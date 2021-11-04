Знакомства онлайн: может ли виртуальная любовь перерасти в реальную?

Общаясь в интернете, мы преследуем разные цели. Но все чаще отправляемся туда на поиски личного счастья. Кого мы ищем в виртуальном пространстве и кого находим?

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», — пелось в старой песне. Сегодня виртуальный мир перевернул с ног на голову порядок заключения брачного союза. Еще даже не влюбившись, мы уже вынужденно идеализируем потенциального партнера, который, пользуясь возможностями Сети, скрывает свои недостатки.

В интернете так делают многие. После такого знакомства исход встреч наяву непредсказуем: образ в нашем воображении может не совпасть с суровой реальностью, и сетевой роман рискует быстро закончиться. Но есть шанс, что виртуальная любовь все-таки превратится в настоящую.

Приключения суррогатов

Социальные сети, сайты знакомств, приложения для смартфона, онлайн-игры — кажется, мы разучились знакомиться «вживую». И на то есть причины. «Общение в Сети ни к чему не обязывает, — поясняет психоаналитик Елизавета Князева. — Можно общаться с кем угодно, ничем не рискуя, в любой момент есть возможность выйти из игры, при этом повысить самооценку, попробовать себя в разных ролях, найти свой стиль».

Посредством виртуального общения мы можем на какое-то время почувствовать себя любимыми, нужными и значимыми.

Все это создает иллюзию того, что мы не одиноки, хотя неизвестно, как оно на самом деле. Ведь за фото милого парня или девушки может оказаться кто угодно.

«Переписка, аудио- и видеозвонки и даже онлайн-секс — это только суррогат общения, — убежден гештальт-терапевт Владислав Чубаров. — За любой формой виртуальной любви скрывается страх: боль от предательства и прежние разочарования способствуют нашему перемещению в виртуальный мир, где каждого, кто не нравится, можно удалить или заблокировать.

Боясь вновь оказаться уязвимыми, многие заигрываются в виртуальную реальность, чтобы не идти навстречу реальным отношениям. Но лишь в них мы способны раскрыться по-настоящему».

В виртуальном мире можно одновременно общаться с большим количеством пользователей, но искажений в нашем восприятии будет не меньше. Общение в Сети — благодатная почва для додумываний и проекций.

«Чтобы не уходить в иллюзии и фантазии, очарования и разочарования, отношение к интернету должно быть как к удобному инструменту для знакомства, а не как к месту для развития отношений», — предостерегает Владислав Чубаров.

«Он ходил на свидания как на работу»

Юлия, 36 лет, Москва

После нескольких неудач в личной жизни я захотела стать счастливой по-настоящему. Просто в какой-то момент поняла, что мне нужен серьезный человек, без котов в мешке и скелетов в шкафу. Зарегистрировалась в Тиндере.

Сергей написал первым. Раньше я не обратила бы на него внимания — слишком правильный и хороший. В таких обычно не влюбляются, нам хулиганов подавай. Но тогда я выбирала умом, а не сердцем. Понимала, что для меня важно, знала свои приоритеты.

Мы созвонились, спустя пару недель встретились. Сергей практически жил в Тиндере, три раза в неделю ходил на свидания как на работу. Но после встречи со мной перестал. А я ничего не чувствовала, работал холодный ум. Мне нужны были качественные отношения с достойным мужчиной. Он им и оказался.

Сергей добивался меня, каждый день доказывал, что он рыцарь. Я не сразу поняла, что мы пара. Влюбляться в него я начала только спустя несколько месяцев после знакомства.

Сегодня я не могу представить для себя более подходящего мужчину. Мы дополняем и поддерживаем друг друга. И то, что мы познакомились в приложении для знакомств, не имеет никакого значения.

Кто не рискует?

«Я зарегистрировалась в Тиндере, потому что работала с утра до вечера и возможности познакомиться где-то еще у меня не было, — рассказывает 36-летняя Ольга. — Когда после расставания с предыдущим партнером я почувствовала, что готова к новым отношениям, то решила, что легче всего найти их с помощью приложения, которое для этого и создано».

Встречаясь с кем-то в реальности, мы некоторое время присматриваемся к новому знакомому, определяя, станет ли он близким другом или случайным приятелем: мы исходим из возможностей, предоставленных миром. В интернете мы исходим из своих потребностей и сразу ставим цели. Но говорить ли о них другим?

«В своих намерениях лучше быть максимально прозрачными, — советует Владислав Чубаров, — хотя не все поступают так же: многие декларируют, что ищут серьезных отношений, а в сообщениях предлагают секс. От всех нежелательных знакомств прозрачность намерений вас не оградит, но часть из них отфильтрует».

Какой должна быть наша анкета, если мы хотим, чтобы общение в формате онлайн переросло в серьезные отношения? «Прежде всего честной, — считает клинический психолог Екатерина Рогушина. — Используйте только свои фотографии без фильтров и фотошопа, портретные и в полный рост.

Напишите о своих увлечениях, о том, что отражает вас. Не эпатируйте и не пытайтесь вызвать интерес любыми возможными способами, как будто вам во что бы то ни стало нужно завлечь каждого. Напишите, каких отношений ждете, с чем не готовы мириться, каков ваш основной жизненный принцип, чем любите заниматься.

Не пишите слишком много и не предъявляйте требований к потенциальному партнеру. Если вы хотите встретить честного и открытого партнера, проявите эти качества со своей стороны».

