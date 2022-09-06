Молитва Матроне о замужестве и отношениях

Со слов автора. Я уже давно являюсь священнослужителем и стараюсь каждый день помогать людям.

Ко мне часто обращаются с проблемами замужества и личной жизни.

Поэтому сегодня я расскажу, к кому обращаться с молитвой, чтобы найти настоящую любовь.

ПРОБЛЕМА ПОИСКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ

Современное течение жизни кардинально отличается от того, к которому привыкли наши дедушки и бабушки. Развитие интернета позволило сильно расширить возможности. Кроме того, благодаря общению в социальных сетях появилась возможность поддерживать связь с родственниками, живущими далеко, и даже найти вторую половинку. Казалось бы, что теперь одиноких людей должно быть очень мало. Ведь каждый получил уникальную возможность найти свою судьбу, даже если избранник или избранница проживают на другом конце мира.

Однако все не так радужно. Поскольку и на сегодняшний день статистика остается крайне печальной. Количество удачных и долгих браков не так велико. Более того, в браке состоит лишь малая часть граждан. Большинство же даже не может найти вторую половинку. Но даже те, кому посчастливилось отыскать свою любовь, вовсе не спешат подавать заявление в ЗАГС. Ими овладевает беспокойство, что брак может оказаться неудачным.

И поэтому они предпочитают строить отношения в гражданском браке.

Церковь подобного, разумеется, не одобряет. Поскольку отношения между мужчиной и женщиной обязательно должны быть узаконены. Более того, крайне важно, чтобы этот брак был заключен и на небесах. То есть супругам обязательно нужно провести обряд венчания в церкви. Но нетрудно догадаться, что на такой шаг отваживаются немногие. Духовные наставники уверены, что решить эту проблему можно. Но для этого верующим необходимо обратиться за помощью к Матроне Московской. Священники считают, что именно молитва Матроне Московской о замужестве способна помочь людям обрести счастье в личной жизни и прийти к Господу.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

В миру эта покровительница была более известна как Матрона Никонова. Родилась она в бедной семье. Оба родителя должны были тяжело трудиться, чтобы прокормить семью. Кроме Матроны, у супругов было еще трое детей. Поэтому нельзя сказать, что ее рождение было желанным. Ситуацию существенно усугубило и то обстоятельство, что девочка родилась незрячей. Доктор, принимавший роды, сразу сообщил нерадостную новость родителям и предупредил, что вернуть зрение девочке будет невозможно.

Как только супруги узнали о том, что у них родился больной ребенок, они всерьез задумались о необходимости отказаться от него. Поскольку они прекрасно понимали, что не смогут обеспечить малышке должный уход. Кроме того, появление в семье ребенка с особенными потребностями накладывало определенные обязательства абсолютно на всех членов семьи. И поэтому родители посчитали, что лучше отдать девочку в приют, где о ней обязательно позаботятся.

Вот только в итоге отец и мать все же решили оставить малышку. Причиной тому странный сон, увиденный накануне матерью Матроны. В своем сне женщина увидела красивую птицу с белым опереньем, которая восседала у нее на груди. Сновидение показалось ей знаком свыше. И поэтому женщина наотрез отказалась определять дочь в приют. Ее решение было настолько категоричным, что мужу пришлось смириться.

Поначалу никто не одобрил того решения, которое приняла женщина. Даже односельчане были против подобного. Они видели, насколько бедственным является положение семейства. И поэтому было нетрудно догадаться, что для них четвертый ребенок был бременем. Ведь в те тяжелые времена многодетные семьи не жили, а выживали. Вот только совсем скоро стало понятно, насколько сильно люди ошибались. Поскольку этот ребенок был божьим благословением.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР

Когда по округе расползлись слухи о том, что девочка обладает божественным даром, к ней потянулись люди. Примечательно, что юная девушка могла только одним словом образумить человека, направить его на путь истинный. Никогда не отказывала она в помощи и грешникам. Видя, что человек мучается от совершенного им прегрешения, Матрона старалась подсказать ему, как поступить, как вымолить прощение у Всевышнего.

Более того, она сама молилась за души грешников. Именно по этой причине священники считают ее заступницей всех людей, которая особенно к ним благосклонна. И поэтому грешникам, которые ищут покаяния, священники всегда рекомендуют возносить молитвы Матроне.

Довольно часто к целительнице приходили и одинокие женщины. Они просили о разном:

о счастливом замужестве;

о возврате неверного мужа в семью;

о личном счастье.

И все эти просьбы целительница не просто слышала. Она старалась найти способ помочь страждущим. Каждому, кто к ней обращался, она всегда рекомендовала возносить молитвы Господу и молить его о милости. Ведь только по его воле можно изменить судьбу человека к лучшему.

