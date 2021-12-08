10 самых крупных космических катастроф

История покорения космоса имеет и трагическую сторону.

В ходе космических полетов, подготовки к ним или при неудачных ракетных запусках погибло, по меньшей мере, около 330 человек.

Мы выбрали 10 крупнейших космических катастроф; часть из них изменила космонавтику навсегда.

Аполлон-1

Количество погибших: 3 человека

Год: 1967

Страна: США

Суть: экипаж сгорел заживо во время имитационной тренировки в командном модуле корабля

Официальная причина: искра, ток короткого замыкания / вероятно, плохо изолированная проводка

В самый разгар лунной гонки между сверхдержавами главнейшим приоритетом стала скорость. Американцы знали, что СССР тоже строит лунный челнок, и очень спешили с реализацией своей программы "Аполлон". К несчастью, от этого пострадало далеко не только качество технологии.

В 1966 году были успешно проведены запуски беспилотных "Аполлонов-1", на конец февраля 1967 года были запланированы уже первые запуски пилотируемой версии аппарата. Для начала тренировок экипажа на Мыс Канаверал была доставлена первая версия командного модуля корабля. Проблемы начались с самого начала – модуль был серьезно недоработан, и необходимые изменения инженеры делали уже на месте. На 27 января была назначена имитационная тренировка экипажа в командном модуле; предполагалось проверить работоспособность приборов перед условным запуском.

Вирджил Гриссом, Эд Уайт и Роджер Чаффи вошли в модуль приблизительно в час дня. В кабину вместо воздуха был закачан чистый кислород, вскоре началась тренировка. Проходила она при постоянных неполадках – то связь отключалась, то Гриссом замечал странный запах в кабине, и тренировку приходилось останавливать. Во время очередной проверки датчики зафиксировали скачок напряжения (вероятно, при коротком замыкании). Через 10 секунд, в 18:31 по местному времени, Уайт прокричал в динамики " У нас пожар в кабине!". Некоторые очевидцы утверждают, что камеры запечатлели, как Уайт пробрался к люку в отчаянной попытке его открыть. Через несколько секунд работники космодрома услышали из динамиков крик Чаффи "Я горю!", связь прервалась, а модуль не выдержал внутреннего давления и лопнул. Подоспевшие к нему люди уже не смогли ничем помочь – весь экипаж был мертв.

После трагедии был предпринят целый ряд мер: замена всех материалов в модуле на негорючие, покрытие проводов тефлоном, замена люка на модель, открывающуюся наружу, а также изменение состава искусственной атмосферы перед запуском – с чистого кислорода перешли на его долю в 60%, остальные 40% занял азот.

Союз-1

Количество погибших: 1 человек

Год: 1967

Страна: СССР

Суть: космический корабль не смог затормозить падение после входа в атмосферу и разбился от удара об землю

Официальная причина: не раскрылся основной тормозной парашют / недоработка технологии или ошибка на производстве

23 апреля предполагалось первое в истории испытание пилотируемого корабля серии "Союз". СССР в последние годы сильно отставал от США, в то время как по другую сторону Атлантики каждые несколько месяцев ставили новые космические рекорды. Несмотря на фатальную недоработку конструкции аппарата, руководство космической отрасли решило все-таки провести испытания в обозначенный день.

"Союз-1" с пилотом Виктором Комаровым вышел на орбиту. Предполагалась стыковка в космосе с другим кораблем – "Союзом-2", который должен был быть запущен со своим экипажем из трёх человек позже. Однако у "Союза-1" не раскрылась одна из солнечных батарей, и экипаж второго корабля не полетел. Комарову было приказано вернуться на Землю, что он и сделал практически вручную из-за недостаточной проработки ориентационных возможностей корабля.

Благодаря профессионализму пилота, вхождение в атмосферу прошло нормально, однако на последней стадии приземления основной тормозной парашют не раскрылся. Запасной же раскрылся, но запутался, и корабль вскоре врезался в поверхность планеты со скоростью 180 км/ч. Комаров погиб.

После инцидента дальнейшее выполнение программы пилотируемых запусков кораблей "Союз" отложили на 18 месяцев, система торможения была отработана на 6 беспилотных запусках, произведено множество доработок конструкции.

Союз-11

Количество погибших: 3 человека

Год: 1971

Страна: СССР

Суть: экипаж корабля погиб при входе в атмосферу из-за декомпрессии

Официальная причина: преждевременное открытие вентиляционного клапана, разгерметизация кабины аппарата / вероятно, недоработка технологии клапанов

Миссия экипажа "Союза-11" заключалась в стыковке с орбитальной станцией "Салют-1" и различных работах на ее борту. Несмотря на некоторые трудности, экипаж смог проработать на станции 11 дней. Потом было зафиксировано серьезное возгорание, и космонавтам приказали вернуться на Землю.

Вхождение в атмосферу, торможение, приземление – внешне все прошло в штатном режиме, однако на вопросы ЦУПа космонавты не отвечали. Когда люк аппарата открыли, все члены экипажа были мертвы. Вскоре выяснилось, что они пострадали от декомпрессионной болезни – произошла разгерметизация корабля на большой высоте, отчего давление резко понизилось до недопустимого уровня. Скафандров в космическом корабле не было – такова была его конструкция. Из-за невыносимой боли космонавты не смогли вовремя устранить неполадку, по некоторым версиям, это было невозможно.

