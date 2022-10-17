Засыпанный город: почему первые этажи старинных зданий Петербурга ушли под землю на самом деле

Тема так называемых «засыпанных городов» сегодня стала весьма популярной. Среди ее исследователей распространены настоящие теории заговора. Однако что касается Санкт-Петербурга, здесь специалисты не сомневаются: Северная столица «утонула» в грунте в результате стихийных бедствий.

Засыпанные здания Петербурга

Современный Санкт-Петербург выглядит совсем не так, как в XVIII веке, когда он был заложен Петром I. Дело в том, что старинные здания Северной столицы стали ниже и как будто ушли в почву. Большинство петербургских строений имеют так называемые полуподвалы, а для того, чтобы попасть на первый этаж некоторых из них, необходимо спуститься вниз по лестнице. Впрочем, засыпанные здания легко определить также по окнам, которые наполовину скрыты под дорожным полотном.

Ярким примером этого явления считается дворец Меншикова на Васильевском острове, который стал первой в Петербурге каменной постройкой. Мало того, от реки к дворцу вырыли ответвление, поэтому малые суда швартовались прямо у парадного входа. В конце 1720-х годов дворец Меншикова, который был четырехэтажным, одиноко и величественно возвышался над Невой. Однако со временем вокруг дворца выросли новые здания, а он сам погрузился в землю, уменьшившись на один этаж.

Культурный слой и другие версии

Почву, которая закрыла окна первых этажей многих зданий Санкт-Петербурга, специалисты называют культурным слоем. Культурный слой есть исторически сложившаяся система напластований, состоящая в основном из органических и строительных остатков, образовавшихся в результате деятельности человека. Как указано в издании «Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга», культурный слой XVIII века в Петербурге лежит на глубине 1,5-3 метров от поверхности земли.

Однако далеко не все верят в то, что культурный слой такой толщины в Северной столице образовался естественным путем. Именно поэтому сегодня существует множество альтернативных теорий. К примеру, некоторые считают, что городские здания начали падать, вследствие чего их и засыпали землей. Есть те, кто не сомневается в том, что слой грунта покрыл Петербург в результате какого-то невероятного катаклизма.

Стихийные бедствия и их последствия

Последние ближе других подобрались к истине. По мнению экспертов, Санкт-Петербург был засыпан землей именно благодаря стихийным бедствиям, а точнее наводнениям. С момента своего основания и до сегодняшнего дня город подвергался наводнениям более 300 раз. В 264 случаях вода поднималась выше 1,5 метров над ординаром. Одной из самых трагических катастроф стало наводнение 1824 года, когда уровень воды в Финском заливе и в устье Невы поднялся выше 4 метров.

Всякий раз вода приносила с собой песок и землю, под которыми постепенно и скрывались первые этажи зданий. Кроме того, в связи с наводнениями жителям Петербурга предписывалось укреплять откосы берегов, что также повышало уровень грунта. Также, в сборнике статей «Санкт-Петербург, 1703-2003» упоминается о том, что в 1722 году после очередного наводнения всем петербуржцам было велено поднять уровень полов с 9 футов 7 дюймов до 12 футов 7 дюймов. Так что совершенно неудивительно, что Северная столица постепенно ушла под землю.

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А вы знали об этом?

В период колонизации русскими Аляски, в 1741 году произошла престранная пропажа моряков, считающаяся самой таинственной во всей истории военного российского флота. С корабля «Святого Павла» на берег Американского континента отправились две шлюпки с хорошо обученными и вооруженными моряками. Причем они имели пушки и сигнальные ракеты. Но моряки высадились и… пропали, словно сквозь землю провалились. Погибнуть в стычке с индейцами россияне не могли: аборигены никогда не нападали на хорошо вооруженных моряков, тем более что в этом случае были бы слышны выстрелы, пушечные залпы, наконец, взлетели б сигнальные ракеты о необходимой помощи. Ничего этого не наблюдалось.Только ночью на берегу горел слишком яркий, какой-то неестественный для костра огонь. И опять-таки загадка: сами моряки не имели право разжигать такое пожарище согласно инструкции, а индейцы сделать подобное были просто не способны. Поиски пропавших моряков и их следов не увенчались успехом, не были найдены даже лодки…

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