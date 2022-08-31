Зачем американская империя зла преднамеренно уничтожает человечество,синтезируя все новые вирусы

Сейчас всё громче говорят, что биолаборатории США причастны и к появлению невиданных ранее вирусов и применению патогенов против политических лидеров.Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо утверждает, что к смерти Уго Чавеса причастны американцы. Как это ни печально, 14 лидеров Латинской Америки так или иначе подвергались попыткам отравления — это статистика.

Сегодня Латинская Америка полностью ушла из-под контроля США, несмотря на то, что им удалось сразить смертельными патогенами президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу де Силву, потом тот же недуг поразил Дилму Русеф, она вылечилась от рака. Президент Парагвая Фердинанд Вуга вылечился, видимо, назло США. Но вообще своё крайнее недоумение и высшую степень озабоченности выражали 14 лидеров Латинской Америки, которых хотели сместить путём обычного отравления.

Хотелось бы также напомнить, что в 1997 году кубинское правительство вынесло на рассмотрение мирового сообщества факт нарушения Соединёнными Штатами Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В основу обвинения были положены показания кубинского пилота, который зафиксировал факт распыления с американского самолета крайне токсичного биологического агента – пальмового трипса.

Давайте просто обратимся к статистике. В непосредственной близости от границ России находится 33 даже не секретные, а совершенно легальные биолаборатории США, в том числе расположенные в Грузии и Армении и т. д.. Вы помните, в каком срочном паническом порядке они покидали биолаборатории Украины, когда стало понятно, что информация об их деятельности будет быстро доступна России, которая может эти скандальные материалы опубликовать.

В мае 2022 года Джеффри Сакс – ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала "Ланцет", профессор Колумбийского университета, который является ведущим научным учреждением по вопросам глобальной биобезопасности, на конференции в Испании официально заявил: "Коронавирус был создан искусственно, и с использованием американских достижений в области биотехнологий". Создаётся впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых вариантов вируса в том или ином регионе.

Правда, года полтора назад США неожиданно выступили с заявлением о том, что COVID-19 "совершенно точно" был выпущен из китайской лаборатории в Ухане и поэтому именно там случилась первая вспышка болезни, которая затем поразила в мире огромное количество людей.Понятно, что американцы постарались создать мощную дымовую завесу, чтобы отвести от себя удар. А китайцев обвинили по принципу: ударь первым, не дожидаясь, пока докопаются до истинной причины произошедшего.

Кроме того, автоматически возникает вопрос : почему все эти лаборатории – более 30 по периметру России и почти тысяча в других странах – не расположены на территории США? А ответ на этот вопрос очень простой.Американские специалисты, ЦРУ и все, кто разрабатывает осуществление программы "золотого миллиарда", делают всё, чтобы окружить те страны, которые представляют ту или иную угрозу для США, такими лабораториями, из которых могут быть выпущены самые опасные и самые контагиозные вирусы на свете.

Вместе с тем разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.С территории Украины в США и страны Европы было вывезено более 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки.К счастью, создания этнического оружия пока остаётся под вопросом.

Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.Кроме того, особый интерес вызвала информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса мигрирующими между Украиной и Россией птицами таких патогенов,как сибирская язва и африканская чума свиней !

Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учётом новой информации, полученной на освобождённых территориях.

Продолжается работа по изучению биологических проб от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. Как мы ранее отмечали, в их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков, а также иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских проектов Ю-Пи-4 и Ю-Пи-8.

Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина.

Синтетический препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.Напомним, что в фашистской Германии во время Второй Мировой войны, особенно в период с 1943 по 1945 годы, выдавались военнослужащим таблетки первитина, производного амфетамина, с целью снижения психоэмоциональной нагрузки, в первую очередь, в войска СС.

Данный препарат массово применялся также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является в первую очередь чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса.

Несколько недель назад в ходе специальной военной операции был освобождён населенный пункт Рубежное Луганской Народной Республики. В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах так называемой "Биг Фармы". На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами.

Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с лёгкостью скрыть. На Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий граждан – это пациенты психиатрических больниц".

Что вообще происходит на свете?А происходит то, что США разрабатывают опаснейшие патогены для реализации плана золотого миллиарда, в соответствии с которым они для начала попытаются сократить население планеты минимум вдвое, чтобы осуществить этот план.Причем для этого они особо не щадят и собственное население , которое планомерно вымирает от синтезируемых американцами опасных вирусов !

Сегодня речь идёт о подготовке самого масштабного в истории истребления человечества путём неядерного конфликта, который позволит кровавой империи зла истребление людей , не превращая страны в радиоактивный пепел!Поскольку США давно поняли, что ядерное противостояние с Россией и с другими ядерными странами невозможно, то любая пробирка, вылитая в канализацию любого большого города, приведёт к смерти всего города, а также близлежащих регионов, пока не будут предприняты меры дезактивации, а для этого нужно сначала определить, что именно вылили в канализацию или водопровод. А то, что биологическое оружие становится опаснее ядерного, сейчас становится многим очевидно!

С коронавирусом мы уже свыклись, он нам как родной, но сейчас люди начинают умирать от обезьяньей оспы. Каким будет следующее заболевание, трудно себе представить. Зато откуда оно появится, мы прекрасно понимаем. Появится оно из любой секретной лаборатории США, которые расположены либо в непосредственно близости от нас, либо в непосредственной близости от любого другого региона, откуда США решат начать уничтожать человечество: подтверждением является то, что на своей территории они строят не биолаборатории, а мощнейшие системы дезактивации, проводят исследования в области противодействия вирусам, то есть они готовятся быть вакцинированными от любой гадости, которую изобретают для остальных.

В этом заключается, как мне представляется, основная цель этой страны. Оставить себя единственными доминантами на планете, единственными альфа-самцами, которые будут управлять миром — это их генеральная линия, которую они с момента образования государства США придерживались и будут придерживаться. Нам остаётся противодействовать этому совершенно адекватными мерами, отслеживая всё, что они делают. Это вопрос огромных финансовых вложений и колоссального объёма работы разведки — как военной, так и гражданской.

Системное противостояние вышло на тот уровень, когда противоборствующие стороны перешагнули уже ядерную угрозу как не самую опасную. Самая серьёзная угроза для человечества сейчас, по видимому, уже стратегически заключается в приведении в действие плана Б по вивисекции головы человечества, уничтожения значительной части населения планеты, чтобы сохранить доминирование одной страны и водрузить над миром звёздно-полосатый флаг.Вот оно — истинное лицо кровавой американской империи зла!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Власти города Майами объявили программу по выкупу оружия у жителей города. Это оружие направят на Украину, сообщили власти города в Twitter 26 августа. Как следует из сообщения, за сдачу пистолета жители города могут получить ваучер на $50, за ружье или дробовик — $100, за оружие с калибром 223, 5,56, 45 мм и 7,62-мм — $150. Оружие можно сдать в городской департамент полиции Майами.

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