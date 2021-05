10 поражающих воображение фактов о великом завоевателе Чингисхане

Слава завоевателя не достаётся просто так. Чингисхан был не просто жестоким, а очень жестоким человеком.

В течение 30 лет монгольская орда под предводительством Чингисхана прошла по всей Азии, убив одну десятую часть всех людей на Земле и завоевав почти четверть земли. Его правление было самым жестоким во всей человеческой истории.

Некоторые поступки Чингисхана и сегодня считаются одними из самых жестоких среди всех правителей на Земле. Мы рассказываем о десяти из них.

Чингисхан убил брата за еду

Чингисхан родился в семье влиятельного вождя Есугея, но положение мальчика в обществе изменилось, когда его отца отравило вражеское племя. Его семью изгнали из дома, и они были вынуждены искать средства для пропитания.

Когда Чингисхану было 14 лет, он поймал большую рыбу и принес ее родным. Но его сводный брат Бектер вырвал рыбину из его рук и съел ее сам, отказавшись делиться с кем-либо. Разъяренный Чингисхан гонялся за братом до тех пор, пока не застрелил его из лука. Первое убийство не сошло Чингисхану с рук: мать сильно отругала его.

Чингисхан обезглавил людей ростом выше 90 сантиметров

Когда Чингисхану было 20 лет, он возглавил поход против племени, которое убило его отца и отомстил.

Груды костей его жертв путали с горами

Татарское войско было разгромлено, и Чингисхан приступил к истреблению людей невероятно необычным способом. Каждого татарина ставили рядом с повозкой и мерили его рост по сравнению с осью колеса (которая находилась на уровне 90 сантиметров). Всем, кто был выше, отрубили голову. По сути, пощадили только детей.

В 1211 году Чингисхан обратил взор на современный Китай и напал на империю Цзинь. Это казалось опрометчивым решением: в империи Цзинь жило 53 миллиона человек, а монголов было всего один миллион. Тем не менее, Чингисхан победил. В течение трех лет монголы дошли до стен Чжунду (ныне Пекин). Городские стены были 12 метров в высоту и тянулись на 29 км вокруг всего города. Поскольку взять их приступом не представлялось возможным, монголы решили осадить город и взять его измором.

К лету 1215 года в городе начал свирепствовать каннибализм и в конце-концов Чжунду сдался. Монголы разграбили и сожгли город, вырезав всех жителей. Несколько месяцев спустя очевидец писал, что «из костей убитых образовались настоящие белые горы, а земля была сальной от человеческого жира».

Чингисхан сделал военачальником лучника, который подстрелил его

Во время войны с монгольским кланом Тайчигуд в лошадь Чингисхана попала стрела, убив животное на месте. Упавшая лошадь придавив его, но он смог спастись. Войско Чингисхана выиграло битву, а он потребовал выстроить перед ним всех пленных и спросил, кто выпустил эту стрелу.

Неожиданно для него вперед вышел лучник Джебе, который признался, что стрелял он и хотел убить Чингисхана. Знаменитый военачальник был так поражен храбростью Джебе, что сделал его командиром в своей армии (впоследствии Джебе стал генералом и одним из самых преданных друзей Чингисхана).

Чингисхан выдавал дочерей замуж за союзников

Одним из способов захвата власти у Чингисхана была выдача замуж своих дочерей за правителей-союзников. Когда подобный брак заключался, это фактически означало смертный приговор для этих правителей. Во-первых, за привилегию жениться на одной из дочерей Чингисхана, они должны были изгнать всех остальных своих жен. Моногамия здесь была ни при чем: Чингисхан просто должен был убедиться, что его дочери были единственными в очереди на трон.

Затем правителей отправляли воевать во главе армии, причем практически каждый из них сразу погибал в бою. К моменту смерти Чингисхана его дочери правили территорией, простиравшейся от китайского Желтого моря до иранского Каспийского моря.

Чингисхан истребил 1,7 миллиона человек, отомстив за одного

Браки его дочерей, возможно, были стратегическими альянсами, но это не значит, что это союзы были лишены романтики. Одна из дочерей Чингисхана очень любила своего мужа по имени Токучар. Чингисхан сам относился к нему, как к приемному сыну и очень любил его. Когда Токучара убил лучник из Нишапура, его жена потребовала отмщения.

