Голядь: кем на самом деле были первые «москвичи»

Территория сегодняшней Московской области до прихода славян была заселена совсем другим народом. К сожалению, от них не осталось следов поселений, преданий, конкретных упоминаний в исторических источниках. Только название – голядь. Этническая принадлежность, история появления и судьба этого народа являются одной из любопытнейших загадок русской земли.

Литовцы, греки, германцы

Летописные своды, датированные XI—XII веками, утверждают, что загадочное балтоязычное племя проживало на землях современных Московской, Калужской и Смоленской областей, окруженное вятичами и кривичами. Историк С.М. Соловьев отнес голядь к племенам галиндов, причислив их к литовским народам.

Но что вынудило литовское племя переселиться так далеко на восток? По одной из версий, население литовской Галиндии, богатого края с обилием лесов и рек, вследствие затяжного мира начало стремительно расти и часть поселенцев была вынуждена мигрировать.

Появление загадочного этноса также связывают с переселением народов в VI веке. Некоторые историки приписывают голядам родство с германцами. На это указывает корень «гол», который и ныне широко распространен у германоязычных народов: Голландия, Гольц, Гольбейн, Гольбах.

Существует и вовсе сомнительная версия — голяды являются жителями Византии.

В пользу теории говорит находка христианской иконы Николая на территории языческих земель. Неужели голяды вывезли ее из Византии?

Старорусское слово «голдовник» относилось к людям, живущим на чужой земле. Быть может, именно такими увидели членов племени славяне – голодными, обессиленными, живущими на чужбине?

Что известно о таинственном этносе?

«Победи Изяслав голядь». Эта запись, датированная 1058 годом, является первым летописным упоминанием о загадочном племени. Предполагается, что встреча Изяслава Ярославича с голядью произошла во время его похода на литовцев. Славяне долго враждовали с литовцами и ятвягами, и когда князь Ярослав разбил ятвягов, его сын Изяслав продолжил начатое отцом дело и вознамерился сломить литовцев. Сражаясь за ятвягов, племя потерпело поражение и двинулось на север к литовским племенам, где и встретилось с Изяславом.

Второй раз голядь появляется в 1147 году на страницах Ипатьевской летописи. Святослав Ольгович, отправившись с дружиной из Чернигова в Смоленскую волость, повстречался с народом в районе реки Поротвы (сегодня Протва): «И взя люди Голядь».

Летопись позволяет определить географические рамки проживания этноса: берега реки Протва, граница Московской и Калужской области. В 1248 году снова просматривается след голяди. Тогда на берегах реки Поротвы литовцами был убит Владимирский князь. Очевидно, летописец называл литовцами потомков голяди.

Что случилось с голядами?

Наиболее правдоподобная версия – племя славянизировалось. Отрезанное славянами от литовских северных племен, окруженное финскими племенами с востока, кривичами с севера, вятичами с юга, народ долго сражался за независимость. Набеги литовцев на Московское княжество и появление новых славянских городов только ухудшали положение. Подтверждением является деревня в столичном регионе под названием Голяди, городок Голицино, село Глядково (или Голядково?).

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