10 продуктов, которые запрещены в США

Американцы любят свои продукты, и они в состоянии купить почти всё, что можно только вообразить, в своих ресторанах, на фермах, в супермаркетах и прочих магазинах. Но есть такие продукты, которые в настоящее время запрещены в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA) запрещает многие продукты к продаже и употреблению в Соединённых Штатах, считая их небезопасными. Вот список из десяти продуктов, запрет которых в США способен вызвать удивление.

10. Хаггис

Хаггис – это блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и лёгких), смешанных с говядиной, овсянкой и рубленым луком и приправленных кайенским перцем и другими специями. Эту смесь затем заправляют в бараний желудок и варят. Хаггис является национальным шотландским блюдом, и его обычно подают с гарниром «нипс и таттис» (пюре из репы и картофеля).

В настоящее время хаггис запрещён к ввозу в США, поскольку в 1971 году Америка запретила все продукты, которые сделаны из лёгких животных. Шотландия сделала несколько попыток повлиять на США по поводу отмены запрета на хаггис и изменение федеральных правил касательно безопасности пищевых продуктов, но все они оказались тщетными.

9. Белужья икра

Белуга является самой крупной рыбой осетровых пород, её вес может достигать 900 килограммов, а длина – 4,5 метров. Самке белуги требуется 25 лет, чтобы достигнуть возраста, в котором она сможет производить и откладывать икру. Белужья икра может быть разного цвета, от светло-серого до чёрного, и отличается самыми крупными из осетровых икринками. Они имеют очень мягкий, маслянистый вкус.

В 2005 году Соединённые Штаты запретили импорт белужьей икры из-за истощения рыбных запасов. США потребляли около 60 процентов мировых запасов белужьей икры, которая считается королевой икры из-за своей стоимости: $200 за унцию (унция – 29,8 грамма). Спрос на неё был настолько велик, что популяция белуги сократилась на 90 процентов. Истощение рыбных запасов белуги может быть связано и с браконьерством, и с «чёрным рынком».

8. Непастеризованное молоко

Непастеризованное (или сырое) молоко получают непосредственно после дойки и не подвергают термической обработке или пастеризации с целью убить бактерии. Существует высокая опасность того, что сырое молоко, в отличие от пастеризованного, может быть загрязнено опасными бактериями, которые вызывают болезни пищеварительного тракта. Наибольшему риску подвержены дети, поскольку их иммунная система ещё не полностью сформирована.

FDA запретило продажу и поставки сырого молока из одного штата в другой, но штаты могут принимать собственные законы по поводу продажи сырого молока. Употребление непастеризованного молока является законным во всех 50 штатах, но в 20 штатах его продажа запрещена. Тринадцать штатов позволяют продавать сырое молоко в розничных магазинах, а семнадцать – только на ферме, на которой оно было произведено.

В настоящее время в Соединённых Штатах существуют движения за употребление в пищу натуральных и местных продуктов. Некоторые считают, что сырое молоко является наиболее питательным и содержит «полезные» для организма бактерии. Во многих штатах, где продажа сырого молока разрешена, требуется помещать на упаковку предупредительный знак, информирующий потребителей о риске наличия в молоке патогенных микроорганизмов.

7. Сассафрасовое масло

Сассафрасовое масло получают из сушёной коры корня сассафрасового дерева. Дерево имеет высоту от 6 до 12 метров, оно с тонкими ветвями и корой оранжево-коричневого цвета. Листья овальные и могут вырасти от 8 до 18 сантиметров, цветки мелкие, зеленоватого или жёлтого цвета.

Многие индейские племена использовали сассафрас в различных медицинских целях, в том числе для избавления от угрей, при мочевых расстройствах и лихорадке. Сассафрас можно обнаружить также и среди китайских лекарств, таких как средства для лечения ревматизма и травм. Ветви растения когда-то применялись в качестве зубных щёток, кроме того, в древности он использовался в качестве обезболивающего и дезинфицирующего средства. Сассафрасовое масло использовалось при производстве самых разных американских продуктов, оно было известно в качестве ключевого ингредиента многих сортов пива и чая.

FDA запретило использование всего, что можно получить из сассафраса (коры, масла и сафрола), в качестве ароматизаторов или пищевых добавок. Сассафрас больше не считается безопасным для употребления человеком, его запретили в 1979 году, после того, как исследования показали его связь с раком. Кроме того, употребление сассафрасового масла в больших количествах может привести к отравлению.

6. Ортоланы

Ортолан – это крошечная птичка семейства овсянковых, которая весит меньше 30 грамм. Эта птица была когда-то сомнительным французским блюдом, она готовилась в течение восьми минут и подавалась вместе с головой. Птицу полагалось есть целиком, в том числе голову и кости.

Охота на ортоланов и их продажа были запрещены во Франции в 1990-х годах, но браконьеры продолжают ловить маленькую овсянку и продавать её в местные рестораны. Лига Франции по защите птиц утверждает, что численность ортоланов сократилась на 30 процентов даже после введения запрета, и это вынудило правительство в 2007 году принять более жёсткие меры.

