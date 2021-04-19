Нобелевская премия — попытка замолить грехи?

Альфред Нобель был талантливым изобретателем, хорошим ученым и великолепным предпринимателем, что встречается не так часто. Не только изобретал и изучал всякие научные проблемы, но с успехом продавал свои изобретения и открытия. А какой товар во все века был самым востребованным?

Конечно, смертоносное оружие. И Нобель его изобретал и конструировал. Самое известное из его изобретений это конечно динамит, менее известное взрывчатка-баллистит. Скопив на производстве взрывчатки огромную кучу бабок, он приобрел металлургический концерн «Бофорс» и стал крупнейшим производителем различного вида вооружения. Кроме того купил нефтяные месторождения в Баку и стал нефтяным олигархом.

Но в 1888 году умер его брат Людвиг Нобель. По ошибке репортёров в газеты поместили объявление о смерти самого Альфреда Нобеля, а не его брата. Прочитав в газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мёртв», Альфред задумался – неужели его будут помнить как торговца оружием, убийцу, приносящего людям лишь смерть. А быть в глазах потомков убийцей Альфред Нобель не хотел! После долгих раздумий 62-летний ученый изменил свое завещание. Он оставил свое нехилое состояние не детям, внукам, племянникам и прочим родственникам, а науке. Причем науке, которая будет работать на благо людей. Родственников он тоже не обделил, но все-таки большая часть состояния в 31 миллионов крон (по нынешнему курсу это 165 млн долларов) предназначалась на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также «тем литераторам кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Моё особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…». Причем науке, которая будет работать на благо людей. Родственников он тоже не обделил, но все-таки большая часть состояния в 31 миллионов крон (по нынешнему курсу это 165 млн долларов) предназначалась на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также «тем литераторам кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Моё особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…».

Итого пять премий – три научные, одна литературная, и одна премия мира. Хотел Альфред Нобель еще учредить премию по математике, но передумал. Официально считается что «математика просто не входила сферу интересов Нобеля», но злые языки поговаривают, что Нобель, по сути, очень не любил математиков. Имел на то причины: в молодости один математик увел у него невесту, другой постоянно выпрашивал у него деньги, третий вообще его кинул на бабки. В общем, по мнению Нобеля – все математики — мерзкие типы, которым не хрена давать премий.

Сам Альфред Нобель умер 10 декабря 1896 года. Многочисленные родственники, чувствуя себя обделенными, пытались оспорить завещание торговца смертью. Но тот был умный мужик – оформил его так, что юридически к завещанию никак не подкопаешься. Душеприказчики покойного секретарь Рагнар Сульман и адвокат Рудольф Лилеквист, организовали Фонд Нобеля, чтобы заботиться об исполнении его завещания и организовывать вручение премий. Деньги, сделанные на крови и нефти, положены были в надежные банки, проценты капали, с них и платились премии. Первые премии составляли 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 000 крон ( около 350 000 долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос и составлял 8 млн шведских крон, что примерно эквивалентно 1,1 млн долларов США. Процедуре награждения предшествует большая работа, которая ведётся круглый год многочисленными организациями по всему миру. В октябре лауреаты уже окончательно утверждаются и объявляются. Окончательный отбор лауреатов осуществляют Шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Научные и литературную премии вручает король Швеции в Стокгольме, премию мира председатель Норвежского нобелевского комитета — в Осло, но в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. После вручения премии, медали и диплома следует грандиозный банкет и концерт по стоимости лишь немногим уступающие Нобелевской премии. На банкет приглашается 1300-1400 человек во фраках и вечерних платьях. Чем будут потчевать никто не знает, меню держится в строгом секрете. Известно лишь что на десерт будет мороженное, и то неизвестно какого сорта.

Сервиз для банкетов из посуды ручной работы был заказан за 1,6 миллиона баксов. Он состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и… одной чайной чашки. Последняя — для принцессы Лилианы, которая фря такая, видишь ли не пьет кофе. Чашка хранится в специальной красивой коробке из дерева с монограммой принцессы. Но вот блюдце от нее кто-то похитил. Ножи и вилки тоже часто похищают как сувениры. Я бы точно стащил. Во время всего ужина жующие услаждаются классической музыкой — приглашаются очень именитые музыканты (в их числе были Ростропович, Мангус Линдгрен — в 2003 году). Когда гости поужинали, король объявляет танцы до полвторого ночи. Затем гости расходятся. В общем, этакая великосветская вечеринка, где все регламентировано и расписано.

Так как многие области науки остались «неохваченные» Нобелевской премией, то появились альтернативные премии, для понтов именующиеся неформально «нобелевскими». Так обиженным математикам присуждают Филдсовскую и Абелевскую премии, в области информатики существует премия Тьюринга, для географов премия Вотрена Люда, для архитекторов Притцкеровская премия. Есть даже шведская «нобелевка» для классических музыкантов и японская для художников. Известный российский математик Григорий Перельман получил (но отказался) не Нобелевскую премию, как пишут несведущие журналисты, а именно Филдосовскую.

Солженицын получает Нобелевскую премию Если «нобелевки» в области науки редко критикуют, то премии в области литературы и укрепления мира – постоянно. Считают и по праву, что они слишком политизированы. Иван Бунин и Александр Солженицын получили нобелевки за откровенно слабые, но политически выгодные для Запада, произведения, а Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Ильф и Петров оказываются не «дотягивают» до мирового уровня. То же самое с премией за мир. Оказывается президенты США Теодор Рузвельт (1901-1909) проводивший политику «большой дубинки» в отношении Латинской Америки и поддерживающий Японию в русско-японской войне, а также Барак Обама – это видные борцы за мир во всем мире. И все, потому что первый запустил в Белый Дом афро-американцев, а второй сам был таким. Как бы там не было производитель и торговец оружием остался в памяти людей благодетелем мира и меценатом литературы и науки. Кто сейчас помнит Нобеля «торговца смертью»? Зато все знают Нобеля как поборника мира и великого ученного.