Войска Чингисхана атаковали Нишапур и вырезали всех на своем пути, в том числе женщин, детей и животных. По некоторым оценкам, были убиты 1 748 000 человек. Затем всех поверженных обезглавили, а их черепа были сложены в пирамиду по просьбе дочери Чингисхана.

Монголы праздновали победу на русской знати

В 1223 году, когда монгольская армия шла победным маршем через Киевскую Русь, она выиграла битву на реке Калка. Отпраздновать победу монголы решили весьма своеобразным способом. Командующих армии Киевской Руси и знать заставили лечь на землю, после чего на них положили тяжелые деревянные ворота, на которых установили стулья и столы. Отпраздновав победу в буквальном смысле на телах своих врагов, монголы раздавили их насмерть во время пира.

Чингисхан пустил реку по новому руслу

Когда Чингисхан открыл мусульманское королевство Хорезм, он сделал что-то необычное для себя: попытался наладить мирные отношения. Группа дипломатов была отправлена в город, надеясь установить торговый путь и наладить дипломатические связи. Правитель Хорезма, однако, не поверил им. Он посчитал, что дипломаты являются частью монгольского заговора и казнил их. Он убил также и следующую группу, которую отправили монголы для переговоров. Чингисхан был в ярости. Он пытался наладить мирные отношения, а в ответ получил мертвых дипломатов.

В итоге армия из 200 000 монголов атаковала и полностью разрушила Хорезм. Даже после победы Чингисхан отправил еще две армии, чтобы сжечь каждый замок, город и ферму в данном регионе и убедиться, что ни малейшего намека на Хорезм не останется в истории. Если верить преданию, он даже пустил реку по новому руслу, чтобы она текла через место, где когда-то родился император Хорезма.

Чингисхан уничтожил государство тангутов

Когда Чингисхан напал на Хорезм, он попросил ранее завоеванное царство Си Ся (государство тангутов) отправить войска ему на помощь. Тангуты отказались сделать это, о чём сильно пожалели. Монгольская армия прошла через Си Ся, уничтожая все на своем пути. Вырезали всех людей, а к концу этого похода Си Ся было стерто с лица Земли.

Поскольку тангуты не записывали свою собственную историю, об их государстве сегодня можно судить только по записям из соседних стран. Их язык оставался мертвым в течение более 700 лет. Только в середине 20-го века археологи раскопали камни, на которых были надписи на тангутском.

Все люди, которые участвовали в захоронении Чингисхана, были убиты

Когда Чингисхан умер, согласно завещанию великого правителя его нужно было похоронить там, где никто не мог бы найти его останки. Чтобы исполнить его желание, рабы и сопровождении солдат вывезли тело на много километров в глубь пустыни. Чтобы убедиться в том, что рабы никогда не разгласят тайну места захоронения, воины перебили их и бросили тела в общую могилу.

Затем воины в течение дня ездили на лошадях над могилой, чтобы скрыть все следы и посадили над ней деревья. Когда воины, которые участвовали в похоронной процессии, вернулись обратно в лагерь, они были немедленно убиты.

Могилу Чингисхана не нашли до сих пор.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Чингисхан, безусловно, – один из самых успешных военачальников в истории. Великий хан управлял самой большой и самой богатой империей в истории – в период своего расцвета Монгольская империя простиралась от Китая до Европы. Одной из причин его успеха было то, что он делился трофеями со своими воинами и другими полководцами.



Автор книги «Чингисхан и становление современного мира» (Genghis Khan and the Making of the Modern World) Джек Уэзерфорд (Jack Weatherford) объясняет, что монгольским воинам, в отличие от солдат многих современных им армий, запрещалось брать личные трофеи.



По сведениям журнала " Forbes" самым богатым человеком в истории человечества был Чингисхан, состояние которого в переводе на сегодняшний курс оцениваетя больше 100 трлн долларов. Он единолично владел самой крупной континентальной империей в истории.

Как ни странно, Чингизхан не накапливал богатство. Наоборот, его щедрость и была основой его могущества. Он делился завоёванными трофеями со своими солдатами и командирами, а в монгольской армии, в отличии от многих тогдашних армий, было запрещено мародерство. После завоевания очередной страны правительственные чиновники инвентаризировали захваченные трофеи и распределяли их среди солдат и их семей.

