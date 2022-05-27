Зачем китайцы уничтожали воробьев

Решать проблемы радикально, быстро и с очень сложными последствиями – это, к сожалению, о коммунистах. В истории СССР было немало странных реформ, связанных с сельским хозяйством, и примерно в это же время подобные преобразования происходили в дружественном Китае. О самых необычных мерах «Большого скачка» – в нашей статье.

В 1958 году Мао Цзэдун обещал своим гражданам следующее: три года поживут на хлебе и воде и поработают хорошенько – а дальше все образуется, и жить будут лучше, чем проклятые западные империалисты. Да вот беда: все планы и надежды на лучшее будущее буквально съедали воробьи. Китайский научно-исследовательский институт зоологии подсчитал: зерна, уничтоженного птицами за год, хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек! Вот так 18 марта 1958 года на VIII съезде партии Великий Мао объявил: пернатых вредителей уничтожить! Вместе с крысами, комарами и мухами.

А делалось это так. Орнитологи установили, что воробей может пробыть в воздухе не более 15 минут. Посему, от китайцев всех возрастов и социальных статусов требовалось греметь чем попало, отпугивать бедных птичек от гнезд и вообще, не давать им ни минуты покоя.

Все прочие способы не работали: патроны сочли слишком дорогими, ловушки – неудобными, а обыкновенные яды – опасными в том числе для людей.

Так или иначе, только за три дня в Пекине и Шанхае уничтожили почти 1 млн. птиц, а за полгода во всей стране истребили около 2 млрд. воробьиных. В Пекине и Приморье люди настолько разошлись, что избавились не только от всех воробьев, но и от другой мелкой птицы. Вот что, к примеру, вспоминает непосредственный участник тех событий:

"Вся школа отправилась убивать воробьёв. Мы делали лестницы, чтобы сбивать их гнёзда, и били в гонги по вечерам, когда они возвращались домой на ночлег. Это было задолго до того, как мы узнали, что воробьи — хорошие птицы. В то время мы знали лишь то, что они едят зерно."

Детям в школах в рамках борьбы с паразитами давали грамоты за самые впечатляющие результаты, фотографии сотен мертвых птичек мелькали на первых полосах газет. В первый «безворобьиный» год нужный эффект был достигнут, и зерна действительно собрали гораздо больше чем обычно. Однако вскоре из-за расплодившейся саранчи и других вредителей, которых поедали ненавистные воробьи, уровень сбора урожая упал настолько, что в стране начался голод, жертвами которого по разным данным стали от 10 до 30 млн. чел. Плакат гласит: "Трудовые успехи в честь нашего великого лидера, председателя Мао!" Плакат гласит: "Трудовые успехи в честь нашего великого лидера, председателя Мао!" Руководству Китая не оставалось ничего другого, кроме как купить несколько вагонов воробьев в Советском Союзе. Соседи с радостью пошли навстречу Мао: к счастью, птицы быстро адаптировались, но восстановить популяцию пернатых в Поднебесной удалось только через несколько лет. Официально же Мао признал свою ошибку только в 1960 году, и в лозунге, призывавшем уничтожать вредителей, воробьев заменили на клопов.