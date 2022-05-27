Зачем китайцы уничтожали воробьев

Решать проблемы радикально, быстро и с очень сложными последствиями – это, к сожалению, о коммунистах. В истории СССР было немало странных реформ, связанных с сельским хозяйством, и примерно в это же время подобные преобразования происходили в дружественном Китае. О самых необычных мерах «Большого скачка» – в нашей статье.
В 1958 году Мао Цзэдун обещал своим гражданам следующее: три года поживут на хлебе и воде и поработают хорошенько – а дальше все образуется, и жить будут лучше, чем проклятые западные империалисты. Да вот беда: все планы и надежды на лучшее будущее буквально съедали воробьи. Китайский научно-исследовательский институт зоологии подсчитал: зерна, уничтоженного птицами за год, хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек! Вот так 18 марта 1958 года на VIII съезде партии Великий Мао объявил: пернатых вредителей уничтожить! Вместе с крысами, комарами и мухами.
А делалось это так. Орнитологи установили, что воробей может пробыть в воздухе не более 15 минут. Посему, от китайцев всех возрастов и социальных статусов требовалось греметь чем попало, отпугивать бедных птичек от гнезд и вообще, не давать им ни минуты покоя.
Все прочие способы не работали: патроны сочли слишком дорогими, ловушки – неудобными, а обыкновенные яды – опасными в том числе для людей.Так или иначе, только за три дня в Пекине и Шанхае уничтожили почти 1 млн. птиц, а за полгода во всей стране истребили около 2 млрд. воробьиных. В Пекине и Приморье люди настолько разошлись, что избавились не только от всех воробьев, но и от другой мелкой птицы. Вот что, к примеру, вспоминает непосредственный участник тех событий:
"Вся школа отправилась убивать воробьёв. Мы делали лестницы, чтобы сбивать их гнёзда, и били в гонги по вечерам, когда они возвращались домой на ночлег. Это было задолго до того, как мы узнали, что воробьи — хорошие птицы. В то время мы знали лишь то, что они едят зерно."
Детям в школах в рамках борьбы с паразитами давали грамоты за самые впечатляющие результаты, фотографии сотен мертвых птичек мелькали на первых полосах газет. В первый «безворобьиный» год нужный эффект был достигнут, и зерна действительно собрали гораздо больше чем обычно. Однако вскоре из-за расплодившейся саранчи и других вредителей, которых поедали ненавистные воробьи, уровень сбора урожая упал настолько, что в стране начался голод, жертвами которого по разным данным стали от 10 до 30 млн. чел.Плакат гласит: "Трудовые успехи в честь нашего великого лидера, председателя Мао!"
Руководству Китая не оставалось ничего другого, кроме как купить несколько вагонов воробьев в Советском Союзе. Соседи с радостью пошли навстречу Мао: к счастью, птицы быстро адаптировались, но восстановить популяцию пернатых в Поднебесной удалось только через несколько лет. Официально же Мао признал свою ошибку только в 1960 году, и в лозунге, призывавшем уничтожать вредителей, воробьев заменили на клопов.
А вы знали об этом?
В одном из старейших банков Швейцарии недавно была проведена ревизия, при которой нашли незакрытый счет Владимира Ленина. На этом счете оказалось всего 13 франков, несмотря на то, что прошло уже много лет. В Швейцарии функционирует около 400 банковских учреждений, на их счетах аккумулировано около 54 трлн. долларов.Одним из самых неожиданных фактов про кредитование в древности является закон царя Хаммурапи, который имел репутацию мудрого и справедливого владыки. По его указу, все вавилоняне могли в качестве залогового имущества по кредиту оставлять своих детей. Еще одним занимательным в современном контексте фактом про банки и кредиты является система кредитования Древней Греции. Тогда кредитор, который одолжил деньги заемщику, мог расположить на его земле специальную табличку, носившую название hypothéke (ипотека). Означала она, что в случае невозможности возврата долга, земля переходит во владения кредитора.
Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43133489137)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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