Пророк Малахия: история, молитва и интересные факты

В обыденной жизни словом "пророк" обозначают личность человека, который предсказывает будущее.

Но в православной вере эти люди выполняли более серьезную и важную функцию.

Узнаем о предназначении божьих посланников, а также выясним, кто такой пророк Малахия, молитва которому тоже читается.

Пророческая деятельность по Библии

Своими речами пророки сообщали избранному израильскому народу волю Всевышнего, а также провозглашали приход Мессии (Спасителя). Деятельность их описывается в самой большой части Библии, то есть в Ветхом Завете. Роль, которую играли пророки в конфессиональном развитии Израиля, была велика. Ветхий Завет предполагал двухстороннюю связь человека с Богом.

Пророки – это источники, которые передавали откровения Господа богоизбранному народу, то есть израильтянам. Учение, которое до нас донесли пророки, как правило, состоит из трёх элементов, характерных для Ветхого Завета:

вера в единого Бога;

моральное поведение;

ожидание спасения.

Пророческая деятельность разворачивается в Израиле и Иудее с VIII по IV век до нашей эры, хотя есть некоторые пророки, которые жили раньше, например, Самуил и Моисей. В состав Ветхого Завета вошло всего 12 трудов малых пророков, а также четыре творения великих пророков, хотя их было больше.

Краткая справка

К 12-ти малым пророкам относились Амос, Иона, Авдей, Захария, Малахия и другие. Сегодня вы узнаете, кто такой пророк Малахия, и почему его назвали "печатью пророков".

Пророк Малахия относится к 12-ти малым библейским пророкам. Если верить Священному Писанию, то в нем говорится, что Малахия родом из колена Завулона. Ушел из жизни в молодом возрасте. Пророческая деятельность его была в то время, когда храм Иерусалима отстроили вновь после захвата. Это примерно 400-й год до нашей эры. Святой Пророк Малахия сурово порицал людей за недостаточное усердие в жертвах. Священников обличал за то, что те уклонялись от веры, угрожал им Божьим Судом за богохульство и разные пороки, а также четко предсказывал пришествие Спасителя, явление Иоанна Предтечи и скорый Суд Божий. Память о пророке в православной церкви проходит 3 января по старому стилю, или 16 января по григорианскому календарю.

Житие святого

Пророк Малахия жил благочестиво. Приводил народ в восхищение и удивление тем, что жизнь его была чистой, подобна ангелу Бога. Имя его с древнееврейского языка обозначает «ангел Господен». Так как Малахия был призван пророчески служить, то стал он ревностным поборником веры, благочестия и закона. Когда иудеи вернулись из плена, то у них было много нравственных и религиозных проблем, которых становилось еще больше из-за беспечности священников. Глядя на эту картину, пророк Малахия был возмущен и огорчён, после чего ему пришлось грозно выступать и обличать народ.

Его речь была о том, что те не относятся к Богу с должным благоговением и почитанием, приносят недостаточные жертвы. Священникам же он сказал, что из-за их неправильной деятельности люди уклоняются от Божьего пути, потому что не соблюдают заповеди и лицемерят. Таким образом они бесславят Бога и поддаются соблазнам. Народ он порицал за то, что он вероломно нарушает заветы отцов и предков, что мужья со своими супругами обходятся несправедливо, отвергают законную жену и живут с иноплеменными женщинами. В своих речах Божий посланник угрожал всем людям судом Всевышнего за различные пороки, в том числе за прелюбодеяние, колдовство и чародейство, за то, что приносят ложные клятвы, за то, что обижают и притесняют сирот и вдов, за то, что нарушают и не исполняют закон приношения в храмах.

Его слова коснулись евреев, потому что они говорили дерзкие и плохие слова. Будто служба Богу напрасна и бесполезна, будто нет смысла соблюдать заповеди. Говорили, что нечестивцы, творящие беззаконие, живут лучше и не имеют никаких бед. В своей деятельности Малахия обличал людские грехи, а также одновременно видел пришествие Спасителя, а перед этим – явление Предтечи и скорый Божий суд для нечестивых. Он умер в молодом возрасте, а похоронили его с предками в родном селении Суфа. В православии его называют "печатью пророка", потому что он был последним из ветхозаветных пророков.

