Небогатый выбор между гибелью от поноса и гибелью от голода

VI век. Европа

В 568 году лангобарды начали завоевание Италии и в короткое время отвоевали большую часть полуострова у Византии. Император Византии Маврикий (1), занятый войнами с персами, и не имевший возможность послать достаточные силы для войны с ними, обращается за помощью к франкам, у которых отношения с лангобардами находились на грани войны.

Сражение византийцев с лангобардами

В частности, Маврикий обращается к королю франков Хильдеберту, правителю Австразии (2), с предложением, что он готов выплатить франкам 50.000 золотых, если те изгонят лангобардов из Италии. Хильдеберт принял деньги от Маврикия и с большой армией пошел на Италию (в 584 году).

Лангобарды заперлись в городах и предложили франкам ценные дары, за то, чтобы те покинули Италию. Хильдеберт взял подарки, заключил с лангобардами мир и покинул Италию.

Возмущенный Маврикий потребовал деньги назад. Хильдеберт, зная, что Византия не в состоянии воевать еще и с франками, презрительно отмолчался.

Однако в это время в королевстве вестготов король Леовигильд казнил своего сына Херминигильда за то, что сын короля без согласия отца перешел из арианства в католичество. Вдова казненного наследника престола, Ингунда, сестра Хильдеберта Австразийского, бежала с маленьким сыном в Галлию.

Там она была захвачена в плен готским патрулем и отправлена на Сицилию.

Здесь Ингунда скоропостижно скончалась, а ее маленький сын был увезен в Константинополь к императору Маврикию.

Когда Хильдеберт узнал об этом, он, рассчитывая получить назад сестру (он не знал о ее смерти) и племянника, отправил к Маврикию посольство с заверениями, что их договор об изгнании лангобардов из Италии в силе.

В тот же 585 года объединенная армия франков и алламанов вторглась в Италию. Но после первых же столкновений с лангобардами, военачальники франков и алламанов перессорились между собой и разошлись по домам. Поход провалился. Деньги, естественно, никто в Константинополь возвращать не стал.

В 588 году король лангобардов Флавий Автари посватался к сестре Хильдеберта. Тот обещал ему выдать ее замуж, но тут прибыли послы вестготов сватать эту же, уже сосватанную сестру и предложили королю Австразии больше, чем давали лангобарды.

Хальдеберт разорвал отношения с лангобардами и отправил в Константинополь своих послов к Маврикию, с сообщением, что пусть византийские войска будут наготове, так как франки намерены выполнить договор, за который получили деньги, и изгнать лангобардов из Италии.

Пока посол Гриппо, представлявший интересы Хальдеберта в Константинополе рассыпался перед императором Маврикием красивыми речами, армия франков, которая пошла на Италию, была наголову разгромлена королем лангобардов Флавием Автари.

В 590 году король Хильдеберт вновь посылает свои войска в Италию. Во главе отрядов он поставил 20 своих герцогов, важнейшими из которых были Аудуальд, Оло и Гедин.

Герцоги с самого начала разделили армию франков на части и наступали в разных направлениях, что дало возможность лангобардам бить их по частям.

Первым погиб Оло. Он был убит дротиком у замка Билито, а его отряд, который рассеялся для грабежа, был перебит отрядом лангобардов, сделавшим вылазку из замка.

Вторая армия франков - ее вел Аудуальд и в нее входили отряды 7 герцогов, дошла до Милана. Здесь ее встретили посланцы византийского командования и просили ждать их армию 6 дней. Франки остановили наступление, но только даром потеряли время. Византийцы так и не появились.

Наибольшего успеха добилась армия, которую вел герцог Гедин. Ему подчинялось 12 герцогов. Он дошел до Вероны, практически не встречая сопротивления. Лангобарды сдавали один свой замок за другим почти без боя.

Замки лангобардов Тезана, Малетум, Сермиана, Аппианум, Фагитана, Цимбра, Витианум, Брентоникум, Воланес, Эннемазе, два в Алсуке, один в Вероне были разрушены. Лангобарды замка Ферруга откупились.

Однако на этом успехи закончились. В войске франков началась эпидемия дизентерии (видимо местная пища не подошла франкским желудкам, а, возможно и лангобарды расстарались). Они спешно начали отступать на север. На пути их отступления лангобарды уничтожили все продовольствие, и среди франков начался большой голод.

До Родины добрались далеко не все из тех, кто вышел в поход, на который они смотрели как на прогулку.

Так король Хильдеберт свои обещания Маврикию и не выполнил. И деньги не вернул.

Что же касается отступавших франков, то лангобарды, моря их голодом, собственно выполняли санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы эпидемию дизентерии победить. Правда и тут лангобарды перестарались – часть отступающих франков умерли уже от голода. Получается за своего короля - обманщика наказание понесли простые воины, если некая наказующая сила, в самом деле, существует.

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