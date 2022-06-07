Мудрость на каждый день: советы отца Гавриила Ургебадзе

Отец Гавриил категорически запрещал нам кого-либо осуждать и так говорил: «Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог — ОТПУСТИЛ его повод и не хранит его, а твой повод — ДЕРЖИТ в своих руках. Если Бог твой повод — тоже ОТПУСТИТ, ты окажешься — в худшем положении: можешь впасть — в тот грех, в котором осуждаешь другого и погибнуть».

Когда осуждаешь кого-то — осуждаешь Самого Бога».

Когда кто-нибудь читал молитву — Поспешно, он останавливал и говорил: «Трата-тата, трата-тата. Ты, что — Молишься, ругаешься или газету читаешь? Со страхом и Благоговением, НЕ СПЕША — надо молиться. Когда молишься, вспомни, перед Кем — стоишь, с Кем — беседуешь! Христос незримо вместе с нами, Господь постоянно с нами...»

А если, кто-нибудь читал молитву — Формально, без души и неискренно старец, мог даже отобрать молитвослов и сердился: «Зачем напрасно — беспокоишь Бога?» «Богу такая бессердечная, пустая молитва – не нужна!»

Об иеговистах, адвентистах, протестантах, евангелистах и других Сектантах старец говорил так: «Они видимые демоны, сатанисты. Споры и дискуссии с ними — вести нельзя. В Евангелии написано: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего — перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас».

(Мф. 7, 6)

Однажды в знак благодарности старец подарил своему лечащему врачу Зурабу Варазашвили барана, которого пожертвовали в монастырь, со словами: «Труженик — достоин награды. Кто не благодарит врача, — не благодарен перед Богом». Бескорыстный доктор вежливо отказался от подарка. В тот же день баран издох. При встрече старец упрекнул врача: «Ближний, почему ты оказался непослушным? Разве можно, то что даётся от сердца – не принять? Впервые в монастыре пожертвованный баран издох». В следующий раз он всё-таки подарил Зурабу другого барана, и врач уже принял его.

Однажды отец Гавриил, мой брат и я переходили через мост. К нам подошёл человек и попросил милостыню. Старец обнял его, утешил, обласкал, дал ему денег, а нам, удивлённым, сказал: «Это не мы помогли другому, а Бог оказал — нам милость и дал нам возможность — сделать что-то действительно доброе. Такое дело — Благодать и милость Божия».

Один монах спросил старца, что такое Пост. «Сейчас объясню», — ответил он и рассказал монаху обо всех грехах, им совершённых. От стыда монах не знал, что и делать. Упав на колени, он плакал. А старец с улыбкой сказал: «А теперь иди ешь обед». – «Нет, отче, спасибо, я не хочу», — ответил монах. «Вот это и есть Пост, когда помнишь — о своих грехах, каешься и уже не думаешь о еде».

Однажды старцу принесли яблоки. Он поручил сварить варенье из этих яблок, только с косточками. Я решила, что оно прокиснет, и сварила без косточек — и всё варенье прокисло. По этому поводу старец рассказал следующее: «Однажды авва своему послушнику дал рассаду капусты и благословил посадить её корнями вверх. Послушник подумал, что отец постарел и не понимает, что говорит. Он посадил корнями в землю — и вся рассада погибла. «Вот это — плод Непослушания», — сказал авва. Послушник просил прощения и посадил рассаду так, как благословил наставник, и рассада прижилась. «Это плод Послушания», — сказал авва на этот раз≫. Как-то старцу Гавриилу принесли тридцать яиц, он благословил, чтобы пятнадцать из них взяли обратно, но люди не послушались и оставили их. Все эти пятнадцать яиц — протухли, и их выбросили. Они были плодами Непослушания, и их нельзя было есть.

Отец Гавриил говорил: «Некоторые утверждают, что не испытывают блудной брани, но это глупость: пока существует разница между полами — будет и брань. Главное, ради любви ко Христу, — не подойти к женщине, когда обуревает — Плотская страсть. Это и есть подвиг».

Как-то в келью к отцу Гавриилу пришла супружеская пара, жена была беременна. Старец им говорил, что ребёнок всё понимает и ещё в утробе матери надо учить его Слову Божию. Муж удивился: «Я не слышу, как за стеной говорят. А что может слышать ребёнок в утробе матери?» – «Не верите?» — спросил старец и повернулся к женщине: «Малыш, ты слышишь меня?» Плод с такой силой начал двигаться, что женщине стало тяжело стоять и она села.