После этой трагедии пилотов "Союза" стали в обязательном порядке снабжать скафандрами, из-за чего пришлось запускать экипажи по два человека вместо трех (скафандры занимали много места, а кабины "Союзов" были очень тесны). Со временем конструкцию усовершенствовали, и на "Союзах" вновь стали летать тройками.

Шаттл Челленджер

Количество погибших: 7 человек

Год: 1986

Страна: США

Суть: космический корабль с полным экипажем на борту взорвался в воздухе после старта

Официальная причина: разгерметизация элементов твердотопливного ускорителя / низкокачественная технология

В середине 80-х программа "Space Shuttle" переживала небывалый взлет. Успешные миссии шли одна за другой, а запуски аппаратов осуществлялись настолько часто, что перерывы между ними порой не составляли более 20 дней. Миссия шаттла "Челленджер STS-51-L" была несколько необычной: на космическом корабле помимо астронавтов находилась школьная учительница Криста МакОлифф, которая по задумке проекта "Учитель в космосе" должна была провести пару уроков прямо из космоса. Поэтому за трансляцией запуска шаттла по телевидению наблюдало огромное количество людей – до 17% населения страны.

Утром 28 января Шаттл взмыл в небо с Флоридского Мыса Канаверал под восхищенные аплодисменты публики, но уже через 73 секунды взорвался, а отваливающиеся от корабля обломки устремились на землю. Астронавты пережили взрыв, но погибли при приземлении от удара кабины об воду на скорости 330 км/ч.

После взрыва операторы продолжали снимать происходящее через многочисленные камеры, и в кадр попали лица людей, следивших в этот момент за запуском с наблюдательной площадки космодрома. Среди них были родственники всех семи членов экипажа. Так был снят один из самых драматичных репортажей в истории телевидения.

Шаттл Колумбия

Количество погибших: 7 человек

Год: 2003

Страна: США

Суть: космический корабль сгорел при входе в атмосферу с полным экипажем на борту

Официальная причина: повреждение теплоизоляционного слоя на крыле аппарата / игнорирование техническим персоналом лёгких неполадок

Утром 1 февраля экипаж шаттла "Колумбия STS-107" возвращался на Землю после успешной космической миссии. Поначалу вхождение в атмосферу шло в штатном режиме, однако вскоре датчик температуры на левой плоскости крыла аппарата передал в Центр управления полетами аномальные значения. Затем четыре датчика гидравлической системы корабля в том же крыле зашкалили за минимум, а через 5 минут связь с кораблем была потеряна. Пока работники ЦУПа спорили, что же случилось с датчиками, один из телеканалов уже демонстрировал в прямом эфире объятый пламенем силуэт Шаттла, разваливающегося на части. Весь экипаж погиб.

Эта трагедия настолько сильно ударила по престижу американской космонавтики, что на полеты Шаттлов был тут же наложен временный запрет, а тогдашний президент США Джордж Буш через некоторое время объявил, что программа "Space Shuttle" технологически устарела и будет закрыта, а ресурсы NASA следует направить на создание нового пилотируемого корабля. Именно во время моратория на полеты Шаттлов в 2003 году американцы впервые были вынуждены обратиться к России с просьбой о доставке астронавтов на МКС с помощью российских "Союзов". Так совпало, что в тот же самый год, через 9 месяцев, впервые в истории в космос вышли китайцы, успешно осуществившие пилотируемый запуск своего аппарата "Шэньчжоу-5". На фоне трагедии с Колумбией это было очень болезненно воспринято американским руководством.

Это все катастрофы в истории, связанные с полетами космонавтов, либо с подготовкой к ним (в случае с "Аполлоном-1"). Однако есть еще один тип трагедий, которые, с некоторыми оговорками, тоже можно отнести к космическим катастрофам. Он унес в десятки раз большее количество жизней. Речь идет об аварийных запусках ракет.

Катастрофа на Байконуре

Количество погибших: 78-126

Год: 1960

Страна: СССР

Суть: возгорание топливных баков ракеты перед запуском, сильнейший пожар

Официальная причина: преждевременное включение одного из двигателей ракеты / нарушение мер безопасности

Всего за полгода до легендарного полета Гагарина на космодроме Байконур произошла трагедия столь ужасная, что все данные были надежно засекречены, несмотря на огромное количество жертв, и мир смог узнать о ней лишь незадолго до распада СССР, в 1989 году.

В связи с обострением международных отношений из-за "Берлинского кризиса", Хрущев в 1959 году приказал ускорить разработку межконтинентальных баллистических ракет. На 24 октября 1960 года было назначено испытание на космодроме Плесецк ракеты Р-16. Ракета, по заверениям многих, требовала значительных доработок, шли споры о том, стоит ли откладывать испытания. Большинство высказалось за продолжение работ, а глава РВСН маршал Неделин, руководивший запуском, по заверениям очевидцев, ответил на возражения фразой – "Что я буду говорить Никите?… Ракету доработать на старте, страна ждёт нас".

Неделин с некоторыми другими участниками проекта расположился всего в 17 метрах от ракеты, давая пример того, что бояться запуска не стоит. Была объявлена 30-минутная готовность, но вскоре произошел внештатный запуск двигателя второй ступени, пламя которого смогло прорвать и без того неготовые к запуску пиромембраны топливных баков. Начался лавинообразный пожар, волны огня расходились во все стороны, очевидцы отмечают, что видели горящих людей, бежавших с криками от ракеты. Аварийно-спасательные работы удалось начать лишь через два часа, когда пламя поутихло.

Пожар в ракетной шахте Серси, Арканзас

Количество погибших: 53

Год: 1965

Страна: США

Суть: пожар в закрытой ракетной шахте

Официальная причина: утечка кислорода из-за повреждения гидравлического шланга

8 августа в одной из пусковых ракетных шахт около поселения Серси велись работы по программе модернизации Project YARD FENCE. При модернизации 7-этажной шахты было решено оставить межконтинентальную баллистическую ракету LGM-25C Titan-2 внутри, но в целях безопасности с нее сняли боеголовку.

Один из рабочих случайно повредил резаком гидравлический шланг, из него начала вытекать горючая жидкость. Пары распространились по шахте, те, кто это почувствовал, устремились к верхним этажам, где находился выход. Впоследствии произошло стихийное возгорание, и сильный пожар унес жизни 53 рабочих. Лишь двоим удалось покинуть шахту и спастись.

Ракета так и не взорвалась, шахта была восстановлена только 13 месяцев спустя.

Катастрофа на космодроме Плесецк

Количество погибших: 48

Год: 1980

Страна: СССР

Суть: взрыв топливных баков ракеты перед запуском

Официальная причина: присутствие каталитически активных материалов в фильтрах топливных баков / халатность конструкторского бюро

18 марта на космодроме готовилась к запуску ракета "Восток" со спутником-шпионом "Икар" на борту. Шла заправка различным топливом – керосином, жидким кислородом, азотом. На последнем этапе заправка осуществлялась перекисью водорода.

Именно на этом этапе произошло возгорание, в результате которого 300 тонн топлива детонировали. Начался сильный пожар, который убил на месте 44 человека. Еще четверо скончались от получения ожогов, количество выживших раненых – 39.

Комиссия обвинила во всем халатность боевого расчета, осуществлявшего запуск. Лишь через 16 лет было проведено независимое расследование, в результате которого причиной было названо применение опасных материалов в конструкции топливных фильтров для перекиси водорода.

Катастрофа на космодроме Сичан

Количество погибших: 6-100

Год: 1996

Страна: Китай

Суть: падение ракеты после запуска на населенную деревню

Официальная причина: повреждение золото-алюминиевой проводки в одном из двигателей

Во второй половине 1990-х годов Китай приступил к активному развертыванию собственной космической программы. Именно в 1996 было заключено соглашение между Россией и Китаем по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики, которое, по мнению экспертов, обеспечило КНР необходимой технологической базой для рывка в развитии своей космической отрасли.

Сотрудничество велось и с США – в 1996 году китайская ракета семейства "Великий поход" должна была вывести на орбиту американский спутник связи Intelsat 708. Запуск был назначен на 15 февраля по местному времени. Местом старта был выбран космодром Сичан на юго-западе Китая.

Ракета стартовала в положенное время, однако вскоре начала крениться и уже через 22 секунды упала на деревню недалеко от космодрома и взорвалась.

Комиссии по расследованию инцидента были созданы как в США, так и в Китае. И если обе экспертные группы согласились друг с другом в технической причине аварии, то в оценке погибших их результаты сильно разнятся. Китайское руководство заявило о 6 смертях, американские эксперты – о сотне.

Катастрофа на космодроме Алкантара

Количество погибших: 21

Год: 2003

Страна: Бразилия

Суть: взрыв ракеты в результате незапланированного запуска одного из двигателей

Официальная причина: "опасное сосредоточение летучих газов, повреждение датчиков и электромагнитные помехи" (отчет госкомиссии)

На 25 августа был назначен запуск ракеты VLS-3. Место проведения – космодром Алкантара на севере страны, очень удобный для запусков космических аппаратов из-за своей близости к экватору. При удачном запуске ракета с двумя спутниками на борту должна была превратить Бразилию в первую космическую державу Латинской Америки. Это была уже третья попытка страны получить этот статус, после двух предыдущих неудачных запусков.

22 августа проводились уже заключительные тесты, вблизи от ракеты работало около 100 человек. Внезапно включился один из четырех двигателей первой ступени ракеты, начался пожар, а впоследствии произошел взрыв топливных баков. Ракета и 10-этажная конструкция стартовой площадки были полностью уничтожены взрывом.

После инцидента бразильская космическая программа была на время парализована – многие ученые и инженеры, работавшие над ракетой, погибли в результате взрыва, к тому же началось полномасштабное расследование. Точная техническая причина аварии, однако, установлена так и не была.

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