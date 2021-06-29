Как благословлять детей именем Господним

Традиция благословлять детей сегодня забыта, утрачена, не доступна. А это большой минус, огромная потеря не только для одного человека, но и всей семьи, потомков и даже всего мира. Ведь грех одного человека даже лежит на всё поколение, и как сказал Силуан Афонский простирается на весь мир. Как бы он изменился, если бы люди покаялись, и как он продолжает гибнуть из-за не понимания, нежелания, уже даже невозможности что-либо обратить вспять.

Но это глобально, а если конкретно, то благословение на детей — бесконечно важное и нужное, драгоценное и ни чем не заменимое действие. Это родительский долг, неуязвимость, покров.

Родители выступают, как посредники между своими чадами и Богом.

А значит, желая им добра, блага на детей наших обильно простирается благодать Божия. Об этом нужно помнить и родительским благословением дорожить, боятся его потерять. Это уже сила Божия и нельзя ее игнорировать.

Сегодня авторитет родителей потерян, традиции забыты. Старые не помнят, а новых «не построили». А раньше на Руси не могли не то, что на брак благословения не взять, а на день. Потому, что знали, без него – «день насмарку», а начинание может не кончиться добром. Родительское благословение всегда было даром, ответственностью перед детьми.

К родительскому благословению относились очень серьезно.Неслучайно само слово имеет Божественные корни. Как и БЛАГОдать, БЛАГОдарение, БЛАГОчестие…»Родители должны научиться, не стесняясь говорить эти слова. Только не в пустую, не «абы как», а осознанно проговаривать и чувствовать каждое слово, вкладывать в него всё самое лучшее, что только можно пожелать своим детям. Слова должны быть полновесны, то есть иметь вес и большое значение, такое, какое было оно у древних людей.Ной однажды проклял Хама и его потомки до сих пор являются «рабами рабов», а Сима и Иафита он благословил. И сбылось его пророчество. Он сказал это очень давно, но сказано Ноем остается до сих пор. То есть сила слово имеет большое сильное значение. Скажет отец или мать и пожелание их останется. То есть, какая есть сила у родителей над детьми. А все потому, что Бог дал власть отцу над детьми: «Пусть Господь даст тебе…» И слово превращается в дело. Это нужно знать, помнить, а значит ни в коем случае то не обзывать и не клянуть, не ругать детей плохими обидными словами. Опасаться произносить: «Вот ты лентяй, бездарь. дурак, тупица…Это антимолитва, которую нужно бояться.

Апостол Павел говорит, что мы «к благословению признаны».

Поэтому, начинать делать это желательно с самого детства, с самого рождения. И молиться, и благословлять: «Да благословит тебя Господь, да сохранит Господь, да вразумит». И благословит Господь, и покроет и спасет… Или «Господь с тобой; С Богом; Даст Господь тебе мир». Можно крестить, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

В писаниях по-разному говорится о благословении. И везде это половина счастья.

Куда бы не отправлялся ваш ребенок: в путешествие, армию, брак, чтобы не начинал: новое дело, учение, работу, всегда благословлять, не лениться и не стыдиться. Слова должны быть просты, мудры, естественны и умны, какие были они у святых. Это великое дело и не простая наука. Этому нужно научиться.

Между прочим, мы сами благословляем Господа. В псалме 33 мы часто говорим такие слова: «Благословим Господа на всякое время … ты хваленый, ты прославленный…» То есть мы благодарим его всегда, и за всё. Особенно хорошо, когда мы можем это сделать в скорби или после неприятности, в болезни и даже трагедии. Мы как святые, которые испытывали скорби и даже горели в печи, не может не славить его, не прославлять, не благодарить. Это самая большая мудрость и живое доказательство нашей веры.

Мы тогда настоящие христиане, когда веру не «подминаем» под себя, и рады, верны ей не только, когда она нам удобна. Мы истинно верующие, когда мы не веру подстраиваем под себя, а себя под веру, каждым поступком, каждым отношением к человеку доказываем свои знания на деле.

А вот в материнской молитве на благословение детей особенно сильная и точно передана всю боль за своего ребенка. В ней, как на нити нанизаны все самые лучшие пожелание чаду, о которых только и может мечтать любая мама. Это родительское благословения на всякое время, утра, дня и ночи, которым можно умолить Господа, чтобы он помог укрепить сына или дочь, преумножить блага, дать благословение на благочестивую семейную жизнь и здоровое деторождение.

В книге чисел, 6 глава Старого Завета (её окончание), сам Бог даровал нам молитву, которой мы может благословлять своих детей. Он сам вложил в уста древним священникам.

1. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя;

2. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя;

3. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.

Тогда Бог давал эту молитву священникам, чтобы они благословляли сынов своих. Но она касается каждого из нас. Как им Бог дал власть над народом, как и родителям — власть над своими детьми.

Три пожелания…Можно эти слова запомнить и каждый раз при каждом удобном случае их творить, не бояться, а верить, что в них есть «соль и суть».

Эта цифра символична, не случайна. Как в человеке есть дух, душа и тело, как в Господе — три Лица, как в храме есть три притвора, так и три благословения, которые дал нам Бог.

«Благословенные люди благословлено живут, и проклятые — проклято». И худо то, что живем мы в мире проклятых людей. Ведь матери русские совсем не следят за своими словами. Мы можем ругать детей, на чем свет стоит. А это очень плохо. За каждое слово ответим. «Глупый, тупой, придурок, никчемный, таким и останешься».

Среди мусульман каждое слово — на вес золота. И евреи никогда не будут ругать своих детей, обзывать. Знают, что каждое слово может быть благословением, а может быть и проклятием.

Однажды даже один народ, бедуины поприветствовали европейца, пожелав ему мира, но потом, узнав, что он не их, не араб, попросили отдать обратно то, что пожелали. Ибо они в каждое слово вкладывали силу, энергию, сердце, помощь. Для нас слово — пар, пустой звук, для них — дело, половина сердца, грубо говоря, чтобы близкому было хорошо.

Так и Исаак отдавший по ошибке свое благословению не старшему сыну, уже не мог забрать его, а потому дал благословение, но меньшее, чем его брату. Вот какое значение имело оно, имеет и поныне.



Лучше стыдиться греха, считая его мерзким, гадким, и страшным, чем благословения. Почаще его изливать на детей и поменьше ругать. Как говорит Андрей Ткачев: «Не стоит стесняться хороших вещей. Мать и отец — это те же священники. Они могут благословлять, поучать, наставлять, учить, проповедовать. Им дано очень много. Ведь через молитвы отца или матери, Сам Господь благословляет наших детей Духом Святым.

Не случайно даже говорят: «Благословение матери поднимет выше небес, проклятие осушит… ". Им созидаются дома, испрашивается Божья благодать, является крепким фундамент их будущего.

Так что благословляйте именем Господним и будет вашим деткам счастье, радость и, даст Бог, спасение.

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