«Голые марши»: как чехи депортировали этнических немцев в Германию в 1945 году

15 июня 1945 года, вернувшийся на родину из Великобритании вместе с членами чешского правительства в изгнании, президент Эдвард Бенеш, выступая перед публикой в городе Пльзень, сделал судьбоносное для некоторых народов заявление.

В этом обращении он объявил всех этнических немцев, в 1938 году присягнувших на верность Германии, предателями, от которых в новых условиях следует непременно очистить территорию возрождающейся Чехословацкой республики.



Заложники ситуации При этом не учитывался тот факт, что значительное большинство немцев автоматически получили германское подданство в результате подписания Мюнхенского соглашения 1938 года. Этот договор, подписанный лидерами нацистской Германии, Италии, Великобритании и Франции, предусматривал передачу Германии Судетской области Чехословакии – исторического региона традиционного проживания немцев. Только в этом районе насчитывалось 3 000 000 истинных арийцев, которые составляли 93% от местного населения, а в целом по стране после фашисткой оккупации 1939 года ставшей называться Протекторатом Богемии и Моравии, каждый четвёртый житель был этническим немцем.

Дискриминация

За несколько месяцев до объявления депортации в Чехословакии были введены дискриминационные меры против немцев. С весны 1945 года все без исключения соплеменники Гитлера должны были носить повязку с изображением свастики или нашивку с латинской буквой «N». Им было запрещено перемещаться по стране, пользоваться общественным транспортом, ходить по тротуарам, посещать публичные места, разговаривать на улице по-немецки, иметь радио и пользоваться телефоном. Они были обязаны постоянно отмечаться в отделах полиции, заходить в магазин в строго определённые часы и сдать подлежавшие конфискации личные средства передвижения от автомобилей до велосипедов.

По воспоминаниям санитарного инструктора Надежды Тимофте накануне депортации чехи выстригали на голове у немцев дорожки, чтобы окружающие сразу могли идентифицировать их. На этом историческом этапе народы угнетатели и гонимые поменялись местами, и уже немцев запрягали в телеги вместо лошадей.



Декреты Бенеша

На состоявшейся в июле 1945 года Потсдамской конференции Бенеш получил со стороны руководителей союзнических держав, одолевших фашизм, одобрение на депортацию немцев из Чехословакии. В XIII статье Потсдамских соглашений было закреплено право государств, желающих очистить свою территорию от гражданского немецкого населения путём его переселения в Германию. Но подобные операции положено было проводить упорядоченно и обязательно гуманными средствами без применения насилия.

Депортация

Замысел депортировать немцев с территории Чехословакии назрел у находившегося в изгнании правительства страны еще в 1941 году, о чём свидетельствуют статьи, опубликованные в газете «Čechoslovak». Эти заметки об «организованном применении принципа переселения народов», принадлежали перу Хуберта Рипки, являвшегося ближайшим соратником президента Бенеша. Позже о концепции депортации немцев, которая должна будет упорядочить этническую картину послевоенной Европы, высказывался на страницах периодических изданий«The Nineteenth Century and After» и «Foreign Affairs» и сам Эдвард Бенеш, ещё в 1941 году веривший в падение нацистского режима.

Чтобы после победы над Гитлером, чехословацкие власти могли воплотить в жизнь свои планы по переселению немцев из Чехословакии в Германию, они сначала заручились поддержкой со стороны Великобритании, а в 1943 году получили добро от властей СССР и США.

По замыслу Бенеша депортация должна была проводиться в тех районах, где немцы составляли более 33% от общего населения региона. К воплощению данного плана приступили весной 1945 года, а 28 октября того же года в своей речи к Временному нацсобранию президент дал добро на осуществление мирного переселения немцев «ненасильственно и не по-немецки». И хотя официально депортация гражданского населения должна была проходить с соблюдением всех прав человека, в реальности всё обстояло иначе, и сопровождалось массовыми убийствами и преступными деяниями в отношении немцев, которых вопреки запрету Нюрнбергского процесса, содержали в концентрационных лагерях.



Голый марш

Апофеозом чешской кампании стали так называемые «голые марши», в ходе которых уставших от пешего перехода голодных немцев достигавших государственной границы между Чехословакией и Германией, прежде чем отправить на историческую родину, раздевали догола. Об этом факте докладывали начальству стоявшие на постах советские коменданты, которые после нескольких подобных случаев стали раздавать немцам мешки с прорезями для головы и рук, чтобы они могли скрыть свою наготу.

О голых депортациях сообщал и перебежавший на сторону американцев советский офицер Григорий Климов, который упомянул о подобной чешской проделке в своей книге «Песнь победителя». Оправдывая свои действия, чехи говорили немцам: «Вы сюда голые пришли, голые и возвращайтесь».



Результаты

По официальной статистике депортацию, которой в период с 1945-1946 года подверглось более 3 000 000 немцев, не пережило 18 816 человек. 5 596 были убиты, 3411 якобы покончили жизнь самоубийством, 6 615 не смогли выжить в концлагерях, 2186 погибли во время и после транспортировки, 629 получили пулю при попытке побега, а 379 не убереглись при невыясненных обстоятельствах. По всей стране проходили спонтанные самосуды над беззащитными немцами, сопровождавшиеся жестоким насилием.

Местному населению было запрещено оказывать помощь перегоняемым в Германию гражданам, но и не особо воспрещалось издеваться над ними. Не были привлечены к ответственности чешские солдаты из подразделения офицера Карола Пазура, которые под городом Прерау велели депортируемым немцам покинуть поезд и начать собственноручно рыть яму для своей могилы. В результате этого инцидента было расстреляно и закопано в котловане 265 немцев. Особой безжалостностью отличалась 1-я чехословацкая добровольческая бригада под командованием Людвика Свободы, сводившего с немцами собственные счёты.

Ашхен Аванесова



Источник : https://russian7.ru/post/golye-marshi-kak-chekhi-deportirova...

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