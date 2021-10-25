Молитва за родителей: как правильно молиться?

Все христиане свято верят в то, что в молитвах нужно просить Бога о том, чтобы их родные и близкие обрели счастье и веру. Но, особое место занимают молитвы за родителей, ведь они направлены на то, чтобы защитить тех, кто подарил жизнь. В подтверждение тому в Библии есть прекрасные слова: «Почитай отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которые Господь твой подарил тебе».

К сожалению, немногие люди знают, как правильно читается молитва за родителей. И это нужно исправить, ведь так можно позаботиться о своих родственниках. Только так можно отплатить им за тот бесценный дар жизни, что они подарили вам.

Как правильно молиться?

Как это ни странно, но многие верующие люди считают, что сила молитвы зависит от того, насколько точно будут произнесены слова. Да, знание текста важно, но оно не является основой святого действия. Куда важнее те чувства, что обитают в сердце человек во время обряда.

Поэтому, приступая к чтению молитвы, нужно очистить свой разум от посторонних мыслей так, чтобы ничто не отвлекало. В этот момент только молитва о здравии родителей должна беспокоить разум, все остальное оставьте на потом.

К кому обращаться в своей мольбе?

Довольно часто можно услышать вопрос: «А кто является защитником родителей?

Какому святому посвящать свою мольбу?» Что же, постараемся ответить на этот вопрос.

Чаще всего верующие обращаются к Иисусу Христу, ведь он как сын божий имеет наибольшую власть на земле. К тому же в своих учениях он проповедовал мысли о заботе о родителях, и сам неоднократно показывал свою любовь к Отцу Небесному.

Также молитва о здравии родителей может быть направлена к Деве Марии или Божьей Матери. Она издавна была покровительницей страждущих людей и всегда отвечала на просьбы молящихся. Поэтому очень много молитв адресовано ей.

Молитва за родителей

В христианском мире существует очень много молитв, способных защитить родителей. И все же необязательно изучить их все. Достаточно знать несколько самых важных или хотя бы одну. Поэтому вот одна из наиболее распространенных христианских молитв:

«Господь наш Иисус Христос, услышь мольбу мою о родителях. Подари им любовь и взаимопонимание во все дни жизни их. Укрепи тела и дух их, дабы они могли служить тебе. Даруй мне повиновение, чтобы я всегда исполнял волю их. Избавь меня от лукавства и лицемерия, дабы я всегда был чист перед ними. И не суди нас строго на Страшном Суде Твоем. Аминь.»

Читается молитва в основном перед сном, но это не обязательное условие. При желании ее можно произносить в любое время - ее сила от этого не изменится.

Как часто нужно молиться и что следует просить у Бога?

Как часто читается молитва за родителей? Живых родственников принято вспоминать каждый день. Но, опять же, не стоит делать из этого нерушимый закон. Например, намного лучше будет читать искренне молитву один или два раза в неделю, нежели бесчувственно цитировать ее ежедневно.

Также не стоит зацикливаться на словах. Молитва за родителей – это просьба к Богу, направленная на то, чтобы уберечь близких от всякой беды. И если у них плохо со здоровьем, то разумней будет просить именно о нем.

Можно даже сложить собственную молитву, в которой будут отображаться ваши истинные чувства и намерения. От этого она станет еще сильней, ведь подобная молитва будет идти от самого сердца. А как сказано: «Самую искреннюю мольбу Господь исполнит первой».

Молитва за усопших родителей

Но как бы сильно ни просил человек, есть то, что уже нельзя изменить или исправить. Человеческая жизнь не бесконечна, и приходит время, когда дети хоронят своих родителей. Это очень трагичный период, но именно в это время нужно позаботиться о том, чтобы душа усопшего попала к Божьим вратам.

Любые похороны должен проводиться при участии священника. Ведь именно на нем лежит обязанность сопроводить умершего человека в последний путь. Он читает молитвы, очищающие от грехов и просящие Бога принять к себе душу.

Что же касается детей, то они должны хотя бы раз в год заказывать службу в церкви. Сделать это можно в любом храме. Для этого нужно лишь вписать имя усопшего на специальной бумажечке, которую можно приобрести здесь же.

Кроме этого, есть ряд молитв, которые следует читать на протяжении определенного периода. Обязательно нужно молиться об усопших родителях на 9-й и 40-й день после смерти, а также спустя год. После этого молитву следует читать не реже чем раз в месяц, особенно в те дни, когда умершие приходили во сне.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2330472073503180851/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Единственная награда вождя мирового пролетариата (https://otari.mirtesen.ru/blog/43403494664/)

Был ли Емельян Пугачев иностранным агентом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43263044976/)

Почему многие в Грузии были возмущены похоронами матери Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43146164497/)