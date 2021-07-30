Гладиаторы Рима: как ковали силу лучших бойцов эпохи

Римские гладиаторы были настоящими поп-звездами своей эпохи.

На протяжении шести веков главным развлечением империи оставались бои гладиаторов на арене – их смотрели тысячи людей.

Попадали в гладиаторы разными путями, и далеко не все их них были пленниками или рабами.

Истоки

Вообще говоря, гладиаторские бои не были продуктом Римской империи. Римляне подсмотрели обычай ритуальных схваток у этрусков и долгое время рабы сражались не на потеху публике, а лишь для обрядовых ритуалов погребения. Так богатые граждане могли пролить человеческую кровь, чтобы почтить душу умершего — своеобразное жертвоприношение. Популярность же пришла к боям благодаря Юлию Цезарю, первым придумавшим масштабные схватки между сотнями бойцов. К концу I-го века до нашей эры игры получили государственное финансирование и превратились в развлечение для масс.

Кто становился гладиатором

Большинство гладиаторов были рабами и пленниками, приговоренными к смерти. Традиция боев продолжалась примерно 650 лет без значительных изменений. А вот после открытия знаменитого Колизея (80 год нашей эры) гладиатором мог уже стать даже свободный человек. Многие бывшие воины с удовольствием выходили на песок арены: они зарабатывали хорошие деньги и грелись в лучах славы, подобно современным спортсменам.

Школы смерти

Для бывших солдат и легионеров не требовалось обучения, чтобы стать гладиатором. Но за деньгами и славой гнались не только они. Юноши из богатых семей и даже сенаторы частенько выходили на ринг, чтобы позабавить себя. Естественно, без подготовки они ничего бы не смогли противопоставить закаленным бойцам. В Риме начали открываться специальные школы гладиаторов, попасть куда было далеко непросто. Главными считались Ludus Magnus, Ludus Gallicus, Ludus Dacicus и Ludus Matutinus.

Стиль боя

В каждой из элитных школ подготавливали по-своему. Студентам приходилось проходить тщательный медосмотр еще на уровне приема, а затем постоянно доказывать свою ценность для школы. Некоторые преподаватели делали ставку на определенной стилистике боя: Ludus Gallicus прививали ученикам боевые стили покоренных народов Галлии, в Ludus Dacicus предпочитали боевое искусство Дакии.

Диета бойца

Как элитные школы, так и рабские казематы предлагали гладиаторам один и тот же рацион — с учетом качества, разумеется. Диета состояла из белков и углеводов, любые спиртные напитки запрещались. Естественно, гладиаторы всегда были в хорошей форме, но частенько могли похвастать небольшим пузом. Избыток углеводов помогал бойцу нарастить эту жировую прокладку, как дополнительную защиту от поверхностных ран.

Медицина и уход

В современных фильмах часто показывают, что гладиаторы жили и ели в грязных клетках. Так могли содержать разве что пленников, которым предстояла скорая гибель на арене. Подавляющее число школ и рабовладельцев очень бережливо относилось к бойцам: гладиатор получал до трех ванн в неделю, пользовался услугами массажистов и часто проходил медицинский осмотр.

Профсоюз смертников

Все гладиаторы причисляли себя к братству. У некоторых были даже своеобразные профсоюзы, так называемые коллегии. Специально назначались лидеры, которые следили за соблюдением традиций и устраивали похороны падшим братьям. Если погибший имел жену и детей, коллегии выделяли им специальное денежное вознаграждение.

Палец вверх

Большинство гладиаторских школ предпочитали видеть питомцев живыми и здоровыми, а не пропитывающими кровью песок на радость публике. Конечно, ведь так они сохраняли свои инвестиции! Так что, вопреки распространенному мнению, гладиаторские схватки не всегда велись на смерть. Большинство историков полагает, что лишь каждый пятый находил свой конец в бою. Но, конечно, это не касалось боев в Колизее: тут все решал император.

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