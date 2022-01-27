Неусыпаемая Псалтирь В Духовной Жизни Мирян

Во многих монастырях есть обычай просить почитать Псалтирь за усопших или о здравии, что соединяется с подачей милостыни. Чин Неусыпаемой Псалтири заключается в том, что Псалтирь читается монахами и днем и ночью, круглосуточно и без какого-либо перерыва - непрестанно, с особыми поминовениями имен о здравии или упокоении. Такой молитвой молятся только в монастырях, потому что именно монахи имеют особое призвание к непрестанной молитве.

Псалтирь – библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в православных греческом и славянском вариантах Библии) песен (псалмов), излагающих благочестивые излияния восторженного сердца верующего при разных жизненных испытаниях. Кроме Давидовых псалмов, содержащихся в Псалтири, которых не менее 78-ми, есть еще один (89-й), принадлежащий Моисею, 11 псалмов (41—48, 83-й, 84-й, 86-й) левитов, сынов Кореевых, 12 (49-й, 72—82) Асафа пророка, также из колена Левиина, один (87-й) Емана и один (88-й) Ефама, современников Давида. Все означенные псалмы, по мнению толкователей Священного Писания, собраны в одну книгу в V веке до Р.Х. первосвященником Ездрою.

Псалтирь есть превосходное руководство к молитве и к прославлению Бога, и потому непрестанно употребляется в церковном Богослужении.

В богодухновенности и каноничности этой книги никогда и никто не сомневался. Псалмы есть не что иное, как глаголы Духа Святого, обращенные ко всем временам и народам, — так говорит святитель Иоанн Златоуст. Поэтому все псалмы проникнуты святостью.

Книга псалмов, содержащая в сокращении все книги Священного Писания, представляет собой полную совокупность истин богопознания и богопочитания. Не случайно ее называют иногда «малой Библией».

Что такое Неусыпаемая Псалтирь?

Неусыпаемая Псалтирь - особый род молитвы. Её чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Монахи сменяют друг друга после определенного количества времени. Чтение Неусыпаемой Псалтири протекает в тишине, благоговейной настроенности и умиряет душу.

После чтения каждой части кафизмы, называемой «Слава» (в каждой кафизме по три «Славы»), произносятся установленные молитвы, в зависимости от читаемого помянника - О Здравии или О Упокоении. Такие поминовения призваны к тому, чтобы молитва о человеке возносилась постоянно. Таким образом, человека будут поминать не 1 раз в день, а на каждой кафизме (в Псалтири 20 кафизм).

Сила этой непрестанной молитвы очень велика. Во время этой молитвы душа, за которую молятся, очищается, ограждается от лукавых демонов и получает помощь в борьбе со страстями. Молитва за живых или умерших при чтении Неусыпаемой Псалтири, имеет невиданную силу, которая «и демонов сокрушает, и сердца умягчает, и умилостивляет Господа так, что и грешников возводит из ада». Издревле заказывание поминания на Неусыпаемой Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу.

Чтение Неусыпаемой Псалтири это великий и тяжелый труд. Если посмотреть со стороны, может сложиться ошибочное мнение, и показаться, что молящийся человек особо не утруждается. Но это совсем не так. Для того, чтобы молитва давала больше сил и была более благотворной, человеку, читающему Псалтирь, нужно быть в полной гармонии с Богом.

Неусыпаемая Псалтирь читается как о здравии, так и о упокоении. Также хорошо заказывать Неусыпаемую Псалтирь и за себя. Заказав Неусыпаемую Псалтирь за свое здравие, вы сразу почувствуете помощь высших сил.

Такая сильная и долгая молитва как Неусыпаемая Псалтирь за человека, способна творить чудеса. А когда вы увидите результат (а он обязательно будет), вы еще больше укрепитесь в вере. Хотя Неусыпаемая Псалтирь считается самою дорогой церковной требой, но поверьте, потраченные деньги воздадутся вам сторицей.

Что касается чтения Псалтири и молитвенного поминовения дома, то такое тоже имеет место, правда это не столько «неусыпаемая псалтирь», ведь мало кто ежедневно вычитывает Псалтирь полностью. Но читать в память о живых и умерших её можно. Например, можно вычитывать хотя бы одну кафизму, при этом, поминать о здравии (упокоении) на каждой «Славе». Как именно поминать - тут можно как своими словами, так и краткими молитвенными поминовениями. Например, о живых можно молиться так: «Спаси Господи раба твоего (имя), прости ему прегрешения вольные и невольные, просвети его светом Твоей истины и помоги во всех его житейских праведных делах». Можно просить за человека помощи у Бога во всех нуждах.

Что касается чтения псалтири по усопшим. Такая практика более распространена. Когда человек переходит в иную форму бытия, мы (живые) должны исполнять свой долг любви к умершему не поминками с алкоголем и прочими языческими вещами, а молитвенным поминовением и деланием добрых дел. Если человек читает псалтирь несколько дней, то можно начинать с первой кафизмы. Если, псалтирь об умершем это однократное поминовение, то читается 17-я кафизма. Именно эта кафизма считается заупокойной. Ее читает духовенство на поминальные субботы в храмах.

Чтение Псалтири как за живых, так и за умерших приносит пользу не только тем, за кого мы молимся, но и самим читающим. Несомненное влияние на душу человека оказывает сам дух Псалтири, имеющий, как и дух всего Священного Писания, великую очищающую силу. Чтение Псалтири отгоняет бесов и привлекает Божию благодать. Действие и сила этой Божественной благодати распространяется на всех читающих, поющих и слушающих псалмы и очищает их души. Старец Паисий Святогорец писал, что Псалтырь это удивительно богоугодная книга, наполненная умилением и благоговением. Ее чтение успокаивает, отвлекает от тревожных, беспокоящих мыслей, настраивает на разговор с Богом.

Афанасий Великий писал: «В словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояние души, все движение мысли, так что в человеке нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и искушение? Гонят ли тебя или строят против тебя козни? Уныние ли овладело тобой? Или, видя себя счастливым, а врага униженным, желаешь принести Господу благодарность и хвалу? Все могут найти себе наставление в божественных псалмах. Пусть читают слова их о каждом из этих состояний и всякий человек будет возносить их Господу, как будто бы именно о нем они были написаны».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2399564737792182972/

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