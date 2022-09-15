Уголовное дело на Магомаева — в чем обвиняли золотой голос СССР

В конце 60-х годов прошлого века имя талантливейшего певца Муслима Магомаева гремело по всему Советскому Союзу. Он собирал стадионы, выступал на правительственных концертах, а толпы поклонниц буквально преследовали золотой голос СССР.

Публика ценила талант Муслима Магомаева. Впрочем, несмотря на огромную популярность, даже на пике славы певец оставался человеком широкой души. Он много работал, щедро делился своим талантом, не раз выступал для тех, кто не смог попасть на его концерт, совершенно бесплатно.

Казалось, Магомаев — настоящий баловень судьбы, обожаемый и простым народом, и власть предержащими, однако именно на пике славы Магомаев попал в опалу. Ситуация была непростой и грозила певцу очень крупными неприятностями.

Тройная оплата

В 1967 году Магомаеву поступило предложение на серию стадионных концертов в нескольких городах страны. Инициатива исходила от одного эстрадного администратора, которого в музыкальных кругах называли «единственным советским импресарио».

В то время за сольный концерт, состоящий из двух отделений, певец получал неплохие деньги — 200 рублей. Эта сумма складывалась из нескольких составляющих: стандартная концертная ставка, надбавка за гастроли, за особые заслуги и так далее.

Импресарио придумал хитрую схему, благодаря которой и он сам, и Магомаев смогли бы получить в три раза больше обычного — 600 рублей за одно выступление.

Певца уверяли, что все абсолютно законно. Мол, за выступление на стадионе артисту положена тройная оплата. Магомаев поверил, отработал концерты и получил обещанное — строго по ведомости и с выплатой всех налогов.

Муслим Магомаев

«Сам Шаляпин столько не получал!»

Вскоре о баснословных гонорарах певца стало известно московским чиновникам, в частности — Василию Кухарскому, заместителю министра культуры СССР, Екатерины Фурцевой.

Кухарский возмутился: «Сам Шаляпин при царе столько не получал!» — и приказал начать расследование. В ОБХСС завели уголовное дело. Магомаеву, а такжее другим причастным к этой истории лицам грозило суровое наказание.

О скандале вокруг собственной персоны Муслим Магомаев узнал на гастролях в Париже. Перед певцом встал нелегкий выбор — вернуться на родину, где его ждали крупные неприятности, или остаться во Франции. Скрепя сердце и приготовившись к худшему, Магомаев принял решение возвратиться в СССР.

Нет худа без добра

В Союзе певца действительно ожидало наказание. Хотя уголовное дело решили все-таки закрыть, поскольку злого умысла в действиях артиста не нашли, Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана.

Муслим Магомаев

Привыкший никогда не сдаваться и смотреть в будущее с оптимизмом, Магомаев извлек пользу даже из «ссылки». Он решил восполнить пробел в образовании (на учебу певцу вечно не хватало времени), поступил сразу на пятый курс вокального отделения Бакинской консерватории, а затем с блеском ее закончил.

Опала всенародно любимого певца продолжалась недолго. Через несколько месяцев о Магомаеве вспомнил Андропов — в то время глава КГБ. Он позвонил Фурцевой и приказал обеспечить выступление артиста на очередном юбилейном концерте.

Приказ был выполнен. Муслим Магомаев вернулся в Москву, где его ждал еще больший успех и признание.

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А вы знали об этом?

Сына Героя Советского Союза Николая Бирюкова Анатолия прозвали "Охотником за младенцами", поскольку он похищал и убивал младенцев. Анатолий был признан абсолютно вменяемым, но с наличием отклонения "непиофилия", и приговорен к высшей мере наказания. Николай Бирюков, будучи Героем Советского Союза и человеком принципиальным и честным, от своего сына отрекся.Безусловно, на психологическом состоянии отца Анатолия сказалось все произошедшие события. Мужчина не мог себе даже представить, что у него вырос такой сын, и обвинял в его ненадлежащем воспитании себя. Стрессовое состояние серьезно отразилось на здоровье Героя Советского Союза, и поэтому после всех событий и казни сына он прожил всего лишь два года.

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