Толкование пророка Малахии

До наших дней дошли богословские труды святого. Эта книга имеет четыре главы, которые излагают его пророческую речь, наставления народу и священникам. В ней содержатся слова обличения моральных и нравственных недостатков еврейского народа, а также угроза наказания Богом.

Суть его книги заключается в том, что он протестует против небрежного отношения к богослужебным делам. Особенно он ругает священников и израильтян, которые не боялись Бога и бросали законных жен. Малахия желал, чтобы его речи содействовали восстановлению и укреплению нравственности у израильского народа. Он считал, что его главная цель – это приготовление людей к пришествию Всевышнего, но среди евреев были нетерпеливые, которые начали подвергать сомнению пророчества о том, что придет Господь. Малахия доказывал же обратное, что Он скоро будет с народом.

О чем еще говорил пророк?

Святой всегда повторял, что Господь любит каждого человека, что наш Всевышний требует к себе почитания. Он приводил сравнения, что как сын своего отца почитает, так и раб должен уважать и бояться своего господина. Малахия очень часто задавал риторический вопрос: не один ли у человечества Отец? Не один ли Господь Бог сотворил каждого из нас?

Его слова содержат мысли о том, что Бог является судьей и избавителем одновременно для каждого из нас. Его законы человечество должно соблюдать, за это он нас благословит и примет в свое царство. Когда человек приходит в храм, то он должен что-то приносить в жертву. Она может быть в виде приобретенной и зажженной свечи у образа Святого, в виде денежных средств, которые вы подали на помощь храму или нищему, в виде пожертвованного времени на Бога – это тоже своего рода жертва, которую необходимо нести с чистыми, ясными умом и сердцем.

Молитва святому

Говорят, что помогает пророк Малахия от порчи. Отчасти это верно. В жизни любого человека очень часто встречаются различные неприятности. Человек по собственному суеверию, которое также является грехом, начинает искать средства и молитвы от снятия сглаза и порчи. Батюшки в храмах говорят, что настоящего христианина, правильно верующего в Бога, соблюдающего все церковные каноны, не возьмет ни один магический заговор. Это объясняется так: если человек регулярно молится, ходит на исповедь, а затем причащается, то душа его становится настолько чистой и светлой, что темные силы не в состоянии завладеть ею, а значит, и самим телом человека.

Стоя поется акафист пророку Малахия, как и остальным святым православной церкви. Он состоит из кондаков, которые содержат в себе жизнеописание святого. Как и любой другой святой, защищает верующего пророк Малахия. Молитва от порчи придумана православными, а не святым. Чтобы он помог вашей душе очиститься, нужно читать:

кондак 1, глас 4;

кондак 2;

тропарь, глас 2;

тропарь, глас 4.

Также в молитвослове православных есть молитва, в которой человек обращается к святому. Начинается она со слов: "О прехвальный и пречудный, пророк Божий Малахия..."

В дополнение к защите от магии

Если вы страдаете от колдовских чар, то в течение дня необходимо как можно чаще читать молитвы "Отче наш", "Богородице Дево, радуйся", "Символ веры", а также Псалом 90. Начинайте день с утренних молитв, затем натощак принимайте святую воду с отведёнными для нее словами. Заканчивать день необходимо аналогичными вечерними молитвами.

Пользоваться книгой "Молитвенный щит православного христианина" не следует, несмотря на то, что ее выпуск одобрен батюшкой. Такая книга содержит в себе псевдоправославные молитвы с элементами заговоров (а это уже колдовство), которые являются элементами магии, запрещенной православной верой.

Заключение

Прав был в своих словах пророк Малахия. Молитва к этому святому должна быть в арсенале каждого православного христианина. Слова, обращенные к Богу или его помощникам, должны содержать в себе просьбы о спасении души, а не тела. Ведь не зря говорят, что здоровый дух живет в здоровом теле.

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