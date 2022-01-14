5 человек отказавшихся от Нобелевской премии

В 2010 году имя Григория Перельмана было на устах у всей России. Фанатичный математик из Петербурга сразил страну новостью о том, что отказался от престижной премии. Некоторые тогда подумали, что от Нобелевской. Но нет, Нобелевский комитет не вручает премии по математике, а Перельман должен был получить 1 миллион долларов от института Клэя. Тем не менее наш ученый стал одним из самых известных "отказников" современности. А кто из великих мира сего действительно отказывался от Нобелевской премии?

1. Лев Толстой - "деньги могут приносить только зло".

Льва Николаевича Толстого можно с уверенностью назвать одним из самых известных русских на планете. Неудивительно, что титан пера и гроза школьной программы мог стать одним из первых Нобелевских лауреатов в области литературы. Толстой мог быть номинирован уже в первый год вручения премии. Однако в 1901-м секретарь шведской академии Карл Вирсен "зарубил" номинацию Толстого, раскритиковав его взгляды и "примитивный образ жизни". Стоит отдать должное несогласным шведам: литераторы подняли шум в научном сообществе, после чего Лев Николаевич был 4 раза подряд номинирован на премию в 1902-1905 годах.

Мало кто знает, что великий русский писатель был также три раза номинирован и на Нобелевскую премию мира. Вся эта шумиха вокруг Нобелевки была не по нраву Толстому. В канун очередного вручения премии осенью 1906 года Лев Николаевич попросил через финского писателя Ярнефельта передать шведам свой отказ от возможного присуждения. Комитет прислушался к Толстому, и в том году премию получил итальянец Кардуччи. Толстого стесняли 150 000 крон, которые полагались нобелиатам. А деньги, как писал сам Лев Николаевич, "могут приносить только зло".

2. Герхард Домагк - Гитлер запретил принимать премию.

В 1935 году Нобелевский комитет ударил по преступной репутации нацизма. Лауреатом премии мира Карл фон Осецкий, который открыто критиковал гитлеровский режим, за что подвергался гонениям в Германии. Присвоив Осецкому премию мира, Нобелевский комитет протестовал против политики Третьего Рейха. В ответ на это германское руководство официально запретило своим ученым и творцам принимать Нобелевские премии и вынудило своих лауреатов отказываться от них. Идти против тоталитарной машины было чревато, поэтому немецкие лауреаты того времени были вынуждены отказываться от премий.

Особенно пострадал лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1939 года Герхард Домагк. Немецкий бактериолог совершил революционные для своего времени исследования антибактериальных свойств пронтозила, который помогал бороться с опасными паразитами. Увы, Домагк не смог выехать в Швецию. Под давлением нацистского режима ему пришлось отказаться от премии и даже провести неделю под арестом. Свою заслуженную Нобелевскую медаль Герхард получил после Второй Мировой войны, но уже без денежной части премии - истек срок давности.

3. Борис Пастернак - травля после признания.

К сожалению, не совсем естественные причины заставили другого известного русского автора Бориса Леонидовича Пастернака отказаться от Нобелевской премии. В 1958 году он получил премию по литературе. Нобелевский комитет отметил Бориса Пастернака за его "продолжение традиций великого русского эпического романа". Роман Пастернака "Доктор Живаго" стал вершиной творчества Бориса Леонидовича. "Доктор Живаго" прогремел на весь, но для советской номенклатурной гидры он стал костью в горле. Пастернак был Нобелевским лауреатом 6 дней: с 23 по 29 октября 1958 года.

За это время в СССР развернулась неслыханная травля писателя: от коллег по цеху до Президиума ЦК, который принял постановление "О клеветническом романе". Пастернака исключили из Союза писателей, пошли разговоры о возможном лишении его советского гражданства. Скандал в советском обществе по поводу присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе оставил в русском языке поговорку: "Не читал, но осуждаю". Под давлением общественности 29 октября 1958 года Борис Леонидович отказался от премии. Нобелевскую медаль смог получить его сын Евгений через только через 29 лет после смерти писателя.

4. Жан-Поль Сартр - не любил почестей.

Проблемы со зрением не помешали Жан-Полю Сартру стать одним из выдающихся философов XX века и символом своего времени во Франции. Детство и юность, проведенные в буржуазных кругах, также не мешали ему симпатизировать социализму. Интересный факт о семье Сартра: его двоюродным дядей также был Нобелевский лауреат премии мира известный гуманист Альберт Швейцер. Свою Нобелевскую премию по литературе француз получил в 1964 году. Но в отличие от знаменитого родственника решил от нее отказаться.

Когда Сартр узнал о том, что шведы склоняются присудить Нобелевку ему, сначала он поступил как когда-то Лев Толстой: отправил письмо в академию с отказом. Однако это никак не повлияло на решение Нобелевского комитета. За "пронизанное духом свободы творчество" Сартр получил-таки премию по литературе и также свободно официально от нее отказался. Он считал, что писатель не должен быть обременен знаками отличия и "превращать себя в институт". Кстати точно также принципиальный французский философ поступал и с другими наградами: в 1945-м он отказался от ордена Почетного Легиона.

5. Ле Дык Тхо - война до победного конца.

Юго-восточная Азия - главная пороховая бочка планеты конца 1960-х и начала 1970-х. Во Вьетнамскую войну втянулись оба враждующих блока Холодной войны: США поддерживали Южный Вьетнам, а СССР и Китай - Северный. Даже по самым скромным подсчетам во Вьетнамской войне погибли более 1 миллиона человек. Заступивший на пост президента США в 1968-м Ричард Никсон решить вернуть американских солдат домой и закончить войну. Американцы решили сесть за стол переговоров. Так, в Париже в 1973 году было подписано соглашение о перемирии. Именно оно положило конец участию США во Вьетнамской войне.

За "совместную работу по разрешению конфликта" в том году Нобелевскую премию мира получили госсекретарь США Киссинджер и вьетнамский дипломат Ле Дык Хо. Последний вскоре отказался от Нобелевской премии, заявив, что подписанный в Париже мир не положил конец войне. Проамериканский режим Южного Вьетнама по-прежнему вел боевые действия с северянами. В конце концов силы республиканского Вьетнама одержали победу в 1975 году. Пожалуй, мир на родной земле Ле Дык Хо был важнее Нобелевской премии.

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