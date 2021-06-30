17 забавных и удивительных фактов о Париже

Париж ассоциируется у нас с романтическим настроением, будучи известным как город искусства, изысканной кухни и любви. Мы собрали для вас подборку интересных фактов о нем, многие из которых, несомненно, вам не были известны ранее.

1. В Париже установлена копия знаменитой американской Статуи Свободы, которая является символом франко-американской дружбы.

2. Елисейские поля – место с самой дорогой недвижимостью в Европе. Согласно данным 2014 года, аренда 1 кв.м. площади, в среднем, стоила здесь 13 255 евро.

3. В честь празднования двухсотлетия французской революции в 1989-м году, купол Дома Инвалидов был позолочен, с использованием почти 13 килограммов сусального золота.

4. Ги де Мопассан (известный французский писатель) почти ежедневно обедал в кафе, которое находится под самой Эйфелевой башней. Все дело в том, что он просто ненавидел ее, а место у основания было практически единственным место в городе, где он был избавлен от «удовольствия» видеть ту самую башню.

5. В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в 20-м веке», в которой описал практически все особенности современного города – от стеклянных небоскребов, и до расцвета феминизма. Издатель посоветовал ему отказаться от публикации рукописи, так как по его мнению, все описанное в ней, выглядело «слишком уж невероятно».

6. Перед вторжением немецкой армии в Париж, во время Второй мировой войны, экспонаты Лувра (знаменитый художественный музей) были тайно распределены между рядом французских граждан, которые хранили их в своих домах по всей стране.

7. В городе работает 181 заведение, в котором можно купить кофе эспрессо всего за 1 евро.

8. В городе есть столько открытых терасс, что если вам захочется посещать по одной ежедневно, то вам понадобится 28 лет и 8 месяцев, чтобы обойти их все.

9. Колокол в соборе Парижской Богоматери, весит 13 тонн.

10. Длина самой короткой улицы в городе – всего 5,75 метра.

11. Хотите попробовать настоящий французский багет? Вы попали в правильный город – в Париже 1784 пекарни.

12. В городе официально зарегистрировано 300 тысяч собак.

13. Муниципалитет Парижа принял резолюцию о запрете выдачи Тому Крузу статуса почетного гражданина городу, которым он хотел стать в 2005 году. Причина – его увлечение саентологией, которая официально считается во Франции культом.

14. «Парижский синдром» — такое название носит особая форма культурного шока, которая подразумевает набор физических и психологических симптомов, с которыми сталкиваются иностранные туристы, впервые посещая город, и понимая, что он очень сильно отличается от того, что они видели в фильмах или читали в книгах.

15. Человека, которого вы можете увидеть на фото выше, зовут Джим Хайнс (Jim Haynes), каждую неделю, в воскресенье, он приглашает в свой дом совершенно незнакомых людей, чтобы вместе пообедать. И делает это он уже в течение вот уже 30 лет.

16. Во времена Римской империи, город носил название Лютеция. Правда, в те времена здесь было просто небольшое поселение, а не город.

17. Ежегодно, Парижский Диснейленд посещает почти 15 миллионов человек, что делает его самым посещаемым туристическим местом в Европе.

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