Такой подход сопряжен с некоторыми рисками. Записанные разговоры, отправленные сообщения могут быть впоследствии использованы против нас, а фотографии без фотошопа могут вызвать негативные комментарии некоторых пользователей.

«Рассказывая о себе, мы надеемся, что нас примут и не отвергнут, что мы будем интересны, — замечает Владислав Чубаров, — но у свободы общения в виртуальном мире есть обратная сторона: здесь многие безнаказанно проявляют агрессию. Поэтому те, кто уже сталкивался с этим, боятся выставлять правдивую информацию о себе и идти на контакт».

Нам приходится постоянно помнить и балансировать: не выдумывать, но и не выдавать слишком интимные или потенциально опасные для нас сведения тем, кто может их обратить нам во вред.

Проблемы со связью

Общение в Сети похоже на игру, хотя и не всегда безопасную, но веселую и увлекательную. Можно примерить на себя любую маску, стать кем угодно и каким угодно; там мы отзываемся на предложения, на которые никогда не откликнулись бы в реальности, и сами затеваем флирт с кем-то, к кому не решились бы подойти на вечеринке.

«От этих действий вырабатывается много дофамина, гормона удовольствия, который работает во благо, если за ним следует некое вознаграждение, — рассказывает Елизавета Князева.

— Но если после выброса гормона ничего не происходит и дальше события не развиваются, то дофамин «перегорает», и мы начинаем ощущать глубокую беспричинную апатию, чувство одиночества и бессмысленности всего вокруг. И на то, чтобы справиться с этим, требуется немало времени».

Это еще один довод в пользу перевода отношений в реальность. Но если мы не просто переписываемся с кем-то, но и регулярно выходим на видеосвязь, слышим настоящий голос и разные интонации, видим лицо и его живую мимику, разве этого не достаточно для отношений?

Для начала — да, но не для продолжения, уверена Екатерина Рогушина: «Необходимое условие развития отношений — не только эмоциональная связь и поддержка, но понимание того, что рядом кто-то есть, — подчеркивает клинический психолог, — и что этот кто-то всегда может помочь — не словом, а делом, что он не сбежит при первых трудностях и ему можно доверять.

Любовь не появляется сразу, а растет с течением времени и проверяется на прочность. Только после такой проверки возникает глубокое уважение к партнеру и принятие своего выбора — то, что можно назвать любовью. При виртуальном общении такое вряд ли возможно».

Зато выход в онлайн помогает нам поддерживать те контакты, которые уже сложились в реале. В командировках и поездках мы включаем Zoom и Skype и меньше страдаем от разлуки с теми, кто нам дорог.

Лирика и прагматика

У виртуального романтического общения много недостатков. Не сразу понятно, говорят нам правду или врут. Выбор партнеров огромный, но чаще — иллюзорный. Сначала самооценка быстро поднимается от полученных приглашений на свидание, но уже через несколько встреч нас может ждать разочарование.

Виртуальный собеседник может играть роль благородного рыцаря, а на деле оказаться неуверенным и несамостоятельным. Бывает, что и лайкают нас не те, кто нравится нам.

«Сетевое общение — очередной этап развития человечества, и надо пережить его, чтобы вернуться к истинным ценностям, — уверена Елизавета Князева. — Не стоит делать ставку на то, что этот этап сам по себе принесет счастье. По моему опыту лишь немногие из познакомившихся в Сети создают прочные семьи».

И все же сегодняшний мир невозможно представить без мира виртуального. Регистрация на сайте знакомств или в приложениях говорит о нас не как о неудачниках, а как о тех, кто признает свои потребности.

«Время — одна из важнейших ценностей жизни, а сайты знакомств и другие площадки помогают значительно его сэкономить, — говорит Екатерина Рогушина. — Самые отчаянные размещают объявления о поиске жены или мужа прямо на личных автомобилях. Но лучше все же встретиться с партнером, с которым мы совпали в Тиндере».

Знакомство стало более простым, а подход к нему — более прагматичным. Встретимся? Хорошо. Нет? Не страшно, есть и другие. При этом знакомиться по старинке, вживую, мы вряд ли в ближайшем будущем перестанем. Свою судьбу можно встретить где угодно. Вопрос не в том, где именно, а в том, насколько мы готовы к этой встрече.

«Я призналась, что влюблена»

Виктория, 29 лет, Санкт-Петербург

У него был ник Фрост, и я сразу заметила его на форуме, куда часто заходила в то время: его комментарии были самыми глубокими и остроумными. Мы оба оказались любителями онлайн-игры в Мафию и там узнали друг друга еще лучше. Во время обсуждения горячих тем на форуме мы перебрасывались личными сообщениями: были на одной волне!

Стали переписываться, у меня была запутанная любовная история, Фрост давал советы, было классно получать их от мужчины, который на моей стороне. Потом я все-таки рассталась с тем моим приятелем. У меня никого не было, и однажды я поняла, что уже давно не думаю ни о ком, только о Фросте.

Казалось, он тоже мной интересуется, но мы не говорили о чувствах. Я пыталась намекнуть, он отшучивался. Наконец я не могла больше терпеть, написала: «Я влюблена в тебя, давай встретимся».

Но когда мы увиделись, я не почувствовала ничего: передо мной был мужчина средних лет, среднего роста, средней наружности. В нем не было ничего от Фроста, как я его себе представляла.

Первая встреча стала последней. Он ушел с форума, и больше я его нигде не встречала. Это было семь лет назад, я не скучаю по тому мужчине, но моего Фроста мне не хватает до сих пор.

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