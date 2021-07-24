10 удивительных фактов о нимфоманках!

Что такое нимфомания? Знаменитый сексолог доктор Альфред Кинси довольно забавно описал нимфоманок - «кто-то, у кого секса больше, чем у вас», тем не менее сексуальная зависимость – довольно серьезная проблема, и избавиться от нее можно при помощи специалиста.

Рассмотрим 10 интересных и неожиданных фактов о нимфомарим нии.

10. НЕ ДОСТУПНО МАЛЬЧИКАМ



Знали ли вы, что термин «нимфомания» относится только к женщинам? Мужской аналог этого термина – сатириазис. Оба слова пришли из греческой мифологии: "нимфы - низшие божества в образе прекрасных девушек, а сатиры - лесные существа с остроконечными ушами, копытами и рожками, как у козла, любящие необузданные пирушки". Не отсюда ли пришло понятие «рогоносец»?

Почему же мы хорошо знакомы с корнем «нимфо», а не «сатиро»? Не потому ли, что женщина, не способная контролировать свое сексуальное желание, волнует и вызывает интерес больше, чем мужчина с той же проблемой? Вероятно, причина в том, что постоянная готовность вступать в сексуальный контакт считается нормальной для мужчин. Много веков женская проблема нимфомании воспринималась более серьезно, чем ее мужской аналог. Ее лечение включало:

холодные ванны,

успокоительные с бромом,

прижигания,

удаление клитора.

9. СЛИШКОМ МНОГО ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ



Книга «История нимфомании» описывает, как доктора викторианской эпохи боялись, что «употребление жирной пищи, в том числе шоколада, вызывающего нечистые мысли, чтение романов или демонстрация «тайных загрязнений» стимулирует нежные женские нервные клетки и приводит к нимфомании». Они так беспокоились об этих нежных клетках, что «один критик даже боялся, что рассматривание себя в зеркало так возбуждает страстность женщины, что может вызвать нимфоманию» (Кэрол Гронеман «История нимфомании»).

8. ВСЕ У НЕЕ В ГОЛОВЕ



Книга, цитируемая выше, утверждает, что френологи той же эпохи считали, что «увеличенный мозжечок указывает на чрезмерный сексуальный аппетит». Посещение сайта phrenology.org подтверждает, что до сих пор есть люди, верящие в учение о форме головы. Френологи верят, что «область, связанная с физическим влечением и сексуальной привлекательностью, находится в задней нижней части головы, за ушами».

Чем больше ваш мозжечок, тем больше задняя часть головы, то есть у вас буквально слишком много секса в мозге. Напротив, «Энциклопедия психологии» утверждает, что «сейчас ученые признают, что форма черепа никак не связана со строением мозга». Нимфоманки могут решить для себя: получили ли они удар по задней части головы от увеличенного мозжечка или это результат от ударов о спинку кровати, стенки салона автомобиля и туалета самолета.

7. ВЧЕРА НИМФОМАНКИ, СЕГОДНЯ ЗАВИСИМЫЕ ОТ СЕКСА



Термин «нимфоманка» больше не признается медицинским сообществом. Согласно сайту health.discovery.com «термин … научно не обоснован просто потому, что не существует специфических признаков нимфомании. Другими словами, нельзя определить, сколько должно быть сексуального желания, чтобы его стало слишком много». Вместо этого человек, чья сексуальная энергия слишком высока, называется «гиперсексуальным». Также используют термины «сексуальная зависимость» или «компульсивность».

Не признаваемый больше медиками, термин «нимфомания» до сих пор остается в нашей речи. Сайт urbandictionary.com определяет нимфоманок так: «Рогатые девочки. В отличие от проституток или шалав, у которых чувство сексуального достоинства такое низкое, что вызывает жалость, у нимфоманок просто аномально повышена сексуальная энергия».

Аномально – ключевое слово. Исследования показывают, что около 8% всех мужчин и 3% женщин сексуально зависимы.

6. НИМФОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ



Давайте вернемся к книге Кэрола Гронемана «История нимфомании»:

«В викторианскую эпоху и врач, и пациент прибегали к медикаментозному лечению, веря, что сильное сексуальное желание у женщин – это симптом заболевания. Самоконтроль и сдержанность были главными признаками здорового мужчины или женщины, но, так как женщине присущ более слабый сексуальный аппетит, это означало, что любые признаки чрезмерности могут сигнализировать, что она опасно близка к границе сексуального безумия».

Таблоидами до сих пор поддерживается мнение, что один неверный шаг может подтолкнуть «нормальную» женщину к сексуальной зависимости. В прошлом месяце «Дэйли Стар» сообщала о женщине, жалующейся, что падение с тренажёра Wii Fit вызвало в ней сексуальную зависимость. Видимо, теперь нимфоманию можно причислить к спортивным травмам.