Старец был проповедником любви. Он часто говорил о любви так же, как апостол Павел: «Настоящая любовь великодушна, не тщеславна, не высокомерна, не делает зла, не завистлива, не гордится, не гневается, всё терпит и доверчива. Но любви сопротивляется эгоизм. Эгоист ничего не отдаёт, всё приобретает для себя. Но он никогда не будет доволен, хоть и стяжает все богатства мира. Если имеешь всё, но не имеешь любви, считай, что ничего не имеешь».

Когда его оскорбляли, насмехались, ругали, я с удивлением спрашивала: «Неужели вы всё-таки любите их?» А он с печалью отвечал: «Я их теперь ещё больше жалею и ещё больше люблю».

Приходящих к нему старец — не заставлял ждать: «Как я могу быть спокойным, когда меня кто-то ждёт? Хороший монах должен иметь — чуткое сердце, как у женщины».

В его маленькой келье вмещалось много посетителей, он всех их собирал вместе и давал духовные советы и наставления. «Не заботьтесь о теле, думайте о душе, о спасении души. Кто победил свой язык и чрево, тот уже на правильном пути. Первым делом ищите Царствия Небесного, а остальное само приложится», — напоминал он слова Священного Писания.

«Можно ли солгать для того, чтобы спасти человека?» — спросили старца. Он ответил: «Иногда скрываешь что-то, чтобы не навредить другому человеку» – и рассказал такую историю: «Один разбойник, за которым гнались, вбежал к отшельнику и попросил укрыть его. Тот укрыл. Когда гонители ворвались и спросили, не заходил ли к нему кто, монах спокойно ответил, что никого не видел≫. Когда лжёшь от страха — это плохо. Когда не говоришь правды из любви к человеку — то ложь, конечно, зачтётся как грех, но любовь всё покроет.

Однажды он спросил: «Кто объяснит мне, что означает: вменил — молитву в Грех?»

— Наверное, неправильно молился, — был ответ.

— Нет, правильно молился, — сказал старец.

— Наверное, несердечно молился.

— Нет, сердечно молился.

— Наверное, невнимательно, рассеянно молился.

— Сейчас я вам объясню, — сказал старец. В это время зашла одна прихожанка за благословением. Старец попросил её что-то сделать, а она ответила, что сейчас — не может, а потом посмотрит. «Сейчас она пойдёт и в течение пяти часов будет молиться.

Но как Бог услышит её молитву — она же НЕ ПОМОГЛА просящему? Если — не исполняете Заповедей Божиих, тогда — не беспокойте Бога многими молитвами, — не услышит Он, и ваша молитва будет вам — во Грех. Добрые дела — открывают двери Рая. Смирение — введёт туда, а любовь покажет Бога. Если за молитвой не следует добрых дел — молитва мертва», — говорил старец.

Как-то к старцу пришёл молодой человек. Старец сурово посмотрел на него и сказал: «Иди и причащайся, благодать Причащения спасёт тебя». Молодой человек в тот же день причастился. Потом он рассказал: «Сразу после Причастия ко мне зашёл друг и пригласил поехать с ним в гости. Но я отказался, потому что — причастился. Друг поехал один. Он попал в аварию и погиб».

Старец спросил одного прихожанина: «Знаешь, что значит любить ближнего?» — «Как не знаю! — был ответ. Если кто-то умирает, а ты накроешь его своим телом и вместо него умрешь...» – «Да. И я расскажу, что такое любить ближнего. Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести издалека, может быть, и ночью; и через лес пройти, — и ты не раздумывая, идешь ради спасения ближнего — это и есть любовь».

Старец говорил: «Любви можно — НАУЧИТЬСЯ, и вы должны это делать. Видите несчастье ближнего — Молитесь за него. Так и научитесь любви. Что бы ни случилось, не теряйте надежду на Бога. Кто до конца сохранит в себе веру, тот не будет — голодать и не пострадает — от стихийного бедствия».

Он всегда учил: «Когда увидишь ближнего в беде, помоги, утешь, помолись о нём от всего сердца — и Господь обязательно — услышит твою просьбу и помилует его».

Этими словами старец укреплял мою веру и внушал: «Для того только мы и существуем на этом свете, чтобы как можно больше сделать добра».

• Когда произносишь имя Господа, — встань и перекрестись.

•Неустанно стремись к Богу. Видя твоё стремление, Бог — даст всё необходимое.

• Не Господь оставляет человека, человек — оставляет Бога. Праведник — не боится Бога.

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По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!