Удивительные и странные явления нашей планеты

На Земле много интересных вещей, и некоторые из них весьма странные. Причём никакого отношения к научной-фантастике они не имеют. Это вполне реальные, зафиксированные учеными явления. Некоторые из них выглядят пугающе, в то время как другие завораживают своей неповторимостью. В этом обзоре самые странные факты о планете Земля.

1.

Подводный водопад



Какое удивительное место.

Посмотрев на юго-западную часть побережья острова Маврикий, можно увидеть нечто, напоминающее водопад, который расположен под водой. На самом деле это иллюзия, которая появилась, благодаря намыву песка, иловым отложениям и необычному расположению местных рифов.

2.

Большая Луна



У нас необычно большой спутник.

У нашей планеты необычайно большой спутник. Луна имеет диаметр в четверть от земного. Эту пару небесных тел в Солнечной системе по соотношению размеров превосходит только пара из Плутона и его спутника Харона. Кстати, Луна также очень близко расположена к Земле. Это большая удача. По этой причине, в том числе, мы можем наблюдать солнечные затмения.

3.

Миграция летучих мышей



Выглядит даже жутко.

Самая масштабная миграция млекопитающих на Земле похожа на какой-то фильм ужасов. Речь о миграции летучих мышей.

4.

Наблюдать такое явление можно каждый год на территории Демократической Республикой Конго и Национального парка Касанка в Замбии. Мышей так много, что они способны полностью облепить дерево, превратив его в черную кишащую массу.

Опята-убийцы идут в атаку



Кто бы мог подумать, но это так.

Самый большой организм на нашей планете – это не синий кит, не слон и даже не дерево. Это грибы. Самая большая сеть грибов была обнаружена в США, в штате Орегон. Конечно, сами грибы не очень большие и растут они на земле. Вот только под землей их соединяет система мицелий, более известная, как «грибница».

В 1998 году ученые взялись за расследование странной смерти огромного числа деревьев в национальном парке. Оказалось, что сгубила их грибная колония Armillaria ostoyae (Опенок темный). Грибы уничтожили 61 дерево. Возраст той грибницы составлял от 1900 до 8650 лет!

5.

Инопланетное место на Земле



Выглядит как Марс.

Это не кадры с Марса. Это впадина Данакиль в Эфиопии. Самое низкое место на планете, самое жаркое, самое сухое и самое странное. Здесь находятся почти кипящие горные ручьи, невероятно соленые озера, всюду сочатся ядовитые испарения. При всем при этом здесь есть жизнь. В таком экстремальном месте живет сразу несколько колоний микроорганизмов.

6.

Переворачивающиеся полюса

Они постоянно, пускай и медленно движутся.

За последние 20 млн лет магнитные полюса Земли менялись местами примерно каждые сто тысяч лет. Все это означает, что если бы 800 тысяч лет назад на Земле оказался человек с компасом, то север мог бы оказаться в Антарктиде. Ученые убеждены в том, что за смену полюсов отвечает металлическое ядро нашей планеты. В данный момент северный полюс смещается со скоростью около 64 км в год.

7.

Гигантские кристаллы



Сокровище прямо под ногами.

В Мексике под городом Найка на глубине около 300 метров есть примечательная пещера. Она почти полностью заполнена кристаллами селенита (разновидность гипса). Некоторые из них достигают в длину 10 метров и весят порядка 50 тонн. Любопытно, что обнаружили это место только в 2000 году, причем случайно. На него наткнулись добытчики серебра.

8.

Живые облака



Они чирикают.

Иногда можно увидеть быстро движущиеся и легко меняющие свою форму темные облака. На самом деле это никакие не облака, конечно, а гигантские стаи скворцов. Любопытно, что птицы не просто летят, но еще и издают чириканье. Такое явление называют «мурмурация».

9.

Подводная трава-долгожитель



Самое старое существо.

Посидония – морская трава долгожитель, которую можно найти у берегов Средиземного моря. На сегодняшний день она считается одним из древнейших и старейших живых организмов на нашей планете. Некоторым подводным лугам более 5 тысяч лет. Интересно, что у это этой травы нет естественного врага, кроме (как это не иронично и грустно) самого человека, деятельность которого наносит лугам огромный вред.

10.

Кипящая река



Мелкие звери могут сварится в ней заживо.

В джунглях Амазонки существует настоящая кипящая река. Ее температура всего на несколько сотых градуса не дотягивает до 100 градусов по Цельсию. Благодаря этому, над рекой почти постоянно весит загадочный, мистический туман. Мелкие животные в этой реке могут заживо свариться!