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Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

Фигура Иосифа Виссарионовича Сталина довольно противоречива в историческом значении для народа. Особенно более возрастное поколение восхищается тем, что он выиграл Великую Отечественную войну и дважды поднял страну с колен в экономическом плане.

Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

В противовес их высказываниям хочу сказать, что войну выиграл наш народ, причем жертвуя огромной ценой, и страну поднимал тот же народ, который либо по идейным соображениям ехал осваивать новые территории, либо в качестве заключенных. А все мы знаем, что репрессировать в годы правления Сталина могли даже за нелестное слово в адрес власти.

Сегодня мы поговорим об еще одной темной стороне деятельности Иосифа Сталина.

В виду того, что пришедшие к власти большевики не ценили ни историю "царской" России, ни ее наследие, в том числе и духовное, а посему было принято решение продавать экспонаты искусства за границу, дабы эти средства пустить на нужды голодающих (в начале 20-х годов прошлого столетия в Союзе разразился страшный голод).

Постановление Совнаркома "О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли" подписал 7 февраля 1921 года еще Ленин, а вот распродажу начал вскоре пришедший к власти Сталин.

Было решено проводить заграничные аукционы.

Первый был проведен в Берлине в 1938 году, затем были еще в Швеции, Австрии и Швейцарии. Современники утверждали, что представители ЦК ВКП (б) просто приходили в лучшие музеи страны и забирали то, что им нравится, дабы потом подороже продать их на аукционе.

Например, из Эрмитажа было вывезено 48 шедевров мирового искусства, в том числе работ Рембрандта, Рубенса, Леонардо Да Винчи и Рафаэля.

Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

То же самое коснулось и древнерусских икон, которые вывозились за границу сотнями.

Государство воинствующих безбожников использовало предметы ненавистной религии, чтобы получить средства для построения атеистического коммунистического общества.Осокина Е.А.

К сожалению многие документы, свидетельствующие о передаче шедевров искусства были утрачены, поэтому нельзя сейчас даже близко оценить, какой ущерб был нанесен культурному и духовному наследию при Сталине.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :                                                                                       

Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

 

Разве можно простить «царю Сосо Великому », так называли Сталина в Грузии, как и большевикам в целом, распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи. По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги .                                                                                         

Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес».Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов. Антиквар сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы.                                                                                                         

Распродажу же шедевров Эрмитажа не иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Безусловно , Сталин не смог бы за столь короткий период осуществить на костях советских людей индустриализацию страны, если бы не накопленные русскими царями богатства Российской империи и что самое главное богатейшие природные ресурсы Матушки-России?                                                                               

Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !                                                                                                             

Разве можно простить Cталину грандиозную аферу века, когда он для зарубежных банковских оплат организовал в Ленинграде тайную чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя? Подобную аферу он совершил потому, что в 1923 г. из-за неконвертируемости советских дензнаков большевики были вынуждены начеканить советские золотые червонцы, однако из-за нецивилизованной и агрессивной внутренней и внешней политики «красных», их также упорно не желали принимать на Западе!                                                                                                                     

Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

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