Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

Фигура Иосифа Виссарионовича Сталина довольно противоречива в историческом значении для народа. Особенно более возрастное поколение восхищается тем, что он выиграл Великую Отечественную войну и дважды поднял страну с колен в экономическом плане.

В противовес их высказываниям хочу сказать, что войну выиграл наш народ, причем жертвуя огромной ценой, и страну поднимал тот же народ, который либо по идейным соображениям ехал осваивать новые территории, либо в качестве заключенных. А все мы знаем, что репрессировать в годы правления Сталина могли даже за нелестное слово в адрес власти.

Сегодня мы поговорим об еще одной темной стороне деятельности Иосифа Сталина.

В виду того, что пришедшие к власти большевики не ценили ни историю "царской" России, ни ее наследие, в том числе и духовное, а посему было принято решение продавать экспонаты искусства за границу, дабы эти средства пустить на нужды голодающих (в начале 20-х годов прошлого столетия в Союзе разразился страшный голод).

Постановление Совнаркома "О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли" подписал 7 февраля 1921 года еще Ленин, а вот распродажу начал вскоре пришедший к власти Сталин. Было решено проводить заграничные аукционы. Первый был проведен в Берлине в 1938 году, затем были еще в Швеции, Австрии и Швейцарии. Современники утверждали, что представители ЦК ВКП (б) просто приходили в лучшие музеи страны и забирали то, что им нравится, дабы потом подороже продать их на аукционе. Первый был проведен в Берлине в 1938 году, затем были еще в Швеции, Австрии и Швейцарии. Современники утверждали, что представители ЦК ВКП (б) просто приходили в лучшие музеи страны и забирали то, что им нравится, дабы потом подороже продать их на аукционе. Например, из Эрмитажа было вывезено 48 шедевров мирового искусства, в том числе работ Рембрандта, Рубенса, Леонардо Да Винчи и Рафаэля. То же самое коснулось и древнерусских икон, которые вывозились за границу сотнями. Государство воинствующих безбожников использовало предметы ненавистной религии, чтобы получить средства для построения атеистического коммунистического общества. Осокина Е.А. К сожалению многие документы, свидетельствующие о передаче шедевров искусства были утрачены, поэтому нельзя сейчас даже близко оценить, какой ущерб был нанесен культурному и духовному наследию при Сталине.