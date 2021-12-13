«Поцелуй Ельцина»: чем президент России шокировал королеву Англии

В 1994 году английская королева прибыла с визитом в Россию. В тот момент на посту главы страны находился Борис Ельцин. Во время общения с Елизаветой II президент совершил не один промах.

Визит королевы

17 октября 1994 года королева Англии Елизавета II совершила свой первый и единственный визит в Россию. Причем Елизавета прибыла в Санкт-Петербург на яхте. Как утверждают Олег Давтян и Хероним Граля, авторы книги «Подарочный этикет», тот факт, что монаршая особа не воспользовалась авиаперевозками или железнодорожным транспортом, объясняется дипломатической традицией. Согласно ей, в связи с тем, что Россия имеет морскую границу, представитель крупной морской державы обязан либо прибыть, либо убыть именно по воде. Впрочем, до Москвы королева все-таки добралась самолетом.

Как пишет Андрей Тихомиров в своей книге «Президентство Бориса Ельцина», в столичном аэропорту Елизавету II встречал первый вице-премьер Олег Сосковец. Однако большую часть времени королева все-таки провела в компании президента Бориса Ельцина и его супруги. Они вместе посетили Большой театр, Старое Английское подворье, открыли мемориальный камень на строительной площадке нового здания британского посольства и даже пообщались с «простыми россиянами». Внешне все выглядело вполне прилично, однако на самом деле визит Елизаветы оказался омрачен рядом сложностей.



Скандальный поцелуй

Эти сложности в основном были связаны с незнанием российской стороной традиций и правил поведения в присутствии монарха. Как признается Ирина Хакамада в своих мемуарах «В предвкушении себя», никто из отечественных политиков, приглашенных на прием в честь приезда Елизаветы II (и она в том числе), не представлял, как следует себя вести и даже во что одеваться. Хакамада, по ее же собственным словам, от страха надела «что-то очень длинное бесформенное». Остальные дамы пестрели разноцветными нарядами, а мужчины щеголяли во взятых напрокат дешевых смокингах.

Видимо, не имел понятия о королевском этикете и Борис Ельцин. В противном случае президент не совершил бы поступок, который вызвал такой переполох среди членов английской делегации. Если верить Николаю Зеньковичу, автору книги «Как Путин ельцинскую загогулину выпрямлял», Ельцин, желая показаться галантным, прилюдно поцеловал Елизавете руку. Ужас, который при этом испытали британские подданные, Владимир Ермаков, автор «Истории международных отношений ХХ века», объясняет тем, что, согласно протоколу, дотрагиваться до августейшей особы попросту запрещено.



Все по протоколу

Примечательно, что, судя по высказываниям Владимира Ермакова, Борис Ельцин все-таки был знаком с протоколом. Тем не менее российский президент все равно предпочел дотронуться губами до руки английской королевы. Этот и многие другие инциденты, по мнению Ермакова, и вызвали неоднозначное отношение к Ельцину на Западе. Тем более, что подобных случаев во время визита английской королевы произошло немало. Так, по словам Михаила Любимова, автора книги «Как убивали Бандеру», в Большом театре Борис Ельцин, снова пытаясь вести себя по-джентльменски, хотел помочь надеть Елизавете II пальто. Но та лишь изящно увернулась.

Больше Елизавета в Россию не приезжала. Однако это вовсе не было связано с поведением Бориса Ельцина. По утверждению Владимира Кучина, автора издания «Всемирная волновая история от 1991 г. до 2014 г.», второй официальный визит королевы невозможен по протоколу. Сама же Елизавета осталась поездкой вполне довольна и в подарок за теплый прием даже преподнесла чете Ельциных деревянную коробочку. Как писал Борис Николаевич в своих мемуарах «Президентский марафон», в коробочке оказались семена из королевского сада, которые впоследствии жена и дочери Ельцина высадили в землю. Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/poceluy-elcina-chem-prezident-rossi...

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