Не меньше вопросов, чем убийство редкой птицы, вызывает и варварский способ, каким это делается. Птиц отлавливают во время их миграционного сезона и содержат после этого в закрытых клетках. Ортоланы питаются в основном в ночное время, поэтому их клетки накрывают материей, чтобы стимулировать поедание зерна в максимальных количествах – до тех пор, пока их тела не увеличатся вдвое. Говорят, что древние императоры вырывали птицам глаза, чтобы те постоянно думали, что сейчас ночь, и ели как можно больше. После этого ортоланов бросали живыми в чан с арманьяком, в котором они тонули и мариновались.

Сейчас Франция строго соблюдает запрет на убийство ортоланов. Убийство, приготовление пищи или контрабанда птицы в любую страну Европейского Союза или Соединённые Штаты в настоящее время является преступлением.

5. Касу марцу

Касу марцу переводится как «гнилой сыр», его также называют «сыром с личинками». Этот сардинский сыр обычно замачивают в рассоле, ферментируют и оставляют созревать в сырном погребе. Затем сыроделы оставляют его открытым, позволяя сырным мухам отложить внутри него свои яйца.

Из яиц вылупляются личинки, которые начинают питаться сыром. Они вырабатывают ферменты, которые способствуют разложению жиров. Сыр становится сверхмягким и обжигающим язык во время его поедания. Местные сардинцы говорят, что сыр бывает пригодным в пищу только тогда, когда личинки ещё шевелятся. Если личинки мертвы, то сыр испортился и слишком токсичен для употребления.

Поскольку касу марцу не соответствует гигиеническим нормам Европейского Союза, он был объявлен вне закона. Он является незаконным и в Соединённых Штатах, поскольку он непастеризованный и имеет более шести насекомых на квадратный дюйм. (На поверхности выдержанного сыра живут микроскопические жучки.)

4. Акульи плавники

Блюда из акульих плавников в Соединённых Штатах были признаны незаконными. Охота за плавниками, когда их попросту отрезали у живых акул, стала для последних настоящей угрозой. Акул с обрезанными плавниками выбрасывали в море, где они могли утонуть, истечь до смерти кровью или быть съеденными другими животными.

Акульи плавники пользуются большим спросом из-за супа из них, который является популярным и роскошным азиатским блюдом. Акульи плавники очень популярны в Азии, их можно обнаружить в продовольственных магазинах, аптеках и рыбацких деревнях. Спрос на акульи плавники привёл к тому, что на акул стали охотиться исключительно ради их плавников, но не следует ожидать, вам удастся в ближайшее время попробовать суп из плавников на территории США.

3. Плоды аки

Кажется, что аки – очень восхитительные и вкусные фрукты, но с ними нужно быть очень осторожными. Если их есть неправильно, то это может вызвать рвоту и даже привести к коме или смерти. На Ямайке отравление аки называют «ямайской рвотной болезнью».

После созревания защитная кожура плодов аки краснеет и естественным образом раскрывается, открывая съедобную часть, которая представляет собой жёлтую мякоть вокруг токсичных чёрных семян. Плоды можно попробовать на Ямайке в паре с треской, это популярное национальное блюдо.

Растение аки – родом из Западной Африки, но в 1778 году его завезли на Ямайку. Теперь это национальный фрукт Ямайки. FDA запретило аки, но позже разрешило их продажу в замороженном или консервированном виде. Импорт свежих аки по-прежнему запрещён.

2. Слива мирабель

Мирабель – это небольшие тёмно-жёлтые сливы овальной формы, они растут на дереве с одноимённым названием. Известно, что из-за своего сладкого насыщенного вкуса они используются для приготовления фруктовых консервов и десертных пирогов. Большинство плодов выращивается во Франции, на её долю приходится 70 процентов их мирового производства.

Производство мирабели с 1996 года регулируется пакетом законов «Защита географических указаний и гарантии традиционных особенностей в Европейском союзе», который гарантирует подлинность продуктов. Мирабель считается высококачественным региональным продуктом, а защищаемое происхождение делает её практически недоступной на территории США.

1. Шоколадные яйца «Киндер Сюрприз»

Шоколадные яйца «Киндер Сюрприз» широко популярны и продаются по всему миру, за исключением Соединённых Штатов Америки. Каждый год продаётся более 3,5 миллиарда «Киндер Сюрпризов» – безо всякой помощи американских рынков. «Киндер сюрприз» представляет собой полое шоколадное яйцо, внутри которого находится пластмассовая капсула с игрушкой. Игрушка, как правило – это просто предмет для коллекционирования, что-нибудь типа крошечного велосипеда или миниатюрного ведёрка.

Эти шоколадные яйца были запрещены в США всегда. Закон от 1938 года запрещает продавать любые конфеты, которые содержат несъедобный предмет. Несмотря на все попытки импортировать шоколадное яйцо в США, федеральное правительство продолжает действие своего запрета и напоминает о нём каждый раз при попытках ввоза. Но если вам так и не довелось его попробовать, не волнуйтесь, потому что компания "Kinder" в мае этого года объявила, что они будут продавать подобные шоколадные яйца на американском рынке!

"Kinder" представит яйцо "Joy", которое является более новой версией. В ней игрушка отделена от шоколада, так как "Joy" состоит из двух изолированных друг от друга частей. Новое яйцо отвечает требованиям FDA и соответствует требованиям Комиссии по безопасности потребительских товаров. Оно не будет точно таким же, как «Киндер Сюрприз», но зато будет продаваться на всей территории США.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2259389504325421252/

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