Довольно часто Матрона возносила эти молитвы с теми женщинами, которые к ней приходили и просили счастья в личной жизни. И поэтому сейчас принято считать Матрону покровительницей женщин, которая, пребывая на небесах, продолжает помогать тем, кто к ней обращается.

КАКАЯ МОЛИТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЙ?

Люди, которые только недавно обратились к вере, могут посчитать такой вопрос очень странным. Однако служители церкви слышат его достаточно часто. Причиной тому является желание людей обратиться к святой покровительнице с помощью молитвы. Казалось бы, в этом желании нет ничего постыдного или неправильного. Но корень проблемы в том, что некоторые люди посчитали себя кем-то вроде мессии и решили самостоятельно придумать текст молитвы, обращенной к Матроне.

Разумеется, подобное является неприемлемым и критикуется церковью. Существует лишь один вариант молитвы, которая была составлена строго по христианским законам. Это сильная молитва, которая считается канонической. Именно она и будет представлена в статье.

Ее необходимо использовать в том случае, если человек желает обратиться с просьбой к Матроне Московской. Однако при этом важно помнить о том, что каждый человек волен обратиться к покровительнице своими словами. Единственным требованием при этом является искренность молящегося.

Обратиться к покровительнице можно с самыми разными просьбами:

о замужестве, которое принесет только радость;

об удачной любви, которая продлится до самой смерти;

о даровании ребенка, если женщина долгое время не может забеременеть, но мечтает стать матерью;

о здоровье близких и родственников, которые внезапно подхватили хворь.

Примечательно, что священники рекомендуют всем женщинам, которые по той или иной причине не могут забеременеть, тоже возносить молитвы Матроне Московской. Поскольку именно ее заступничество может помочь умилостивить Господа. Конечно, нельзя просить ее ни о чем плохом. Например, о каре для врагов. Ведь человек — это не Господь Бог. И поэтому ему не дано выбирать наказание для обидчиков. В данном случае он может лишь молить о милости, чтобы Всевышней защитил его от злых людей и плохих помыслов, направленных в его сторону.

КАК ЧИТАТЬ МОЛИТВУ, АДРЕСОВАННУЮ МАТРОНЕ?

Мало кто задумывается о том, что существуют определенные каноны вознесения молитв. И священнослужители настаивают на том, что их обязательно нужно соблюдать. Поскольку подобное будет наглядно демонстрировать то, насколько серьезно человек относится к покровителю, как его уважает и верит в силу, которой он обладает.

Читать молитву, адресованную Матроне Московской, можно в любое время суток. Но при этом важно помнить, что молитвы обязательно следует читать в дни пребывающей Луны. Ведь убывающая Луна способна лишь отнять, а не даровать. Молиться лучше стоя перед святым ликом. Это негласное правило, которое следует выполнять. Разумеется, если у человека нет возможности прийти в церковь, он может ограничиться прочтением молитвы перед иконой. Молитва о замужестве и личной жизни Матроне представляет собой очень сильный оберег. И поэтому в момент особой нужды Матрона обязательно поможет. Чтобы молитва обрела силу, человек должен поверить, что небеса действительно ему помогают. Ведь без веры не может быть и речи о том, что какая-либо молитва будет услышана.

ТЕКСТ МОЛИТВЫ

Прежде чем начать читать молитву, важно избавиться от посторонних мыслей. Поэтому рекомендуется не просто зайти в пустую комнату и сразу начать читать молитву, а несколько минут посидеть, подумать о своей просьбе. И только полностью сосредоточившись, человек может прочесть текст молитвы, адресованной Матроне Московской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молитва, которую возносят Матроне Московской, считается очень сильным оберегом. И поэтому ее можно смело использовать и тем, кто мечтает о счастливом браке. Помолиться покровительнице может каждый человек, но при этом его помыслы обязательно должны быть чисты. Просить покровительницу о наказании врагов нельзя. Подобная просьба не будет услышана. Если человеку необходимо покровительство, то именно о нем и нужно просить. Для разговора с покровительницей необходимо использовать каноничную молитву. Также священнослужители уверены, что человек может обратиться к Матроне Московской и своими словами. Главное, чтобы они были искренними.

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А вы знали об этом?

В 1857 году Карл Маркс опубликовал свою небольшую работу «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», известную также как «Секретная дипломатия XVIII века». Вплоть до 1990 года её полный текст не издавался в нашей стране на русском языке. И неудивительно. Ведь тогда бы все поняли, что «основоположник научного коммунизма» был отъявленным русофобом. Однако, нарисованная им неприглядная картина возвышения Москвы, это лишь краткий конспект соответствующих томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Если крупнейший официальный российский историк так писал об основателях Российского государства, стоит ли удивляться, что «основоположник научного коммунизма», никак не обязанный хвалить Россию, использовал его негативные дефиниции для создания отталкивающего в целом образа русской государственности и её выдающихся деятелей?

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