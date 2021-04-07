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3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

В любой мировой религии существует арх-демоническое существо, которое противопоставляется божественному началу.

Люди тысячелетиями верили в существование дьявола и описывали встречи c ним и прочие свидетельства того, что он реален.

Перед вами история трех доказательств, которые принято связывать с самыми темными силами ада. Возможно, они и не могут претендовать на роль истины в последней инстанции, но окружающие их легенды весьма любопытны.

Замок Гоуска

Говорят, что чешский замок Гоуска был построен только с одной целью: загородить собой портал, ведущий в ад.

Построенный в конце 13 века готический замок не имел ни оборонительных заграждений, ни доступа к воде, ни кухни, ни жильцов. Вместо этого замок был хорошо укреплен изнутри, а его часовня была возведена над огромной бездонной ямой, которая считается прямой дорогой в ад. Главным назначением замка считается удерживание дьявольских сил внутри, чтобы они не смогли добраться до поверхности земли.

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

Легенды рассказывают о демонических полуживотных-полулюдях, которые выбирались наружу из глубин. Другие свидетельства описывали темных крылатых существ, которые постоянно терроризировали местных жителей.

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

Говорят, при строительстве замка широко использовался труд местных заключенных, приговоренных к смертной казни.

Им даже предлагали сделку: любой смельчак, спустившийся по веревке на дно ямы получит помилование. Однако, первый же заключенный, опущенный в яму, дико закричал уже через несколько секунд. Держащие веревку тут же вытащили мужчину обратно. Говорят, он стал абсолютно седым, а его кожу покрыли глубокие морщины, будто он резко постарел за эти мгновения. Через пару дней он умер от неизвестных причин.

В 1930-е годы нацисты занимали помещение замка, чтобы проводить здесь свои оккультные ритуалы и эксперименты с темным порталом. Годы спустя, во время ремонта, были обнаружены скелетов нацистских офицеров.

Сегодня потусторонние жители замка привлекают множество исследователей паранормальных явлений. Говорят, здесь часто можно увидеть таинственных зверей, безголового черного коня и призрак несчастной женщины. а под подвалом хранятся останки демонов, которые все-таки сумели вырваться из ада.

Дьявольское письмо

Говорят, что на Земле существует единственный образец почерка Дьявола.

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

В 1523 году в одной из итальянских книг была описана любопытная история. Якобы, Людовик Сполетано вызвал сатану и попросил его написать ответы на ряд своих вопросов. Для этих целей он даже предложил Дьяволу своё тело.

Однако, король ада вежливо отказался, после чего достал из воздуха перо и нацарапал на бумаге какие-то символы.

Но, к сожалению, никто так и не смог разобрать дьявольские каракули, поэтому, после того как записка была безрезультатно изучена несколькими учеными, о ней долгое время никто не вспоминал.

На сегодняшний день никто так и не смог ни расшифровать записку, ни доказать, что это — подделка. Правда, ученые выявили несколько слов на амхарском языке, который используется в одной из провинций Эфиопии и считается языком, на котором разговаривали в Эдеме.

Библия Дьявола

Codex Gigas действительно необычно книга. Созданная из более чем 160 шкурок животных, книга весит 75 кг, а ее высота и ширина составляет 92 и 50 см. При этом считается, что Codex Gigas, известная также под названием “Библия Дьявола” была написана всего за одну ночь!

Герман Затворник был чешским монахом 12 века. По легенде, за свои грехи он должен был сидеть в келье до тех пор, пока не перепишет множество священных текстов. По примерным подсчетам, работы с лихвой хватило бы до конца его дней.

Чтобы освободиться от своего наказания, монах заключил сделку с Дьяволом, после чего книга была написана всего за одну ночь.

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

Первая половина тома включает в себя Библию Вульгата на латыни, остальная же часть — это странная смесь древних медицинских трактатов, магических формул, энциклопедических сведений и хроник.

Codex Gigas также содержит портрет Люцифера, который, якобы, сделан самим падшим ангелом.

3 необычных свидетельства в пользу существования дьявола

При помощи экспериментов ученые установили, что воспроизведение только текста, без иллюстраций и украшений, заняло бы 5 лет непрерывного письма. Большинство ученых предполагает, что, работая в обычном темпе, монах должен был бы провести за написанием книги около 30 лет. В то же время, по мнению экспертов, стабильность почерка говорит о том, что Codex Gigas был написан за очень короткий промежуток времени.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5bfc56f8414f1b00a938dba6/

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