Таинственная реинкарнация Дороти Иди

В детстве Дороти Иди (Dorothy Eady) была совершенно обычным ребенком. Весь день она бегала, играла и смеялась, и была сокровищем для своих любящих родителей. А потом случилось немыслимое. Однажды утром Дороти сбегала вниз по лестнице своего дома, расположенного недалеко от Лондона, когда поскользнулась и упала. Падение было настолько сильным, что трехлетнего ребенка объявили погибшим на месте. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: Дороти очнулась. Еще на четыре года ее родители вернули себе свою прекрасную дочь.



Однако в 1908 году все изменилось. Во время очередной экскурсии в Британский музей родители Дороти впервые заметили, что девочка ведет себя странно. Как только они добрались до египетской части музея, Дороти остолбенела. Она не могла насытиться артефактами и долго стояла рядом с лежащей под стеклом мумией, отказываясь идти домой с родителями. Ее родители даже видели, как она бегала вокруг статуй и целовала им ноги.



После этого случая ситуация только ухудшилась. Дороти впала в депрессию и все время разглядывала кртинки древнего Египта, настаивая на том, что это ее родная страна, и ей нужно туда вернуться. Однажды ее особенно взволновала фотография «Храм Сети Первого в Абидосе». Она бросилась к отцу и закричала, что это место - ее бывший дом.

До того, как Дороти нашла фотографию храма, ей снились сны, в которых она видела здания и растительность Древнего Египта. Ее интерес и любовь к Египту многократно выросли, и она присоединилась к учебным группам, чтобы узнать больше о реинкарнации и духе. В конце концов она вышла замуж за египтянина, переехала в Каир и родила ребенка, которого назвала Сети. Сама она теперь называла себя Омм Сети. Брак Омм продлился недолго. Ее привычка впадать в транс и по ночам рисовать непонятные иероглифы совершенно выводила ее мужа из себя.



Ее труд в конечном итоге занял около 70 страниц, и в нем подробно описывалась жизнь Омм в Древнем Египте. В нем говорилось, что она была жрицей в храме Ком Эль Султан (Kom El Sultan) и в возрасте 14 лет родила ребенка от фараона Сети. Однако она нарушила обет жрицы, потеряв девственность, и покончила с собой, чтобы фараона не наказали за это преступление. Иероглифы также описывали духовные встречи с Сети и планы воссоединиться с ним в египетском подземном мире.



Эта фантастическая история воспринималась многими как бред сумасшедшего вплоть до того дня, когда Омм Сети помогла археологам определить точное местоположение храмового сада. Она также привела их к неоткрытому туннелю в северной части храма. Омм Сети умерла в 1981 году, прожив остаток своих дней в храме Абидоса. Никто не смог предложить никакого рационального объяснения ее воспоминаниям, снам и знаниям о Египте, и многие скептики задаются вопросом, Действительно ли Дороти Иди была реинкарнацией древней египетской жрицы Омм Сети?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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