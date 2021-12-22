10 знаков Ангела-хранителя, которые помогут принять верное решение

У каждого человека есть свой ангел-хранитель. Только некоторые либо не верят в него, либо не умеют слышать. А есть люди, которые улавливают некоторые знаки, но не могут понять, что их посылает Ангел, и что они означают.

Ангел — самое могущественное и божественное творение, которое существует на нашей земле, способное по-настоящему помочь человеку.

Так, когда человеку хорошо, у него нет проблем, то чем ему Ангел может помочь? Он радуется вместе с ним. А, вот при трудностях, при сомнении в принятии решения – Ангел всегда рядом. Он посылает знаки в виде вещей, явлений природы, ощущений. Разобралась сначала со всем этим сама и делюсь с вами.

Увидев нижеописанный знак, подумайте над вопросом, который вас мучит. На который не знаете ответ, или сомневаетесь в своем решении. Мысль сама придет в голову. И это будет правильное решение. Так ангел пытается помочь принять вам верное решение, ответить себе на мучивший вас вопрос.

1. Перо или перья птиц

Идёте вы обычным маршрутом. И никогда на вашем пути, ранее, не попадались перья. Или неизвестно откуда к вам начало спускаться пёрышко. Не проходите мимо, обратите на перья внимание. Рассмотрите цвет и прислушайтесь к внутренним ощущениям. По поверьям – это перья не птиц, а ангела.

2. Домашние животные и маленькие дети

Обращали внимание, что домашние животные, особенно кошки смотрят в пустоту. И маленькие дети – на кого-то смотрят и улыбаются в пустоту. При этом в глазах ребенка будет счастье и радость. И животные, и дети чувствуют и видят ангелов.

В этот момент, глядя на восторг ребенка и взрослый человек начинает подзаряжаться положительной энергией.

3. Монета

Не рассматривайте неожиданную находку любой монеты, как само собой разумеющееся. Начните вспоминать: «Проговаривали ли вы фразу о деньгах. Просили ли финансовую помощь». Поднимите монету. Что на ней нарисовано? Какие цифры, какого цвета. Есть ли какие-то ассоциации.

4. Запах

Это когда неведомо откуда почувствовал аромат. Запахло какими-то цветами или морским воздухом…Вы не видите источника этого запаха. Но почувствовав этот аромат, у вас возникает ощущение радости, комфорта и по телу разливается тепло. Ангел рядом.

5. Музыка и голоса

И музыку, и голоса мы можем услышать из ниоткуда. Как будто это в нашей голове. Мы вроде слышим, а откуда – непонятно. К голосам прислушайтесь, может в них таится подсказка. Будут произнесены ответы, которых ждете. И те, кто уже сталкивался с этим, говорят, что не нужно стесняться просить Ангела говорить громче. Это же ваш Ангел-Хранитель и он вам желает помочь.

6. Шестое чувство

Это интуиция. Когда стоите перед непростым выбором – доверьтесь интуиции. Она может сыграть решающую роль в любом вопросе. Наша душа на подсознательном уровне имеет связь с Ангелом и через неё идёт подсказка.

7. Радуга

Если вы о чем-то думали или о чем-то просили небеса и вдруг увидели радугу, то значит мысли ваши – верные. Это добрый знак. Ваши молитвы услышаны, и вы не брошены. Верьте в свои силы и в себя! Всё у вас получится.

8. Числа, реклама

Вы стали ни с того, ни с сего обращать внимание на числа. Как будто что-то заставляет вас читать какие-то номера, смотреть на вывески. Попадает в руки чек, и вы начали на нём читать его номер… Едет впереди машина с цифрами, а на следующий день опять эти же цифры. Через этот знак, через цифры – ангел делает подсказки. Можно «нырнуть» в нумерологию – почитать обозначение, а можно подумать о датах. Вдруг что-то планировали в эти дни…

С рекламой – тоже самое. Просите высшие силы: «Господи! Ну подай мне какой-то знак, чтоб я принял правильное решение!». И вам на глаза попадается реклама. Присмотритесь, вдруг на ней ваш ответ.

9. Сон

Во время сна – тело расслабляется, блоки разума – снимаются. Во сне может присниться разговор с человеком или животным. Так Ангел, через разговор во сне пытается донести информацию. Конечно, мы забываем сны. Но, зачастую, проснувшись среди ночи сон ещё свеж, причём, сказав себе, что нужно не забыть, то обязательно забудешь.

Сейчас это можно решить проще. Рядом с нами лежит телефон, на котором будильник. Проснулись ночью и пока помните сон – включите аудиозапись и надиктуйте, что помните. Утром прослушаете и будете удивлены, что ничего не помните от сна, а так будет что анализировать.

10. Облака в форме Ангелов, порыв ветра

Если, подняв голову, вы видите облако, которое напоминает вам Ангела, то не сомневайтесь в правильности своего решения.

Вы задумались над каким-то вопросом, внезапно вас, обдуло как будто ветерком, или порывом ветра с вас сдуло кепку/ шляпу. Всё это знаки Ангела. Вы мыслите – верно.



Если хорошо подумать, то наше тело, наш разум, наша душа – вот главные подсказчики. Через них Ангел пытается донести нам информацию. Мы же, зачастую, свои же мысли отгоняем и делаем наоборот. Спустя время жалеем об этом и ругаем себя.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2372612392820934971

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