-за ряда философских споров и военных конфликтов.

Итак, знакомьтесь - это король Генриха VIII и его супруга Екатерина Арагонская.

Англия отказалась от католицизма, потому что королю отказывали в сексе

В 15 веке Генрих был женат на Екатерине Арагонской, которая родила ему одного ребенка — принцессу Марию. Становилось все более очевидным, что у Екатерины больше не будет детей, и Генрих был по понятным причинам расстроен, так как хотел сына.

Входит Анна Болейн. Анна была сестрой Марии Болейн (одной из любовниц короля — не путать с Марией — дочерью Генриха). Один взгляд на Анну, и Генри решил, что он тоже хочет ее в своей королевской постели. Но этому не суждено было случиться — видите ли, Анна была умной дамой и сказала королю, что ему придется жениться на ней, если он хочет переспать с ней.

Англия отказалась от католицизма, потому что королю отказывали в сексе

Это оказалось проблемой, поскольку Англия в то время была католической страной, а католическая церковь запрещала развод. Но, конечно, у Кинга были способы обойти это. Генрих написал Папе с просьбой аннулировать свой брак с Екатериной, чтобы он женился на Анне. Обычно Папа использует свою силу, чтобы помочь королю — в конце концов, король на вашей стороне помогает.

К несчастью для Генриха, Папа оказался в довольно щекотливой ситуации. Карл V - император Священной Римской империи находился в процессе оккупации Рима и удерживания в заложниках Папы (Климента VII). Почему это было проблемой? Потому что милый старый Карл V был племянником Екатерины Арагонской, женщины, с которой Генрих пытался развестись.

Папа Климент VIIПапа Климент VII

Таким образом, папа не хотел помогать.

И теперь у Генри была большая проблема. Он хотел, чтобы его первый брак был аннулирован (Кэтрин на самом деле была замужем за братом Генри ненадолго - до того, как его брат умер. Генри женился на ней на том основании, что ее брак с его братом так и не был заключен) (это означает, что у них никогда не было близости), чтобы он мог жениться на Энн. Папа был единственным, кто имел на это право, и он отказывался.

Анна вместе с другими членами его двора постепенно подтолкнула Генриха к признанию того, что король Англии не должен подчиняться власти Папы в Риме. Генри начал осознавать, что единственный путь вперед — основать собственную церковь в Англии. Англиканская церковь во главе с ним самим.

Короче говоря, он так и сделал, женился на Анне, она произвела на свет одного наследника (Елизавету), а затем сумела оттолкнуть многих членов двора Генриха, то есть конкурентов на престол.

Джейн Сеймур - последняя и самая любимая жена короляДжейн Сеймур - последняя и самая любимая жена короля

Блуждающий взгляд Генри вскоре нашел другую любовницу (Джейн Сеймур, которая станет третьей женой Генри), и Генри был убежден, что Анна виновна в прелюбодеянии, инцесте и измене. В 1536 году Анну судили, осудили и обезглавили по этим обвинениям.

Очень увлекательная многоходовка получилась у короля Англии, не правда ли?

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть:      

Сможете ли вы разгадать самую сложную логическую задачу о зеленоглазых? https://otari.mirtesen.ru/blog/43353795368/

«И ты перейдёшь в иной мир, живая…»https://otari.mirtesen.ru/blog/43945927875/

15 элементарных загадок, которые могут решить единицы! https://otari.mirtesen.ru/blog/43438007419/

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх