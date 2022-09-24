Проклятие рода Ганди: Загадка гибели представителей правящей династии Индии

149 дет назад, родился индийский государственный и общественный деятель, «отец нации» Махатма Ганди. Его политика нашла многочисленных последователей, среди которых был его соратник Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Ее муж был однофамильцем Махатмы Ганди, но эта фамилия по роковому стечению обстоятельств не принесла счастья никому из ее носителей. Несколько членов этой семьи погибли насильственной смертью, в чем многие индийцы видели кармическое наказание за трижды совершенную ошибку…

*Отец нации* Махатма Ганди



Даже в начале ХХI в. Индия остается одной из немногочисленных стран мира, в которых все еще сильны многовековые традиции и табу, нарушение которых влечет за собой всенародный гнев. Представители правящей семьи Ганди трижды нарушили кастовый закон, и когда один за одним они погибли насильственной смертью, в Индии это назвали кармическим наказанием, а на Западе – проклятием рода. Впрочем, скептики видели в этом только последствия политической борьбы – так или иначе, многие правители подвергали свою жизнь опасности в стремлении утвердить свою власть, и нередко им приходилось поплатиться за это собственной жизнью. Но почему же миф о проклятии рода Ганди жив до сих пор?

*Отец нации* Махатма Ганди



Один из руководителей и идейных вдохновителей движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди в свое время стал крупнейшим политическим деятелем, пользовавшимся огромным влиянием и уважением в народе. Он вырос в семье, в которой строго соблюдали все национальные традиции и религиозные догмы, поэтому, когда его сын собрался жениться на представительнице другой касты, не одобрил его выбор, хотя все-таки дал свое разрешение на брак. Идеи Махатмы Ганди о ненасильственных методах сопротивления (бойкот, демонстрации и т.д.) нашли многочисленных последователей, в числе которых был и Джавахарлал Неру – один из лидеров национально-освободительного движения. При поддержке Ганди он стал председателем Индийского национального конгресса, а с 1947 г. – премьер-министром Индии.

Джавахарлал Неру



Идеи Ганди нашли поддержку не у всех слоев населения – ортодоксальные индуисты считали его изменником и устроили заговор, в результате чего в 1948 г. он был убит экстремистами. Доктрину Махатмы Ганди продолжил воплощать Джавахарлал Неру. Он предпринял попытку примирить индуистов с мусульманами и сикхами и членов враждующих политических партий. В народе он также пользовался популярностью, но когда после смерти жены Неру позволил себе роман с англичанкой, это вызвало всеобщее возмущение. Хотя он получил европейское образование и отличался прогрессивными взглядами, всю жизнь свято чтил законы и традиции своей страны, поэтому узаконить эти отношения так и не решился.

Индира Ганди в детстве

Индира Ганди в молодости



А вот его дочь Индира была куда смелее. Ее избранником стал Фероз Ганди – однофамилец Махатмы Ганди, который был не индусом, а парсом, и принадлежал к другой касте. И хотя с финансовой точки зрения этот брак был благополучным, в обществе союз представительницы высшей касты с выходцем из низшего сословия считался недопустимым. Ее отец не одобрял этот брак и предупреждал ее о возможных последствиях, но в 1942 г. она все-таки вышла замуж за Фероза Ганди. Этот поступок дочери премьер-министра вызвал негодование и простых людей, и священнослужителей, и когда ее муж скончался от инфаркта, а спустя еще 4 года умер от сердечного приступа ее отец, многие назвали это кармическим наказанием за нарушение вековых традиций.

Индира Ганди с отцом

Индира Ганди с мужем



А вскоре злой рок настиг и ее сыновей. Старший сын Раджив Ганди тоже нарушил табу, женившись на иностранке – итальянке Соне Майно, с которой встретился во время учебы в Кембридже. Его мать Индира, на тот момент уже занявшая пост премьер-министра Индии, не возражала против его выбора. Она поддержала и младшего сына Санджая, когда он женился на представительнице низшего сословия. Свои надежды на продолжение правящей династии она возлагала именно на него. Однако ее мечты не осуществились – в 1980 г. Санждай погиб в авиакатастрофе. Это стало новым поводом вспомнить о родовом проклятии.

*Индийская железная леди* Индира Ганди

Индира Ганди с сыновьями



А в 1984 г. насильственной смертью погибла и сама Индира Ганди – ее расстреляли собственные телохранители. После ее смерти правительство возглавил Раджив. Но ему было суждено пережить мать всего на 7 лет. В 1991 г. он был убит террористкой-смертницей, которая взорвала заряд, спрятанный под одеждой, когда Ганди подошел к толпе людей во время митинга.

Индира Ганди с сыновьями

*Индийская железная леди* Индира Ганди

Факт гибели нескольких представителей правящей семьи заставил говорить во всем мире о проклятии рода Ганди: троекратное нарушение закона предков в одной семье не могло остаться безнаказанным. Однако скептики, среди которых в первую очередь были политологи и религиоведы, причины видели совсем в других обстоятельствах.

Премьер-министр Индии Индира Ганди

*Индийская железная леди* Индира Ганди



Гнев в народе вызвала демографическая политика Индиры Ганди: для сдерживания роста населения она ввела принудительную стерилизацию мужчин, имевщих двух и больше детей, и принудительные аборты для женщин, забеременевших четвертым ребенком. А для индийцев рождение детей было божьим благословением. Из-за войны в Пакистане обострились внутринациональные конфликты и снизились показатели экономического роста. Помимо этого, Индира Ганди подавила восстание, вторгшись в Золотой храм в Амритсаре, который считался главной духовной святыней сикхов. И они посчитали своим долгом отомстить ей за это – Индиру Ганди убила личная охрана, состоявшая из воинов-сикхов. Виновные в ее смерти признали свою вину, но потребовали называть это не убийством, а священным возмездием.

Премьер-министр Индии Индира Ганди

Премьер-министр Индии Индира Ганди

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А вы знали об этом?

Почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

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