В другом недавнем случае нимфоманка стала жертвой отсутствия профессионального такта у доктора, он потерял лицензию, когда начал платить за вызовы на дом к своей пациентке-нимфоманке (статья в Международных Азиатских новостях: «Индийский доктор Оз лишился лицензии за секс с пациенткой-нимфоманкой»).

5. НИМФОМАНКИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ



Подруга-нимфоманка хороша лишь в качестве сюжета для фильма, письма в «Плэйбой» или эротической фантазии. Реальная жизнь не похожа на сказку: в лучшем случае они утомляют, в худшем – это серьезное заболевание.

Вот несколько простых рекомендаций от сайта midlifebachelor.com: «получи от отношений с нимфоманкой все, что тебе нужно, и будь готов сразу разорвать отношения… по-быстрому переспи с ней и исчезни, будто вы никогда не были знакомы».

Какой милый совет! Уверена, что все одинокие женщины хотели бы заполучить телефонный номер этого «джентльмена».

4. НИМФОМАНИЯ – ЭТО ГРЕХ



Христианство:

Библия не одобряет нимфоманию. «Когда приходит похоть, рождается грех, а когда совершается грех, наступает смерть» (апостол Иаков). Сайт christiananswers.net дает четкие и безапелляционные советы для «мужчин и женщин, которые борются со склонностью к порнографии, мастурбации, виртуальному сексу и подобным практикам». Есть подобные сайты и специально для женщин. Dirtygirlsministries.com называет себя «министерством борьбы с порнографией, созданный для помощи женщинам, страдающим от сексуальной зависимости».

Индуизм:

По словам Кавеха Захеди, режиссёра и сексоголика, автора фильма 2006 года «Я сексуально зависим», «в индуизме есть идея негативного пути к Богу… Вместо добра, ты должен совершать по-настоящему плохие вещи. И, вероятно, греховный путь является лучшим, так как в этом случае ты познаешь грех намного глубже. Считается, что самые ужасные грешники становятся величайшими святыми».

3. НИМФОМАНИЯ – ЭТО НЕ ГРЕХ



Альфред Кинси заявляет, что «запрещен только неестественный сексуальный акт», а некоторые религии рассматривают нимфоманию в качестве способа аннулировать или заключить брак.

Христианство:

По словам сайта christiannymphos.org, их цель «помочь замужним женщинам обрести сексуальную свободу с мужьями». И если при мысли о верующих домохозяйках, вы представляете милую почтенную даму, продающую самодельную одежду для кукол на церковном базаре, то осмотр «игрушек» на этом сайте может вас шокировать. На нем вы даже можете поучаствовать в еженедельных опросах, например, «Самое интересное место, где вы бы хотели заняться любовью с вашим муженьком».

– Какое лучшее лекарство от нимфомании?

– Замужество!

Буддизм:

«В буддизме нет строгих понятий добра и зла, есть только то, что доставляет нам величайшее счастье, и то, что причиняет невыносимую боль», - объясняет Питер Моррел в статье «Взгляд буддизма на зависимости». Зависимость, в том числе и сексуальная, считается слишком сильным желанием, выходящим за обычные рамки.

2. ЭТО НЕ ИГРУШКИ



Хоть понятие нимфомании имеет очевидную привлекательность, она может быть очень опасной и дорого вам обойтись. В то время как сексуальные пристрастии знаменитостей выходят на первые полосы газет и вызывают огромный интерес, важно отметить, что «60% людей с сексуальной зависимостью, в детстве были подвергнуты сексуальному насилию».

Вот некоторые негативные последствия слишком активного сексуального поведения:

подверженность заболеваниям, передающимся половым путем; долги; проблемы с законом; разрушенные отношения с супругами, друзьями, семьей; помеха для работы и общественной жизни; потеря репутации; подверженность агрессии и депрессии.

1. НИМФОМАНКИ ДАЖЕ НЕ НАСЛАЖДАЮТСЯ СЕКСОМ?!



«Мне нужен секс для поддержания хорошего состояния кожи лица, но я бы предпочла делать это из-за любви» (Джоан Кроуфорд).

Подумайте, если вы вынуждены постоянно что-то делать, вам будет это нравиться? Например, я очень люблю шоколад, но если мне придется есть его весь день, думаю, его вкус мне очень быстро надоест! Представьте, что вы не можете прекратить есть шоколад, даже несмотря на то, что это причиняет боль близким, мешает карьере, забирает все деньги и, возможно, ведет в вас прямо в ад?

«Для многих зависимых, это становится способом избавления от боли и одиночества или просто времяпровождением», – говорит Келли МакДэниел, сертифицированный консультант из Сан Антонио (Техас) и автор «Готов исцелиться: Женщины, подверженные любовной и сексуальной зависимости»».

Может быть, лучше назвать себя «шокоманкой»? ...

Источник : https://batop.ru/10-udivitelnyh-faktov-o-nimfomankah

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